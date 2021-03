Harry herceg munkát vállal

Több videót a 444-re!

Harry herceg. Fotó: STEVE PARSONS/AFP

Munkát vállal az uralkodói házhoz tartozásáról lemondott brit főnemes, Harry herceg, adta hírül a BBC. A beszámoló szerint azért attól nem kell tartani, hogy nagyon összemocskolná a kezét, egy coachinggal és mentális egészséggel foglalkozó amerikai vállalkozás, a BetterUp chief impact officere lesz, akármit is jelentsen ez a beosztás, mely még az amúgy is mindenféle chief officerekkel terhelt nyugati nagyvállalati struktúrán belül is fiktívnek tűnik. Még a BBC is megjegyzi, hogy egyelőre nem világos, mi lesz Harry feladata, mennyi időt kell munkával töltenie, és ezért mennyi pénzt kap majd.

Harry herceg új munkahelye San Franciscóban. Fotó: SUSANA MENDOZA/AFP

A Wall Street Journal szerint Harrytől azt várják, hogy észrevételei legyenek a termékstratégiai döntésekről, a cég jótékonysági hozzájárulásairól, és hogy nyilvánosság előtt képviselje a mentálhigiénia ügyét.

Harry herceg mindenesetre közleményében azt írta, "nagyon izgatott", hogy új szerepet vállalhat. Mint írta, az a célja, hogy "erősítse a mentális egészséggel kapcsolatos kritikai párbeszédet, támogató és együttérző közösségeket építsen, és megfelelő környezetet teremtsen az őszinte és érzékeny párbeszédnek".

A BBC szerint Harry senkit sem fog irányítani, beosztottjai se lesznek, de valószínűleg be kell majd járnia a cég San Franciscó-i központjába, már amikortól újra be lehet járni Kaliforniában a munkahelyekre. (Via BBC)