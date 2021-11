Orbán: Aki nincs beoltva, közvetlen életveszélyben van

„Hatmillióan be vagyunk oltva, mindenki más közvetlen életveszélyben van” - mondta Orbán Viktor péntek reggel az állami rádióban. „De nem lehet rendőrrel kísérni az embereket oltásra, meg kell győznünk az oltáselleneseket”, hogy „mumpsz, kanyaró, bárnyhimlő ellen is be vagyunk oltva, nem is szoktuk elkapni, ezért élünk”.

Orbán azt mondta, ő sem hisz „nyakló nélkül, mindig, minden tekintetben a tudománynak, mert idő kell, hogy egy-egy tudományos állítás bebizonyosodjon”, a tudomány nem „az Isten akiben feltétel nélkül meg lehet bízni”, de „azért a tudománynak bizonyított eredményei vannak, sok százezren nem élnének Magyarországon, ha nem kaptuk volna meg ezeket az oltásokat”.

Pénteken jelent meg a kormányrendelet a maszkviselés bevezetéséről zárt helyeken - amit szakértők hetek óta kérnek -, illetve arról, hogy az egészségügyi dolgozók nem mondhatnak fel.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Nagy Katalin, a Kossuth bemondója riogatásnak nevezte, hogy egyes oltóanyagok elfogyhatnak Magyarországon. Orbán erre azt mondta, 10 millió oltás van, „nemcsak hogy harmadszor, de negyedszer is be tudunk oltani mindenkit”.

Ahogy csütörtökön írtuk, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint eddig 26,2 millió adag vakcina érkezett Magyarországra. Ennek kevesebb mint felét, 13,46 millió adagot adtak be.

Most tehát valóban sok vakcinánk van, de a kormány kiszállt a következő uniós beszerzésből, ami azt jelenti, hogy a meglevő 3,5 millió adag Pfizer mellé csak 240 ezer adagot várunk. A harmadik oltásoknál is ez a legnépszerűbb vakcina, és ha bejönne a kormány szándéka az oltási program felpörgetésére (kötelező oltás bizonyos területeken, harmadik oltás), ráadásul negyedik oltásra is szükség lenne, bőven kifogyhatunk Pfizerből.

Szóba került még a kiskunhalasi járványkórház is, amit még nem nyitottak meg, de bármikor megtehetik, ha máshol feltorlódnak a betegek. Ez kiemelt kórház lesz.

„Nem kell gatyázni”

A benzinár befagyasztásáról azt mondta, vita volt a szakértők között, hogy milyen ütemben, mekkorát kell lépni, de ő ilyenkor úgy van vele, „nem kell gatyázni”, „ha vágunk, akkor vágjunk rendesen”.

A kormány jövő hét elején dönthet arról, hogy a kisvállalkozókra is érvényesítsék az alacsonyabb rezsiárat, szerinte indokolt lenne.

Nagy Katalin feltette a kérdést, hogy ha olyan óriási a társadalmi támogatottsága a benzinárstopnak, „akkor a baloldal miért áll a multik oldalán?”. A válasz: mert lekötelezettek, és mert az ember próbálkozik.