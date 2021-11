Várkonyi Andrea: Amikor megismertem Lőrincet, minden olyan magától értetődővé vált

„Nagyon jó érzés, hogy egymásra találtunk Lőrinccel. Így, pár héttel az esküvő után olyan jó kimondani, hogy a férjem! És legalább ennyire jó azt hallani, amikor rólam mesél, amikor azt mondja: a feleségem. Rengeteg kifejezés létezik két ember kapcsolatára, lehet pár, élettárs, férj és feleség... Mi abszolút társként tekintünk egymásra, nincs olyan téma, amit kerülni kellene, vagy amit ne egymással beszélnénk meg először”

– ezeket Várkonyi Andrea nyilatkozta a Hot! magazin legújabb számában, amit a Blikk szemlézett.

Mészáros Lőrinc új felesége az interjúban azt mondta, hogy közte és a felcsúti milliárdos között „kifejezetten mély a kapcsolat”, és odafigyelnek egymásra.

„Korábban azt gondoltam, én már nem fogok házasságot kötni egyetlen férfival sem. (...) Ám amikor megismertem Lőrincet, minden olyan magától értetődővé vált, rövid idő elteltével megkérte a kezem, és én igent mondtam, mert a világ legtermészetesebb dolgának tartottam, hogy összekötjük az életünket. Sőt, abban is biztosak voltunk az első pillanattól, hogy nemcsak polgári, hanem egyházi szertartást is szeretnénk. Ez a férjemnek és nekem is fontos volt. Édesapám vezetett az oltárhoz, és bevallom, onnantól kezdve, hogy megláttam aput, szinte végig a könnyeimmel küzdöttem, olyan boldog voltam. Az esküvő vidám hangulatban telt, azt hiszem, sikerült meghitt hangulatot teremteni, ami a célunk volt” – mondta Várkonyi, aki szerencsére hamarosan megjelenő könyvéről is beszélt. Fontosan érezte hangsúlyozni, hogy a kiadó még azelőtt kereste meg őt, hogy „hogy megismerte Lőrincet”, vagyis amikor Várkonyi szerint ő „még más élethelyzetben volt”.

A könyv elmondása szerint „több mint egy évig készült”, amikor elkezdte, még „egyedülálló anyukaként nem magányosan, mégis egyedül élt”, azonban „mire megszületett az utolsó fejezet, már ott volt a férje”, „aki mellett kiteljesedett az élete”.

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc szeptember végén tartották esküvőjüket az alcsútdobozi arborétumban. A volt tévés műsorvezető áprilisban ismerte el, hogy: „A párom Mészáros Lőrinc, ami eddig sem volt titok, most meg pláne nem az.”

A Hot! magazin akkor azt írta, Várkonyi és a felcsúti milliárdos „nagyjából hónapokkal azután” kerültek közel egymáshoz, hogy Mészáros Lőrinc 2020 őszén elvált feleségétől, Kelemen Beatrixtól, akivel három közös, felnőtt gyerekük van. Annak ellenére, hogy tavaly februárban azt mondta, nem tekinti magát közszereplőnek, Mészáros válásáról az állami hírügynökség számolt be.

Várkonyi Andrea 2006 és 2017 között Bochkor Gábor élettársa volt, a kapcsolatukból 2007-ben született egy lányuk. A volt műsorvezető 2020 elején Zsidró Tamás fodrásszal volt együtt, az ő kapcsolatuk 2020 áprilisában ért véget.

(Nagy kép: Hot! magazin/Facebook)