Szerda hajnalban újra megszólaltak a légvédelmi szirénák Tel-Avivban

Szerda hajnalban ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Tel-Avivban, Askelónban és Beér-Sevában a Gázai övezetet uraló Hamász és az Iszlám Dzsihád nevű iszlamista fegyveres szervezetek rakétái miatt.

Otthonaikból evakuált izraeliek a Tel-Avivhoz közeli Yehudban május 12-én Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

„A gázai terroristák megállás nélkül lövik a rakétákat, miközben a civilek Izrael központi és déli részében óvóhelyeken töltik az éjszakát” – írta Twitteren az izraeli hadsereg (IDF), miközben sajtójelentések szerint Tel-Avivban robbanásokat lehetett hallani.

Rakétatámadások

A Hamász közölte, hogy Tel-Avivra 110, Beér-Sevára pedig 100 rakétát lőtt ki azóta, hogy kedden izraeli légicsapások következtében összedőlt egy 13 emeletes lakóépület Gázában, majd később egy másik toronyház is súlyos megrongálódott.

A legnagyobb rakétatámadást kedd este hajtották végre a tel-avivi agglomeráció ellen, legalább egy nő életét vesztette. A Zaka humanitárius szervezet szerint a nő egy rakéta becsapódásakor halt meg Risón Lecijónban. Tel-Avivban kedd este több ízben is heves robannásokat lehetett hallani.

Palesztin rakétatámadás érte az Eilat-Askelón kőolajvezetéket is, hatalmas tűz keletkezett a vezetékben és az egyik kőolajtárolóban.

Gázai övezetből fellőt rakéták május 12-én Fotó: ABED RAHIM KHATIP/Anadolu Agency via AFP

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a palesztin fegyveres csoportok több mint 800 rakéták lőttek ki Izrael felé hétfő óta. Erre válaszul a légierő nagyjából 500 célpontot támadott a Gázai övezetben. A hadsereg kora reggel újabb légicsapásokról adott hírt, amelyek a Hamász szerint lerombolták a gázai rendőrkapitányság épületét.

A gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint a halálos áldozatok száma a palesztinok részéről 35-re nőtt, köztük volt tizenkét gyerek és három nő is, 233-an pedig megsebesültek. Izraelben eddig hárman haltak meg a palesztin rakétatámadások miatt. Helyi források szerint az izraeli biztonsági pedig agyonlőttek egy palesztin férfit a ciszjordániai Hebron melletti al-Favar menekülttáborban, miután összecsapások törtek ki.

Polgárháborús állapotok

A Gázai övezetet ellenőrzése alatt tartó Hamász vezetője, Iszmáil Haníje egy tévéinterjúban azt mondta, „ha Izrael a konfliktus kiszélesedését akarja, az ellenállás készen áll erre, és arra is készen állunk, ha le akarja állítani”, majd felszólította az izraeli rendvédelmi erőket, hogy vonuljanak ki a jeruzsálemi Mecsetek teréről, ahol napok óta erőszakos összetűzések vannak a rendőrök és a palesztin tüntetők között.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden úgy fogalmazott, hogy a Hamász és az Iszlám Dzsihád palesztin iszlamista szervezetek nagy árat fizetnek majd az Izrael elleni legutóbbi támadásokért.

Kiégett autó a Tel-Avivhoz közeli Lodban Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

Több izraeli településen is zavargások voltak: nemcsak Jeruzsálemben, de Arara városban is, ahol palesztinok eltorlaszolták az utcákat, gumiabroncsokat és szeméttárolókat gyújtottak fel. Akkóban felgyújtottak egy szállodát, Lodban pedig harminc autót és legalább két zsinagógát gyújtottak fel tiltakozó fiatalok. Jaír Ravivó, Lod város polgármestere polgárháborús állapotokról számolt be a katonai rádióban, a városba a katonai határrendészet egységeit vezénylik a rend helyreállítására. A Ben Gurion reptéren kedden átmenetileg leállították a forgalmat, az esti órákban viszont ismét engedélyezték a leszállásokat és felszállásokat.

Izrael és a Hamász „nagyszabású háború” felé halad

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa sürgősséggel újabb ülést hívott össze szerdára az izraeli-palesztin konfliktus miatt. Tor Wennesland, az ENSZ közel-keleti közvetítője szerint Izrael és a Hamász „nagyszabású háború” felé halad, majd Twitteren szólította fel a feleket, hogy vessenek véget az összecsapásoknak: „Azonnal szüntessék be a tüzet. Ez az eszkaláció nagyszabású háború felé vezet. Egy gázai háború pusztító lenne, és az egyszerű emberek fizetnék meg az árát.”

A rakétaháború hétfő este a Hamász Izrael elleni támadásával kezdődött, amire az izraeli hadsereg légicsapásokkal válaszolt.

Izrael és a palesztinok között napok óta egyre fokozódott feszültség amiatt robbant ki, hogy Jeruzsálem óvárosában több palesztin családot is megpróbáltak kilakoltatni, hogy a helyükre zsidó telepeseket költöztessenek. Emiatt zavargások törtek ki, ahol a palesztinok kövekkel, az izraeli hatóságok pedig könnygázzal és éles lőszerrel harcoltak. Hétfőn aztán eszkalálódott a helyzet, amikor a Hamasz rakétákat lőtt ki Jeruzsálemre, amire válaszul az izraeli légierő bombázásokba kezdett. A légicsapásoknak több tucat halálos áldozata volt Gázában. (MTI/BBC)