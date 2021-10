5 nap alatt lett „külön indulunk” az „együtt megyünk tovább”-ból

Október elsején, pénteken Márki-Zay Péter a Kossuth téren azt mondta: Karácsony Gergellyel megállapodtak abban, hogy együtt mennek tovább.

Október hatodikán, szerdán este a két jelölt egyaránt arról számolt be: nem sikerült a megállapodás, külön indulnak a második fordulóban.

Mi történt a kettő között?

Még ki sem hirdették az ellenzéki előválasztás első fordulójának hivatalos végeredményét, amikor már fontos téma volt: lesz-e megállapodás a 2. és a 3. helyezett miniszterelnök-jelöltek között? Dobrev Klára ugyan nagyot nyert, de akkor úgy tűnt, hogy ha a Karácsony-Márki Zay párosból csak egy marad ellene a második fordulóban, akkor már ennek a jelöltnek lesz jobb esélye. Mindkét politikus minden interjújában előkerült a kérdés, de a legbiztosabb állítás október elsején, pénteken hangzott el Márki-Zay Pétertől, már a hivatalos végeredmény kihirdetése után.

Péntek: „Együtt megyünk”

Azt mondta, megállapodtak Karácsony Gergellyel, hogy együtt mennek tovább a második fordulóban.

Abban ugyan nem értettek egyet, hogy kinek van jobb esélye, de abban igen, hogy a külön indulás egyértelműen Dobrev Klára győzelmét jelentené a szavazatok megoszlása miatt, vele pedig a Fidesz ellen szerintük kevesebb esélye lenne az ellenzéknek. Úgy látszott, néhány nap tárgyalás következik (Karácsony ekkor már miniszterelnök-helyettesi posztot is ígért Márki-Zaynak), aminek a végén megállapodnak majd - Márki-Zay akkor azt mondta, remélhetőleg egy héten belül sikerül dönteni.

A DK-világ idegesen reagált. Első felindulásból még antidemokratikusnak is tartották az egyezkedést, majd a felosztás az lett: Dobrev Klára személy szerint azt ismételgette, hogy nem foglalkozik az üggyel, a pártsajtó viszont támadóállásba kapcsolt, és a győztes nő ellen szervezkedő férfiak történeteként tálalta sztorit.

Vasárnap: Erődemonstráció és villamos

A történet vasárnap folytatódott. Karácsony Gergely akkor tartott először nagyobb nyilvános rendezvényt, párttársai körében akkor mondta el először, hogy „nem visszalép, hanem előre”, és itt hangzott el, hogy csak akkor lép vissza, ha elüti a villamos.

Márki-Zay csapata közben gyorsan összehozott egy nyilvános eseményt a Fővám térre, ami politikai erődemonstrációvá vált. Több ezren mentek el, támogatói azt skandálták, hogy ne lépjen vissza - ő maga viszont a színpadon még egyértelműen arról beszélt, hogy ha Karácsony nem hajlandó, ő el fogja rántani a kormányt, vagyis vissza fog lépni végül.

Hétfő: Félrecsúszott találkozó Hódmezővásárhelyen

Hétfőn a megbeszéltek alapján Hódmezővásárhelyen találkoztak, és ott már láthatóan elkezdtek félrecsúszni a dolgok - Karácsony rossz szájízzel távozott, miután érezhetően az alárendelt szerepbe került a közös sajtótájékoztatón, és arról volt szó, hogy közösen szerepelnek a szavazólapon, a miniszterelnök-helyettesnek pedig lesz majd vétójoga. Előbbi ötlet már az első pillanatban elbukott, utóbbi közjogilag volt nehezen értelmezhető.

Eddigre már Dobrev Klára számtalanszor elmondta, hogy nem foglalkozik ezzel az egyezkedéssel, csak a saját kampányával, és valóban el is kezdett kampányolni. Karácsony ezzel szemben a következő napon szinte teljesen leállt a nyilvános szerepléssel. De még ezzel együtt is inkább úgy tűnt, a vége azért megállapodás lesz Karácsony és Márki-Zay között.

Kedd: megjöttek a számok

Kedd este megérkezett a Medián felmérése, ami azt mutatta: Dobrev 37, Márki-Zay 33, Karácsony 24 százalékon áll. Márki-Zay számára ez döntötte el a kérdést.

Szerda: „Külön indulunk”

A helyzetet érzékelve a napok óta defenzívában lévő Karácsony rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett, amin megismételte, nem lép vissza, majd lényegében felmondta a hétfői megállapodást is. Amint vége lett sajtótájékoztatójának, Márki-Zay máris élőben jelentkezett a Facebookon, és először mondta ki: akár külön is indulhatnak.

Este hatra volt megbeszélve a következő kör tárgyalás Budapesten. Három órán át tartott, de Márki-Zayt ekkor már nem lehetett meggyőzni. Szerda este mindketten arról nyilatkoztak, hogy külön indulnak. Karácsony azt írta:

„Márki-Zay Péter hónapok óta azt hangoztatja, visszalép a javamra az előválasztás második fordulójában. A választás előtti utolsó pillanatban azonban ennek pont az ellenkezőjére jutott. Döntését természetesen tiszteletben tartom. Ennek nyomán külön indulunk a második fordulóban, de mindketten elkötelezettek vagyunk az ellenzéki egység megőrzése és megerősítése mellett.”

Márki-Zay pedig azt mondta: „Külön nekem most nagyobb esélyem van, mint Karácsonynak, ha beállok mögé.” Illetve azt is, hogy „maximális garanciát adok neki attól függetlenül, hogyha egyedül nyerem meg, akkor is nagyon szívesen veszem, ha a kormányzati munkában az ő tapasztalata is ott van, az őt támogató pártok természetesen részesei a koalíciónak.”

Dobrev Klára szerdán is elmondta, nem érdekli a taktikázás és a százalékok, csütörtökön pedig már Szolnokon tart nyilvános kampányeseményt. A vasárnap kezdődő második fordulóban a jelenlegi állás szerint mind a három név ott lesz a szavazólapokon, egyiket sem kell filctollal lehúzni.