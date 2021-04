Visszatért a kékúszójú tonhal Walesbe

Csodálatos lehetőségeket rejt magában a kékúszójú tonhal visszatérése a walesi partok közelébe nemcsak tudomáynos, de turisztikai szempontból is - írja a BBC.

A hal a hatvanas években tűnt el az Egyesült Királyság vizeiből a túlhalászat és a klímaváltozás következményeként. De most úgy tűnik, visszatér, és a halászok szeretnének néhány példányt kifogni, hogy megjelöljék és visszaengedjék őket a tengerbe. A halászok nagyon szeretnék megsürgetni a dolgot, de a vadvédelem óvatosságra int.

A nagyságáról és gyorsaságáról híres kékúszójú tonhal egyre nagyobb számban jelenik meg július és december között. A hal két méter hosszúra is nőhet és akár 250 kilót is nyomhat. A helyi aktivisták úgy vélik, turisztikailag is nagyszerű lehetőség lenne, ha a horgászni szerető turisták kifoghatnák és visszaereszthetnék az álomfogásnak tartott halakat a vízbe.

A környezetvédők azonban nem tartják jó ötletnek a kékúszójú tonhal kifogását. Szerintük az elmúlt 50-60 évben sikerült a faj 80 százalékát eltüntetni, és csak most kezdenek újra feltűnni a környéken.