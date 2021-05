Szlávik János szerint hetek múlva érhetjük el az ötmillió beoltottat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szlávik János infektológus fõorvos az elsõ Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal a Dél-pesti Centrumkórházban 2020. december 26-án Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Néhány hét múlva érhetjük el az ötmillió beoltottat, mondta az M1 reggeli műsorában Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik szerint amúgy még ez is kevés, a nyájimmunitáshoz legalább hat-hét millió embert kéne beoltani az országban.

Szlávik mindazonáltal bizakodó. "A cél az, hogy minél több ember legyen beoltva. Én úgy gondolom, hogy Magyarország ebben jól halad, és nagyon bízom benne, hogy a következő hetekben nem fog lassulni a védőoltási kedv" - mondta. Ugyanakkor megjegyezte, hogy még mindig vannak olyan veszélyeztetett csoportok, idős, beteg emberek, akiket egyelőre nem oltottak be. Pedig ez nagyon fontos lenne.

Szlávikot a vírus legújabb, indiai, dupla, illetve triplamutáns változatáról is kérdezték. Szlávik szerint ebben a mutánsban az az aggasztó, hogy sokkal jobban terjed a korábbi változatoknál, ugyanakkor az oltások a jelek szerint valamilyen mértékben ez ellen is védenek. (Via MTI)