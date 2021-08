Egy elvesztett tabletből derült ki, hogy megjöttek a bedrogozott ősmagyarok

Jó reggelt mindenkinek, jó meleg időnk lesz, bizodalmunkat a gomolyfelhőkbe vetjük.

LENGYELEK

Fotó: STR/NurPhoto via AFP

Tegnap reggel arra keltünk, hogy kormányválság van illiberális testvérországunkban. Nem sokkal később kiderült: az egyik kormányzó párt tényleg kilépett a koalícióból, amelynek így megszűnt a parlamenti többsége. A szakadás oka a médiatörvény módosítása, amely a felszínen arról szól, hogy nem európai vállalkozás ne birtokolhasson lengyel médiacéget. Valójában viszont arról, hogy hatalmi eszközökkel betiltsák az ország legnagyobb - és kormányzattól független - hírtévéjét, ami az amerikai Discovery érdekeltsége.

Ezzel Kaczyńskiék kiprovokálták a sajtószabadságért aggódó lengyelek tüntetéseit és az amerikai kormány tiltakozását is, estére mégis megszavazták a módosítást. Ez egyben azt is jelzi, hogy a meggyengült kormány néhány külsős szavazattal azért képes lehet átvinni kulcsfontosságú döntéseket kisebbségben is. Ma reggel már arról adhattunk hírt, hogy az amerikai külügyminisztert „mélyen felzaklatta” a lépés, amivel szerinte azt kockáztatja a lengyel kormány, hogy jövőbeli amerikai befektetésektől esnek el.

OROSZOK

Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

Egyszer majd, a távoli jövőben tán feloldják a titkosítást, és előkerülnek Langleyből az akták arról, hogyan veszíthetett el a világ leghírhedtebb magánhadseregének egyik tagja egy tabletet, amit sity-suty fel is tudtak törni, rajta a Putyin ujjlenyomatait magán viselő Wagner Group titkaival. A több forrásból megerősített történet szerint Líbiában (is) halomra öltek civileket az orosz hadsereg titkos hadosztályának tekinthető zsoldosok.

További hangulatos hírek:

A Facebook letiltott egy orosz céget, ami influenszereket próbált rávenni, hogy járassák le a Pfizert és az AstraZenecát.

Újabb vádat emeltek Navalnij ellen.

Letartóztatták a berlini brit nagykövetség egyik alkalmazottját, mert kémkedhetett az oroszoknak.



MAGYAROK

Egy kőszegi lokálpatrióta egyesület nemrég vidám mesefigurákkal és más illusztrációkkal festette ki a helyi gyerekorvosi rendelő falait - a fideszes városvezetés megkérdezése nélkül. Hogy merészelték? A polgármester azon nyomban intézkedések foganatosítását helyezte kilátásba, és bár első körben a feljelentéstől elállt, de üstöllést vizsgálatot rendelt el a nagy horderejű ügy felgöngyölítésére. Aztán, alighanem az érezhető felháborodás hatására, hangnemet váltott.



OLTÁSOK

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Közeleg a tanévkezdés: mire számíthatunk most, amikor úgy kezdődik újra az oktatás, hogy pont a tanulók körében a legalacsonyabb az átoltottság? A járványadatok - bár nem ugrásszerűen, de - második napja romlanak. Horvátországban és Szlovéniában is nőtt az újonnan regisztrált koronások száma, míg Szerbiában már a fertőzések 90 százalékáért a delta variáns felelős.

Miért érdemes 60 év felett harmadszor is oltatni?

Bécsben a székesegyházban is oltópontot alakítottak ki, Franciaországban több helyen is horogkereszteket festettek rájuk.

A litván kormány jelentősen korlátozza a be nem oltottak jogait, az ukrán ombudsman szerint viszont jogellenes az oltatlan pedagógusok munkától való eltiltása.

Vakcina helyett sóoldattal oltott egy német ápoló.

ÁLLATOK

SZTÁROK

Egy családon belüli erőszakkal foglalkozó szervezet két nagy európai filmfesztivált is kritizált, amiért úgy döntöttek, kiemelt díjakat adnak Johnny Deppnek.

Klasszikus nemhír: David Schwimmer cáfolja, hogy járnának Jennifer Anistonnal.

És végül a nap képe korunk tipikus rocksztárjáról:

Mióta kiraktuk Demeter Szilárd fenti fotóját, remek ötletek érkeztek a szerkesztőségbe, szóval még kiderülhet, hogy mégsem ez a legkeményebb fotó, amelyet orbánista káderről készítettek. Érdekes adat: a vadászati világkiállítás fent említett dalát Demeter együttese, a tökéletes nevű Loyal énekese adja elő.