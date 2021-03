A hétvégi káosz után kimaradt az operatív törzs jelentéséből, pontosan hány embert oltottak be

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A szokásosnál jóval később tették közzé, mégis kevesebb adatot tartalmaz az operatív törzs hétfői járványjelentése. Eddig napi szinten követni lehetett, mennyivel nőtt a (kétszer) oltottak száma, de most csak annyit közöltek: eddig egymillió ember kapta meg a vakcinát. Dömötör Csaba államtitkár már meg is osztotta a Facebookon az erre a célra készített kormányzati reklámot.

Megkérdeztük az operatív törzset, mi a pontos adat, addig is az oltottak számánál az egymilliót tüntetjük fel, a két dózisos görbét pedig változatlanul hagyjuk. Ha feltesszük, hogy pontosan egymilliónál tartunk, a napokon át tartó oltási káosz után vasárnap 19 ezer embert sem oltottak be.

Frissítés (11:09): A jelentés szövegében továbbra sem szerepel, de a kormányzati járványoldal címlapján feltüntették, hogy 1 002 714 embert oltottak be eddig. Ez 21 ezerrel több az előző napinál.

115 ember halálát jelentették, összességében már majdnem 16 ezer áldozata van a járványnak Magyarországon.

Egy nap alatt közel 500-zal nőtt a kórházban levő fertőzöttek száma, ami szinte elérte a nyolcezret, és nagyon közel van a második hullám csúcsához. Ahogy akkor sem, ez az adat most sem tartalmazza a covid-gyanús betegeket, akik még nem igazolt fertőzöttek, de kórházi kezelést igényelnek. November végén 7500 kórházi fertőzött mellett még további kétezer gyanús beteget ápoltak. Mindezt csak azért tudjuk, mert Orbán Viktor egyszer elszólta magát a rádióban. Több mint 800-an vannak már lélegeztetőgépen, de azt szintén nem közlik, mennyien fekszenek intenzív osztályon (közülük nem mindenkinek van szüksége gépi lélegeztetésre).

Nagyon meglepő, milyen kevés új fertőzöttet jelentettek (2696). Két hete volt ehhez hasonló adat. A teszteken belül is alacsony a pozitívak aránya (11 százalék), hirtelen megtörve a tartósan növekvő trendet. Erre nehéz logikus magyarázatot találni. Az adatközlés sajátosságai miatt jellemzően kedden szoktak az aktuális trendhez képest alacsonyabb számokat közölni.

A megyei hétnapos fertőzési görbéken is látszik ez a hirtelen törés. De közben látszik az is, hogy az ország számos pontján a harmadik hullám görbéje jelentősen meghaladta a másodikat. Ilyen Somogy, Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom is. (Ha egy-egy megye fölé viszi az egeret, eltűnik a többi görbe.)