Gyerekeknek fejleszt külön Instagramot a Facebook

Több videót a 444-re!

Támogatom

Az Instagram vezetősége 13 évnél fiatalabb gyerekek számára készül létrehozni egy fotómegosztó szolgáltatást, derült ki a cég egy belső feljegyzéséből, amely a Buzzfeed News birtokába került.

A Facebook tulajdonában lévő cég termékfejlesztési alelnöke, Vishal Shah a dokumentum szerint arról írt kollégáinak, hogy a fiatalokkal kapcsolatos munka elsődleges prioritású a cég számára, és ennek két fontos lépése jön hamarosan: egyrészt biztonságosabbá teszik a felületet a 18 évnél fiatalabb felhasználók számára (ezekről a változásokról a napokban részletesebben is írtunk), másrészt pedig létrehoznak egy olyan Insta-verziót, amelyet a 13 évnél fiatalabbak is biztonságosan használhatnak.

Fotó: THIERRY FOULON/PhotoAlto via AFP

A jelenlegi szabályozás szerint 13 évnél fiatalabbak nem regisztrálhatnak az Instagramra, ugyanakkor a regisztrációnál önbevallásos alapon történik az életkor megadása, így sok fiatalabb felhasználó is lehet a rendszerben. A hét elején tett bejelentés idején is utalt rá az Instagram, hogy a jövőben szigorúbban, például AI-eszközökkel tervezik ellenőrizni a regisztrálók életkorát.

A kiszivárgott feljegyzés szerint a fejlesztést az Instagram vezetője, Adam Mosseri és a Facebooktól decemberben áthozott alelnök, Pavni Diwajni felügyeli majd. Diwjani korábban a Google-nél dolgozott, és a gyerekeknek szánt tartalmak kialakításáért, például a Youtube Kids fejlesztéséért felelt.

Mosseri annyit árult el a Buzzfeednek, hogy a vállalat tisztában van vele, hogy egyre több és több gyerek szeretné használni az alkalmazást, és ez komoly kihívás elé állítja a céget, hiszen sok gyerek nem is kap személyi igazolványt, amíg nem lesz legalább tinédzser. A vállalat vezetője szerint sok tennivalójuk van ezen a téren, és a megoldásnak része lesz, hogy létrehoznak egy külön Instát a gyerekeknek, ahol a szülők ellenőrizhetik, hogy mi történik. Ezt a területet éppen most vizsgálják. Elmondta azt is, hogy a projekt még a korai szakaszában van, és egyelőre nincsenek részletes terveik.

A fejlesztési terveket nem meglepő módon kritizálták a lap által megkérdezett szakértők: a közösségi média családokra gyakorolt hatását kutató Priya Kumar szerint a gyerek-Insta arra lehet jó, hogy a Facebook már fiatalon behúzza a felhasználókat, és elfogadottá tegye azt, hogy a társas kapcsolatok a piacosíthatóságuk érdekében léteznek. A Youtube Kids esetén is azt látni, hogy a gyerekek gyakran továbbkattintanak a fő felületre.

A Facebook nem először kísérletezik a gyerekek piacán: 2017-ben indították el a Messenger Kids nevű szolgáltatást, amelyet 6 és 12 év közötti gyerekeknek szántak. Akkor 95 gyermekjogi szervezet közös levélben kérte Mark Zuckerberget, hogy vonja vissza a terméket, mivel számos bizonyíték utal arra, hogy a közösségi oldalak rendszeres fiatalkori használata árt a gyerekek fejlődésének. A Facebook akkor azt válaszolta, hogy számos szakértő bevonásával alkották meg a gyerekek üzenetváltására létrehozott eszközt. Ám a Wired később kinyomozta, hogy e szakértők többsége pénzügyi kapcsolatban állt a Facebookkal, majd 2019-ben a Verge írt arról, hogy egy rendszerhiba következtében a Messenger Kidset használó gyerekekkel vadidegen felnőttek is beszélgethettek.

Az Instagrammal kapcsolatban pedig már eddig is számos kutatás mutatta meg, hogy a felületen hogyan vált gyakoribbá a tinédzserek ellen elkövetett bullying és zaklatás, ahogy azt is látni, hogy idősebb férfiak például ezt a felületet használták, hogy fiatalabb gyerekek bizalmába férkőzzenek.

Érdekesség, de az Instagram-vezér Mosseri például kitakarja a saját gyerekei arcát, ha felbukkannak egy posztjában, mégis jó ötletnek tartja, hogy gyerekek tömegei regisztráljanak egy közösségi oldalra. Ezzel kapcsolatban azt mondta a Buzzfeednek, hogy mivel ő közszereplő, felmerülnek bizonyos biztonsági aggályok, és ezért takarja ki a gyerekek arcát.