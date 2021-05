Biden megfúrta Trump tervét az amerikai hősök szoborparkjáról

Joe Biden pénteken visszavonta Donald Trump több elnöki kiáltványát (proclamation) és rendeletét, köztük azt, amelyben Trump a 2020-as évben indult polgárjogi tiltakozások során ledöntött szobrok ledöntőinek büntetését rendelte el.

Albert Pike konföderációs tábornok washingtoni szobrát 2020. június 19-én döntötték le az intézményesült rasszizmus elleni tiltakozáshullám részeként. Fotó: ERIC BARADAT/AFP

Tavaly nyáron, a feketék elleni rendőri erőszak nyomán az intézményi rasszizmus ellen kirobbant tiltakozások részeként több, igencsak vitatott történelmi szereplő - konföderációs tábornokok, rabszolgatartó történelmi figurák, vagy éppen a kontinens kolonizációját elindító Kolumbusz Kristóf - szobrát is ledöntötték.

Trump erre reagálva adott ki kiáltványt (proclamation), melyben a "vandálok" megbüntetését követelte. Trump ezzel párhuzamosan egy szoborpark létesítését is bejelentette az "amerikai hősöknek". Ez utóbbi fogalmat elég tágan értelmezte, mert tervei szerint itt olyan történelmi figurák, mind Davy Crocket, vagy közéleti szereplők, mint Antonin Scalia főbíró mellett Whitney Houstonnak és Kobe Bryantnak is szobra lett volna. De nem lesz, mert Joe Biden elnök ezt a rendeletet is visszavonta.

Ahogy visszavonta Trumpnak azt a 2019-es rendeletét is, ami megtiltotta a belépést az országba azoknak a bevándorlóknak, akik nem tudják fizetni az egészségbiztosításukat. "Kormányom elkötelezett amellett, hogy kiterjessze a minőségi, megengedhető egészségbiztosítást", még azoknak is, akik nem állampolgárai az országnak, közölte Biden Trump proklamációjának visszavonásakor. (Via BBC)