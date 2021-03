Politikai döntésnek tartja az oltást megtagadó erdőkertesi háziorvos, hogy pénzbüntetést kapott

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Még csak fél füllel hallottam valakitől, de azt sem tudom, ki büntetett meg” - mondta megkeresésünkre az erdőkertesi háziorvos, aki megtagadta, hogy beoltsa betegeit. Kiss Csabára a kormányhivatal egymillió forintos bírságot szabott ki, erről ma értesítették az MTI-t. Az orvos a 444-nek azt mondta, hivatalos értesítést még nem kapott.

„Számítottam rá, hogy büntetést fognak kiszabni, de nem tudom, milyen jogalappal, de hivatalos értesítést én még nem láttam. Elég érdekes, hogy előbb közlik a sajtóval, mint az érintettel. A kormányhivatal már máskor is próbált velem szemben politikai alapon döntés hozni, szerintem ez is most politikai megrendelésre történt. De azt sem tudom, mekkora összegről van szó” - mondta a 444-nek Kiss Csaba. „Mindenkinek a saját megítélésére bízom, hogy mit gondol, ilyenért, ilyen összeget kiszabni. El lehet dönteni, hogy ki az, aki tulajdonképpen politikai síkra terelte az egészet. Amint meglátom a hivatalos értesítést, akkor fogom tudni eldönteni, mit tehetünk" - tette hozzá.

Kiss Csaba döntését a Magyar Orvosi Kamara is elítélte, közleményben tudatták, hogy a hippokratészi esküvel ellentétesnek tartanak minden olyan megnyilvánulást, amely oltásellenes, valamint rombolja az egészségügybe vetett bizalmat.