Túlterhelt kórházakra nyit a kormány

Eljött az a nap is, amikor Müller Cecília országos tiszti főorvos elismerte, hogy előfordulhat „adattorlódás” a járványügyi statisztikában. Ez - az egyébként tényleg valószínű - magyarázata annak, hogy rekordszámú (311) áldozatot jelentettek reggel.

Azért valószínű ez a magyarázat, mert hiába állították eddig, hogy az elmúlt 24 órában elhunytakat jelentik reggelente, már eddig is látni lehetett, hogy hétvégenként a heti átlagnál jóval kevesebb covid-áldozatot regisztrálnak. Müller Cecília pedig azért oszthatta meg ezt az adat nyilvánossággal, mert éppen a járvány statisztika szerinti leghalálosabb napján jelentette be Orbán Viktor, hogy lazít a szabályokon, mert 2,5 millió ember megkapta az első oltását. (2,5 millió vakcinával egyébként minden 61 éves és annál idősebb magyart be lehetett volna oltani.)

A könnyítések életbe is léptek, kinyithattak az eddig zárva tartó üzletek, újra indulhattak a szolgáltatások és este 8 helyett 10-kor kezdődik a kijárási tilalom.

Mindezt úgy, hogy az egészségügyön lévő hatalmas nyomás nem enyhült, ötödik napja nő a kórházban kezelt covidosok száma. A Magyar Orvosi Kamara közleményben hívta fel arra a figyelmet, hogy a járványügyi korlátozások feloldásának nincs „egészségügyi, járványügyi alapon nyugvó szakmai indoka”.

Hogy miért veszélyes azt gondolni, akár a kormány kommunikációjának is köszönhetően, hogy az oltás azonnali védettséget ad, arra a legjobb példa a védettségi igazolvány, ami hamisan állítja százezrekről, hogy védettek, tömegeket téve ki fertőzésveszélynek.

Egy intenzív osztályon dolgozó orvos elmagyarázta nekünk, hogyan lehetséges, hogy a lélegeztetőgépre kerülő covidosoknak akár a 95 százaléka is meghalhat.

Nemcsak a legsúlyosabb állapotban lévő betegek ellátása okoz gondot, hanem a Szent Ferenc Kórház főigazgatója szerint a poszt-covidosok rehabilitációja is. Pedig ez fontos munka, egy friss amerikai kutatás szerint a Covid-19-ből felgyógyultak harmadánál idegrendszeri vagy mentális zavar lépett fel.

Eközben a központi kommunikáció azzal van elfoglalva, hogy tovább szűkítse a nyilvánosságot: a nemrégen államosított szakrendelők számára is megtiltották az újságírók fogadását. Tanulságos, hogy hiába vezeti Magyarországot és Lengyelországot is nacionalista-populista jobboldal, de a halálos járványról még a lengyelek is őszintén beszélnek.

Hogy mennyire nincsen biztos támasz a járványról szóló kommunikációban, nálunk még a Központi Statisztikai Hivatal elnökétől sem lehet arra számítani, hogy megbízható adatokat közöljön a többlethalálozásról.

Az ADOM Diákmozgalom azt kéri a kormánytól, hogy ne nyissa meg újra az iskolák épületét április 19-én, mert a túl korai újranyitás nagyobb károkat okozna, mint amennyit nyernénk vele, egyesek szerint egy negyedik hullámot is elindíthatna”

De Kásler Miklós, az egészségügyért is felelős miniszter megragadta a lényeget: az oltási program nemzeti egységbe forrasztott minden jóakaratú magyar embert.

A program valóban remekül halad, ami jó hír középtávon, de az egészségügyön nem fogja azonnal a nyomást enyhíteni. Bár Orbán Viktor a kisokosából nem árulja el, a Pfizer közleményéből kiderült, hogy csak áprilisban közel egymillió oltóanyagot szállítanak majd Magyarországra. Ez annak a jele, hogy mostantól valóban felpörögnek az EU-s beszerzésből a vakcinaszállítmányok. György István, oltásügyi kormánymegbízott mai tájékoztatója szerint 1,6 millió regisztrált nem kapta meg még az oltást, de „aki regisztrál, most már rövid időn belül sorra kerülhet”.

Az Európai Gyógyszerügynökség közben bejelentette, hogy a vérrögképződés valóban az AstraZeneca nagyon ritka mellékhatása, de előnyei még mindig meghaladják a kockázatait. Az EU közben 123 millió eurót mozgósít a vírusvariánsok elleni kutatásokra.

Csehországban menesztették az egészségügyi minisztert. Az államfő azért támadta őt, mert Blatny nem volt hajlandó engedélyezni a koronavírus elleni kínai és orosz vakcinák használatát Csehországban, amiért Zeman nyíltan lobbizott.

Máshol szigorúbban veszik a járványt. Angela Merkel német kancellár például támogatna egy rövid, szigorú zárást Németországban, pedig lakosságarányosan ott sokkal jobban az adatok. Oszakát pedig azért kerüli el az olimpiai láng, mert túl sok a fertőzött.