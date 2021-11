1978 óta nem volt ennyire alacsony a születési ráta Kínában

Hiába a kormányzati beavatkozási kísérletek, Kínában egyelőre nem sikerül úrrá lenni a demográfiai folyamatokon: a kínai statisztikai hivatal által frissen közreadott statisztikákból kiderül, hogy 2020-ban 1000 emberre vetítve 85 születés történt az országban. Évtizedek óta nem fordult elő olyan, hogy ez az érték 100 alatt lett volna, írja a Guardian. Az új adatok fényében az ország lakossága természetes növekedésének értéke új mélypontot ért el.

Fotó: ZHANG AILIN/Xinhua via AFP

Kínában nagyon hosszú ideig korlátozták a családonként születő gyerekek számát, de közben megváltozott a kínai gazdaság szerkezete, és átalakult a társadalom is, azonban a friss kormányzati ösztönzők egyelőre nem tűnnek hatékonynak: hiába vállalhatnának most már több gyereket a párok, egyelőre nem vállalnak. A statisztikai hivatal nem tüntetett fel magyarázatokat a visszaesés mellé, de korábban társadalomkutatók többek között azzal magyarázták a visszaeső születésszámot, hogy a lakosság öregedésével egyre kevesebb a szülőkorban lévő nő az országban, illetve hogy nagyon elszálltak a gyereknevelés költségei. Többek között ezért is számolhatta fel a kínai kormány a magánoktatás és a különórák hatalmas piacát.

A kínai helyzetet persze nagyban alakította az egygyerekes családmodell állami propagálása, ami 1880-tól kisebb lazításokkal egészen 2015-ig hatályban volt, de emellett globális trendekről is szó van: a világ legtöbb országában csökken a fertilitási ráta, azaz hogy a felnőtt nők hány gyereket vállalnak életük során, emiatt pedig az előrejelzések szerint pár kivételtől eltekintve a legtöbb ország népessége csökkenni fog. Különösen igaz ez Ázsia keleti részén.