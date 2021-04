Kemenesi Gábor szerint lesz még negyedik hullám

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kemensei Gábor víruskutató szerint sok szempontból veszélyes szakaszához értünk a járványnak. A Portfolióban megjelent cikke szerint most főként abban látja a veszélyt, hogy a vakcinák és a járvány várható nyári visszaszorulása adta, gyakran hamis biztonságérzet fenntarthatja a járvány terjedési láncait, így ősszel még egy negyedik hullám is elérheti az országot. Erre további esélyt ad, hogy bár a világ egyes országaiban, így Magyarországon is viszonylag jól állunk a vakcinációval, de a nyájimmunitáshoz ez kevés, pláne egy amúgy globálisan terjedő járványban. Mert hát a vírus a világ többi részén, az átoltatlan populációban tovább terjedhet és evolválódhat, azt pedig már most látjuk, hogy a koronavírus tüskefehérjéjének E484K kóddal jelölt mutációja a világ több régiójában egymástól függetlenül is kifejlődött. Ez a mutáció ellenállóbbá teszi a vírust a jelenlegi védőoltásokkal szemben.

Vagyis Kemenesi szerint még azokban az országokban is, mint például Magyarországon, ahol jól állunk átoltottságban, a nyáron is fenn kell tartani bizonyos óvintézkedéseket. Ő leginkább a távolságtartást emeli ki, de ilyen a maszkviselés is, hiszen fontos a fertőzési láncok megszakítása. Emellett fel kell készülni egy esetleges - és szerinte biztosan bekövetkező - negyedik hullámra is. A felkészülésben leginkább azoknak az országoknak a tapasztalataira kell hagyatkoznunk, melyek eddig is sikerrel fékezték meg és tartották vissza a járványt. Ő nem részletezi, de ilyen például Új-Zéland és Ausztrália, ahol gyakorlatilag védőoltás nélkül, kizárólag gyorsan és célzottan elrendelt, de nagyon szigorú korlátozásokkal, kiterjedt kontaktkutatással, a fertőzöttek izolációjával és a fertőzési láncok megszakításával sikerült szinte teljesen megfékezni a járványt.

Kemenesi a cikke végén mondandója lényegét két mondatba sűrítette. "Azok az ágazatok, amelyek bajba kerültek, mielőbbi, óvatos és jól átgondolt nyitásra szorulnak, a gazdaság számára kevésbé egyértelmű előnyökkel járó, több ezer fős tömegrendezvényeket mindenképp hanyagolnám" - írta, hozzátéve, hogy őszinte kommunikációval lehet óvatos optimizmust közvetíteni, hiszen a vakcinák "láthatóan működnek, de körültekintéssel kell viselkednünk, hogy a taktikai előnyt meg is őrizzük".