Negatív rekordok, titkos szerződések

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Itt a járványügyi hírlevelünk.

Soha nem voltak még olyan sokan kórházban coviddal, mint most, megállíthatatlanul nő a lélegeztetőn lévők száma is. Most már biztosnak látszik, hogy tegnap rossz adatokat közölt a napi fertőzöttek számáról az operatív törzs.

Két részre szakadt az ország, több megyében minden korábbinál súlyosabb a fertőzéshelyzet: van, ahol dőlnek a rekordok, máshol ötödannyi fertőzöttet találnak lakosságarányosan.



Március végére naponta 500 ember halhat meg Magyarországon amerikai járványelemzők szerint, Rusvai Miklós ugyanakkor fenntartásokkal fogadta ezt az előrejelzést.



A kormány rejtegeti a kínai és az orosz vakcinaszerződéseket, nem hajlandóak elárulni, hogy melyik minisztériumnál vannak a megállapodások.



Két hétre bezár a tatai kórház, mert a szakorvosait Tatabányára irányították át, annyi ott a koronavírusos beteg.



Megtelt a hatvani kórház. Szemben az első két hullámmal, most 40-50 év közötti a betegek többsége.



Hiába jött a múlt hét végén az újabb lezárás híre, vasárnap nem maradtak otthon magyarok: a mobilcégek adatai szerint tovább nőtt az élelmiszerboltok, patikák és vendéglátóhelyek forgalma az egy héttel korábbihoz képest.



Péterfalvi Attila vizsgálatot indít az oltáskáosz miatt.



A PSZ nyílt levélben kérdi Káslert és Palkovicsot, hogy a tavaszi szünet alatt beoltják-e a pedagógusokat.



Elkezdik beoltani a metró dolgozóit, miután tegnap már arról érkezett hír, hogy leállhat a 2-es metró, ha még két ember megbetegszik az alkalmazottak közül.



Úttorlasz akadályozza a mentőket a Markó utcai mentőállomásnál, nem értesítették őket a lezárásról.

Vírus a világban

A hosszú covidtól szenvedők harmada a fertőzést magát tünetmentesen vészelte át, hogy aztán később kialakuljanak a hosszú covidra jellemző tüneteik a légszomjtól a fejfájáson át a covid-ködig.



Lengyelország, Szlovákia és Csehország ígéretük ellenére nem támogatták még a covid-vakcina terjesztését. Magyarország viszont a vállaltnál több pénzzel szállt be.



Olaszországban már több mint 100 ezer ember halt meg a covid miatt, az első kilenc hónap halottjainak száma három és fél hónap alatt duplázódott meg.



Hetven éve jobban oltottak, mint most. Hogy csak egy példát mondjunk: 1947-ben New Yorkban három hét alatt háromszor annyi embert oltottak be feketehimlő ellen, mint most három hónap alatt koronavírus ellen.



Bocsánatkérést követelnek az Európai Gyógyszerügynökségtől a Szputnyik V fejlesztői. Ha az EMA jóváhagyja, nyártól az Európai Unióban, Olaszországban is elkezdhetik gyártani a Szputnyik V-t.



Külföldi nézők nélkül rendezhetik meg az olimpiát, de legalább nem késik még egy évet. És Szijjártó Péter szerint az egész világ azért szorít, hogy legyen olimpia.