A Momentum szerint le kell mondania a kormánynak a megfigyelési botrány miatt

Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője lemondásra szólították fel a kormányt a megfigyelési miatt. Vasárnap este óta tudjuk, hogy magyar célpontjai is voltak a Pegasus nevű izraeli digitális megfigyelőszoftvernek, köztük az Orbán-kormány kritikusai és újságírók.

„A magyar állami szervek újságírókat, ellenzéki politikusokat, sőt még diákokat is lehallgattak. A magyar kormány nem tagadja a megfigyelés tényét, csupán arra hivatkozik, hogy minden jogszerűen történt” - mondta Donáth Anna egy videóban.

Bár közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy a magyar állam van a háttérben, de több körülmény erősen utal rá. Ilyen például, hogy a szoftvert az NSO cég állítása szerint csak kormányoknak és állami szerveknek adják el az izraeli védelmi minisztérium engedélyével, vagy hogy a Pegasust éppen az után vetették be először Magyarországon, hogy Orbán Viktor biztonsági és külpolitikai főtanácsadója személyesen tárgyalt az izraeli miniszterelnökkel. Az ügyet nyilvánosságra hozó nemzetközi tényfeltáró csapatnak névtelen források is megerősítették a cégtől, hogy Magyarországnak is eladták a Pegasust.

Fekete-Győr András szerint kommunista eszközökkel, állampárti múltat idézve megfigyelik az állampolgárokat. „A kormány tagjai a tegnapi nap folyamán beismerő vallomásokat tettek Pintér Sándortól kezdve, Szijjártó Péteren át egészen Varga Juditig, miszerint lehallgatják az állampolgárokat. Szerintünk ez nem fér bele sem az európai uniós, sem a magyar politikai normába. Ezért azt követeljük a kormánytól, hogy minden egyes tagjával együtt, Orbán Viktor mondjon le a hivataláról!”

Fekete-Győr András Fotó: Halász Júlia/444

Bár a kormány nem ismerte el, hogy az állam vetette volna be a Pegazust, Varga Judit valóban nem tagadta, sőt azt mondta: „Egy olyan világban élünk, ahol hihetetlenül sok veszély leselkedik a modern államokra. Ne legyünk nevetségesek, ilyen eszközökre minden országnak szüksége van! Az egy illúzió, ha ebből bárkik bármilyen ügyet próbálnak csinálni”.

Szijjártó Péter annyit mondott, hogy az irányítása alá tartozó Információs Hivatal nem használ ilyen eszközt. Arra a kérdésre, hogy más állami szerv használta-e, azt válaszolta: „Találgatásokba nem szeretnék belemenni, és ha azt mondom, hogy nincsen tudomásom, akkor kormányzati álláspontot közlök, tehát nincsen tudomásunk – ha így jobban tetszik – ilyen típusú adatgyűjtésről.”

Pintér Sándor pedig azt írta Szél Bernadett képviselőnek, hogy 2010 óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok nem folytatnak illegális megfigyelést. Igaz, éppen a Fidesz-kormány lazította az állami megfigyelés jogi korlátait.