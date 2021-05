Három reality-szereplőt tartóztattak le a Heathrow-n, miután légiutas-kísérőket fenyegettek egy repülőn

A 29 éves Matthew Mawhinney-t, a 28 éves Harry Johnsont és a 23 éves Beaux Greenslade-t azután tartóztatták le a reptéren, hogy visszatértek a Turks- és Caicos-szigetekről, ahol a netflixes Too Hot to Handle második évadát forgatták.

A hírek szerint többször is rájuk kellett szólni, hogy vegyék fel a maszkot, de még a kapitány parancsát is megtagadták. A Daily Mail szerint egy idő után a légiutas-kísérők már nem szolgáltak fel nekik több alkoholt, emiatt Mawhinney fenyegetőzni kezdett, és azzal hozakodott elő, hogy befolyásos az anyja, aki nem más, mint Patricia Scotland bárónő, a Nemzetközösség főtitkára, korábbi államügyész.

A három reality-szereplő ügye már bíróság elé is került, ahol Christelle McCracken ügyész azt mondta, a légiutas-kísérők arra is panaszkodtak, hogy viselkedésük „túlságosan intim” volt egymással, és többször is rájuk kellett szólni, hogy ne csókolózzanak. Az egyik légiutas-kísérő nyilatkozatában úgy fogalmazott, eddigi karrierje során még nem találkozott hasonló viselkedéssel. Hozzátette, hogy szerinte Matthew Mawhinney viselkedése kiszámíthatatlan volt, Beaux Greensdale pedig azzal fenyegette, hogy kirúgatja őt.

Mindhárom vádlottat fejenként 1500 font pénzbírsággal sújtották, emellett szintén 500-500 fontot kell fizetniük a légiutas-kísérőknek, illetve további 100 fontot, amiért megtagadták a maszk viselését.

