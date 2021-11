„Miközben sül a hal, azt szeretném kérdezni, hogy a családi háttér mennyire határozta meg a nemzetpolitikai gondolkodásodat”

Tényleg nem hittem volna, hogy valaha is olyan szituációba keveredek, amikor Borbás Marcsi vagy Molnár Margit műsorvezetését gasztrovonalon totálisan lényegtelennek fogom gondolni, pedig ez történt, miközben Juhász Hajnalka videósorozatát néztem, amiben kormánypárti politikusokkal főz, és olyan mondatok hagyják el a száját, mint: „köszönöm azt a pozitív visszajelzést, hogy együtt főzhetünk”, vagy hogy: „miközben sül a hal, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a családi háttér mennyire határozta meg a te nemzetpolitikai gondolkodásodat”.

Juhász, a KDNP parlamenti frakciójának egyetlen női tagja még a nyáron kezdte el főzős műsorát, amiben kormánypárti politikusoknak kérdez alá hol nagyobb, hol kisebb lelkesedéssel. Az első adásban Deutsch Tamással, a legutóbbiban Hollik Istvánnal főzött, azt megelőzően pedig Németh Zsolttal tettek tönkre egy adag tőkehalat.

Amennyire lelkesedett a nyáron a Deutsch Tamással együtt főzésért, Juhász annyira rezignáltan viselkedett, miközben Németh Zsolt nagypapás történetmesélést tartott a Fidesz rendszerváltás körüli megalakulásáról. Némethnek egyetlen feladata lett volna: felvágni a salátát, miközben Juhász használhatatlanra süti a fokhagymaporos(!) tőkehalat, de nagyon hamar kiderült, hogy Németh Zsolt nem tud egyszerre beszélni és aprítani. Juhász egy ideig csak szúrós pillantásokat vetett az érintetlenül heverő koktélparadicsomokra, egyáltalán nem figyelt arra a jó kis sztorira, hogy mi is volt akkor a Bibóban, majd végül nem bírt magával és maga kezdte szeletelni a paradicsomot.

Juhász Hajnalka elemel egy adag koktélparadicsomot Németh Zsolt elől Fotó: YouTube/Juhász Hajnalka - A politika ízei

Ezután szaladt ki a száján az a kérdés, hogy: „miközben sül a hal, azt szeretném megkérdezni tőled Zsolt, hogy a családi háttér mennyire határozta meg a te nemzetpolitikai gondolkodásodat”. A kérdésre hirtelen Németh sem számított, el is kezdte húzni az időt azzal, hogy gyorsan tovább keverte a már összekevert salátát, majd egy újabb sztoriba kezdett, amit azzal indított, hogy „az anyai üknagybátyám, Kriza János...”.

Aztán végre megsült a hal, a darabjait belekeverték a káposztás paradicsomba, ami Juhász szerint „esztétikailag is eléggé rendben” volt, majd miközben mélyen Németh Zsolt szemébe nézett, gyorsan lezárta a beszélgetést azzal, hogy „reménykedjünk abban, hogy jövő év, Tusványos, élőben, ott leszünk és együtt”.

Juhász is érezhette, hogy ennél nagyobbat is lehet dobni, ezért következő videójában jött egy andalító, kilencvenes évekbeli, romantikus filmekre emlékeztető zongoraszó és Hollik István – akarom mondani Dodi, mert ahogy Juhász elmondta, ő így hívja a Fidesz kommunikációs igazgatóját. Hollik Dodi rögtön szinte bocsánatkérő magyarázkodással kezdte a főzést, amiért nem magyaros ételt készít, hanem gombás, tejszínes fetuccinit. „A magyar konyha az nagyon jó, gasztroforradalom volt Magyarországon, és persze a francia konyha a gasztrokultúra legteteje, de én nagyon szeretem az olaszt, mert elképesztően egyszerű.”

„Elég régóta ismerjük egymást, nem tudom emlékszel-e, hol találkoztunk először” – kérdezte aztán Juhász, a kérdéssel pedig újra egy romantikus filmben éreztük magunkat, amiből azonnal kirántott minket Hollik Dodi válasza: „Miskolcon, az ifjúsági kereszténydemokrata táborban.” Ezután azzal folytatta: az, hogy „az egész közélettel való foglalatoskodást, ifjúsági szervezetben való tevékenykedést” még ellenzéki időszakban kezdték, „adott egy nagyfokú őszinteséget a dolognak”.

„Valamikor reggel tévében kezdek – most belerakhatod a hagymát –, akkor korán kell kelni” – ezt Hollik már arra mondta válaszul, hogy elég-e neki egy nap 24 óra, majd Juhász hozzátette, szerinte „egyébként érdemes arról beszélgetni”, hogy bár „általában mi vagyunk a rivaldafénybe', de a társaink, a házastársunk rendkívül sok áldozatot vállal egy közszereplő mellett”. Hollik Dodi nem sokat beszélt végül párkapcsolatáról, csak annyit mondott: „a feleségem is pontosan tudja, mit akar az életben”, amire Juhászból hangos nevetés tört ki, miközben a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal folytatta, hogy „vannak ebből fakadóan összezördüléseink”, szerinte „olaszosan” zajlik náluk az élet.

Mindeközben egyre intenzívebbé vált a svédasztal mellé illő vacsora-jazz, Juhász pedig megszakértette a fetuccinit, ami szerinte „kicsit vastagabbnak tűnik az állagából adódóan”. Aztán amikor megkérdezte, mennyit főzzön ki a tésztából, fergeteges poéndobálás kezdődött: „legyen kétharmad”, „a szokásos kétharmad”, „legyünk stílszerűek”, „kövessük a hagyományokat”. Majd végül megfőzték az összeset.

„Legyen kétharmad! A szokásos kétharmad” Fotó: YouTube/Juhász Hajnalka - A politika ízei

Már a tálalásnál jártunk, amikor Juhász megmutatta, hogy ő bizony rengeteg főzőműsort nézett, mielőtt elkezdte csinálni a sajátját, mert olyan mondatok nem akárkiből szaladnak ki, hogy „még a színek is gyönyörűek lesznek, ahogy a petrezselyem táncolni fog a tésztán”.

Aztán egy kávé mellett tudomást vettek az ellenzéki előválasztásról, Hollik pedig, aki hónapokkal ezelőtt még azt mondta, hogy „Gyurcsány Ferenc nem fogja engedni”, hogy Márki-Zay Péter „miniszterelnök-jelöltje legyen a baloldalnak”, most úgy fogalmazott, hogy „érdemben semmi nem változott”, mert „bár a plakátarcot lecserélték Karácsonyról Márki-Zayra”, szerinte „most éppen Márki-Zay Pétert használják serpának, hogy őket fölvigye a csúcsig”. Itt Juhász sem bírt a műsorvezető szerepében maradni és becsatlakozott azzal, hogy szerinte „valahogy azt érzi az ember, hogy hiába akarja Márki-Zay Péter eljátszani, hogy egy jobboldali ember".

A tőkehal Fotó: YouTube/Juhász Hajnalka - A politika ízei

Ezután hirtelen felcserélték a szerepeket, és Hollik kérdezte Juhászt: a KDNP politikusa 2021-ben, egy olyan országban, ahol tizenkettedik éve van kormányon ugyanaz az egy párt, azt mondta, hogy úgy érzi, „szakmai viták során nagyon nagy hiátusokat szenved az ellenzék”, azt látja, hogy „a liberális oldalon nincs koncepció", csak „ígérgetések", amik mögött „nincs igazán tett".

Hollik Dodi aztán megpróbálta lezárni a beszélgetést azzal, hogy nagyon fontos továbbra is harcolni a „migráció, a rezsiválság és a hozzánk beszivárgó genderőrület” ellen, de Juhász nem hagyta, hogy a kommunikációs igazgatóé legyen az utolsó szó, ezért elmondta, hogy úgy látja, az Európai Unióban „szükség van a magyar hangra, mert „a miniszterelnök úr is úgy fogalmazott, hogy a magyaroknak nagyon fontos szerepük lesz abban, hogy az Európai Unióban egy erős kereszténydemokrata hang legyen”. Arra pedig már nem is reagált, amikor Hollik közbeszúrta, azért reméli, ízlett a fetuccini.

Hollik Dodi és Juhász Hajnalka Fotó: YouTube/Juhász Hajnalka - A politika ízei

Már csak drukkolni kell, hogy legyen karácsonyi különkiadás is decemberben, és Szijjártó Péter, esetleg Gulyás Gergely ráérjen.