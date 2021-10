Nem közvetítették a Boston Celtics meccsét Kínában, mert a csapat centere azt mondta, hogy Tibet a tibetieké

Egy kínai streamingszolgáltató nem közvetítette a Boston Celtics szezonnyitó meccsét, mert a csapat svájci születésű, török nemzetiségű játékosa, Enes Kanter a kínai kormánynak és Hszi Csin-pingnek megüzente egy videóban, hogy Tibet a tibetieké, írja a CNN.

A Tencent Sports a meccs közvetítése helyett interaktív grafikát adott le, a Weibón (ami lényegében a kínai Twitter) pedig a Celtics rajongói oldalára írták ki, hogy innentől kezdve az oldalukon semmilyen Boston Celticsszel kapcsolatos információt nem fognak megosztani tiltakozásképpen amiatt, hogy Kanter magatartása aláássa a nemzetek harmóniáját és az anyaország méltóságát.

Kanter szerdán posztolt egy videót a Twitterre, amiben a Dalai lámát ábrázoló pólóban azt üzeni a kínai kormánynak, hogy Tibet a tibeti embereké, Hszi Csin-pinget pedig brutális diktátornak nevezte.

A kínai külügyminisztérium szerint Kanter csak figyelmet akar, és sosem fogják elfogadni a Tibettel kapcsolatos kritikákat.

Az amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) és a Kínai Népköztársaság viszonya elég feszült mostanában. Két éve, a Houston Rockets csapatának igazgatója a hongkongi demokráciamozgalmakat támogató nyilatkozatot tett a Twitteren, ezután Kína bojkottal fenyegette a ligát. Az NBA-nek nagyon fontos a dinamikusan bővülő, hatalmas kínai piac, sürgősen elhatárolódott mindenki a csapatvezetőtől. Emiatt aztán belpolitikai feszültségek is keletkeztek, maga Trump elnök is rúgott egyet-kettőt a ligába, amelyet sosem kedvelt különösebben, lévén több kulcsjátékosa (többségük fekete) és vezetője is nyíltan (vagy burkoltan) ellene kampányolt.

A török származású, két méter nyolc centis center, Enes Kanter politikailag különösen érzékeny figura a kosársportban. Például gülenista, azaz a török autokratikus rendszerrel, Erdogan elnökkel szembefordult és puccskísérlettel vádolt, néhány éve Amerikába menekült Fetullah Gülen hitszónok híve. Korábban – még a New York Knicks játékosaként – Kanter arról nyilatkozott, hogy külföldre, különösen európai országokba nem mer utazni, mert Erdogan ügynökei elfognák és kivégeztetnék. Emiatt 2015 óta a török válogatottban sem szerepel.