SZDSZ-esből lett jobbikossal és egy seregnyi agrármérnökkel fordul rá az ellenzék a Fidesz legerősebb megyéjére

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Bács-Kiskunról szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45 százalék alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50 százalék felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

A megye hat választókerületéből négyben indít jelöltet a Demokratikus Koalíció, háromban a Jobbik és a Momentum, kettőben az MSZP és az LMP, és egyben a Új Világ Néppárt. Így összesen 15 jelölt mérkőzik a 6 kerületben, azaz egyben, a négyesben senki nem mérkőzik, mert ott csak egy jelölt van.

Bács-Kiskun országos szinten is a Fidesz legerősebb megyéje, a kormánypárt jelöltjei hagyományosan 50 százalék feletti eredményeket hoznak az országgyűlési választásokon mind a hat választókerületben. 1998 óta csak 3-szor sikerült ebben a megyében országgyűlési választáson megverni a Fidesz jelöltjét, kétszer a kisgazdáknak, egyszer az MSZP-nek. 2010 óta pedig rendre 50 százalék fölötti aránnyal nyernek a fideszesek a megye választókerületeiben.

Bács-Kiskun 1. - Kecskemét kisebbik fele és még 12 település

Szőkéné Kopping Rita - DK, támogatja: Momentum, Liberálisok

A Demokratikus Koalíció Bács-Kiskun megye 1. és 2. választókerületi elnöke, és Kecskemét 4. választókerületének önkormányzati képviselője. 2018-ban is jelölt volt a körzetben, akkor a szavazatok 7,7 százalékával a negyedik helyen végzett a fideszes Salacz László, a jobbikos Lejer Zoltán és az LMP-s Vágó Gábor mögött.

Lejer Zoltán - Jobbik, támogatja: MSZP, Párbeszéd, LMP

A Jobbik pártigazgatója, listás mandátummal került be a kecskeméti közgyűlésbe, 2019-ben ő volt a közös ellenzéki polgármesterjelölt a városban, de alulmaradt a fideszes Szemereyné Pataki Klaudiával szemben. 2018-ban a szavazatok 24 százalékát szerezte meg a körzetben, ezzel ő volt a legjobban teljesítő ellenzéki jelölt.

Bács-Kiskun megye egésze hagyományosan nehéz terep az ellenzéknek, a 90-es évek vége óta rendszeresen tarol a Fidesz a választásokon. 2019-ben azonban változtak a dolgok: Kecskeméten például több önkormányzati választókörzetben nyerni tudtak az ellenzéki jelöltek (köztük Szőkéné). És bár maradt a fideszes többség a városi önkormányzatban, az 1994-es választás óta nem volt ilyen gyenge a Fidesz Kecskeméten.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 54,53 százalék - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Bács-Kiskun 2. - Kecskemét nagyobbik fele és még 5 település

Bodrozsán Alexandra - Momentum, támogatja: DK, MMM, Liberálisok

Önkormányzati képviselő Kecskemét 1. választókerületéből. 2018-ban a szavazatok 3 százalékát szerezte meg.

Király József - MSZP, támogatja: Jobbik, LMP, Párbeszéd

11 éve önkormányzati képviselő Kecskeméten, országgyűlési képviselőjelölt és polgármester-jelölt is volt már, de ezeken a választásokon még sosem nyert mandátumot. 2018-ban a szavazatok 16,6 százalékát szerezte meg az országgyűlési választáson, a fideszes mellett a jobbikos jelölt is megelőzte. Király civilben építési vállalkozó, néhány hónapja kiderült, hogy több százmillió forint értékben kapott megbízásokat Kecskemét fideszes önkormányzatától.

A kettes körzet a legurbánusabb választókerület Bács-Kiskun megyében, ebben a kerületben van azoknak az önkormányzati választókerületeknek a többsége, melyekben 2019-ben az ellenzéki jelöltek nyerni tudtak.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 52,74 százalék - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Bács-Kiskun 3. - Kalocsa és még 28 település

Angeli Gabriella - MSZP, támogatja: Párbeszéd

Pedagógus, de a jogi egyetemet is elvégezte, volt korábban önkormányzati képviselő Kalocsán, és vezette a város német kisebbségi önkormányzatát. A 2018-as választáson a szavazatok 11,13 százalékát szerezte meg, ezzel harmadik lett a fideszes Font Sándor és a Jobbik akkori jelöltje, Suhajda Krisztián mögött mögött.

Kudron Nándor - Jobbik, támogatja: LMP

A Blikk 2009-es cikke szerint teljes neve dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz. Korábban Kiskőrösön volt önkormányzati képviselő független szlovén kisebbségiként, 2006-ban pedig az országgyűlési választáson is elindult az SZDSZ színeiben, 2019-ben pedig az önkormányzati választáson a Momentum támogatásával. Honlapja szerint jogászként dolgozik, többnyire bankokkal és végrehajtókkal szemben képviseli „az egyszerű embereket”.

Magóné Tóth Gyöngyi Mária - DK, támogatja: Momentum, Liberálisok, MMM

A DK Bács-Kiskun megye 3. választókerületi elnöke, tanár és könyvtáros, volt a tekintélyes kalocsai gimnázium, a Szent István Gimnázium igazgatóhelyettese is, könyvtárosként pedig a 80-as években még a Magyar Néphadseregnél is dolgozott. Helytörténeti kutatásokat is végez, már két kötete is megjelent Kalocsa múltjáról. A megyei közgyűlés tagja.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 53,22 százalék - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Bács-Kiskun 4. - Kiskunfélegyháza és még 23 település

Kis-Szeniczey Kálmán - LMP, támogatja: Jobbik, MSZP, Párbeszéd

Kiskunfélegyházi agrármérnök, biogazdálkodó, 2019 óta önkormányzati képviselő az ellenzéket tömörítő Veled a Városunkért Egyesület jelöltjeként. A 90-es években az SZDSZ kecskeméti kirendeltségét vezette. A 2018-as választáson 3 százalék közeli eredménnyel a 4. helyen végzett. Nincs ellenzéki kihívója a körzetben, így mindenképp ő mérkőzik majd meg tavasszal a fideszes Lezsák Sándorral Bács-Kiskun megye 3. választókerületében.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 60,21 százalék - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Bács-Kiskun 5. - Kiskunhalas és még 22 település

Kovács Erika - független, de az LMP frakciójába ülne

Kiskunfélegyházi középiskolai tanár, a Civil Bázis nevű országos szervezet egyik jelöltje.

Papp Dénes - Momentum, támogatja: MSZP, Párbeszéd

2020-ban kezdett politológiát tanulni a Pázmányon, azért csak most, mert nem is volt lehetősége hamarabb, ugyanis 2001-ben született.

Horváth Roland Károly - DK, támogatja: Liberálisok

Művelődésszervező, vállalkozó, 2008 és 2019 között Érsekhalma polgármestere, 2004 és 2006 között az akkor baloldali vezetésű Bajai Önkormányzatnál dolgozott kommunikációs tanácsadóként.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 55,85 százalék - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Bács-Kiskun 6. - Baja és még 24 település

Kiss László - Momentum, támogatja: MSZP, Párbeszéd

Agrármérnök, mezőgazdasági vállalkozó.

Vass Antal - ÚVNP, támogatja: LMP

Közgazdász, üzleti tanácsadó, korábban a Mogyi Bajai Judo Egyesület versenyzője.

László Károly - DK, támogatja: Liberálisok

A DK választókerületi elnöke, tornatanár, gyógypedagógus, bajai önkormányzati képviselő, korábban alpolgármester.

Preininger Rozália - Jobbik, támogatja: LMP, MMM

Laborasszisztens, vállalkozó, korábban majd 10 évig a Fideszben politizált, de úgy érezte, „a párt rég elvesztette gerincét, miközben a lopást és a hazugságot törvényesítő csoporttá alakult át”, ezért otthagyta őket. Jelenleg Baján önkormányzati képviselő.

A választókerület központja, Baja Bács-Kiskun megye második legnagyobb városa, és a 2019-es önkormányzati választáson itt is pozíciókat tudott szerezni az ellenzék, ahogyan Kecskeméten. Meglepetésre még a polgármesteri posztot is az összellenzéki jelölt, a momentumos Nyirati Klára húzta be, ezért ebben a választókerületben is optimistább az ellenzék.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 54,45 százalék - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Az előválasztásra készülő egyéni választókerületekről szóló összeállításaink itt találhatók.