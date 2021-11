460 áldozata volt a járványnak hétvégén

Sokan, 460-an hunytak el a hétvégén a koronavírus-járványban. Az elmúlt hét nap átlaga ezzel már 165-re emelkedett. Ez nagyon közel van a második hullám hétnapos mozgóátlagához (176), de a harmadik hullám legrosszabb adatai jóval magasabban vannak.

27 830 új fertőzöttet találtak három nap alatt. Ez megint újabb rekordra emelte az új fertőzöttek hétnapos átlagát (10 146), ugyanakkor kedvező adat, hogy a múlt hétfői adathoz képest ( 27 209) csak minimális (2,3 százalékos) a növekedés.

22 százalék az összes vizsgálaton belül a pozitívak aránya, ami még mindig nagyon magas arány.

7 438 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez 525-tel több, mint amennyi a péntek reggeli jelentésben szerepel.

Van egy meglepő adat is. A jelentésben az szerepel, hogy 538-an vannak lélegeztetőn. Ami azért különös, mert a péntek reggeli jelentésben még 695 lélegeztetőgépen lévő covidos betegről írtak. Vagyis miközben 525-től nőtt a kórházban lévő betegek száma, a legsúlyosabb állapotban lévőké 170-nel csökkent. Ilyet eddig nem lehetett látni a statisztikában, viszonylag stabil volt a kórházban/lélegeztetőn lévők aránya. Az is igaz, hogy sajnos a lélegeztetőn lévők számát nagyban befolyásolja a halálesetek száma is (460 áldozat volt a hétvégén).

5 724-en kapták meg az első oltásukat tegnap, 33 943-an a harmadikat. Az oltási hét folytatódik. Összesen eddig 6 120 959-en kaptak legalább egy oltást, közülük 5 839 078-an kettőt, 2 477 399-en pedig már a harmadik oltást is felvették.

A keleti országrészben talán elérte a csúcsot a járvány, sok megyében negatívra váltott a növekedési faktor: Békés (-11 százalék az új esetek száma az előző hét napban az azt megelőző hét naphoz képest), Csongrád (-6 százalék), Jász-Nagykun-Szolnok (-5 százalék), Hajdú-Bihar (-2 százalék). Viszont az eddig kimaradni látszó Szabolcs-Szatmárban (+45 százalék) és számos nyugati megyében határozottan emelkedik a növekedési faktor (Veszprém: +40, Komárom-Esztergom: +34Tolna: +31, Zala: +24, Fejér: +24, Somogy: +21, Vas: +21, Baranya +18).