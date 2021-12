Két tibeti diák az olimpiai ötkarikához láncolta magát Lausanne-ban

Az olimpiai ötkarikához láncolta magát két tibeti diák szombaton a svájci Lausanne-ban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) székházánál. A két tibeti diák akciójával a 2022-es pekingi téli olimpia bojkottjára szólít tiltakozásul azért, ahogy Kínában a kisebbségekkel bánnak.

Két tiltakozó tibeti diák az olimpiai ötkarikához láncolta magát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lausanne-i székházánál. Fotó: VALENTIN FLAURAUD/AFP

A kínai emberi jogi helyzetre tekintettel már az Egyesült Államok és Ausztrália is jelezte, hogy bár sportolói részt vesznek majd a játékokon, diplomatáik távol maradnak majd az eseménytől. Emmanuel Macron francia elnök ugyanakkor "jelentéktelennek" nevezte az efféle bojkottot. Ő úgy vélte, hogy a sporttól távol kéne tartani a politikát, és más eszközökkel kéne rákényszeríteni Kínát az emberi jogok tiszteletben tartására.

A Lausanne-ban tiltakozó tibeti diákok viszont most az olimpia általános bojkottjára szólítottak, vagyis arra, hogy az országok a sportolóikat se küldjék Pekingbe. A tiltakozók "Népirtó Játékoknak" keresztelték el a pekingi olimpiát.

Kína 1950-ben szállta meg Tibetet. A független ország lerohanását a hivatalos kínai kommunista történetírás "békés felszabadításként" jellemzi, bár valójában Tibet a megszállást követően az ország egyik legszigorúbban elzárt körzete lett, ahova az elmúlt évtizedekben nagy számú han nemzetiségű kínait telepítettek be. Ezt a gyakorlatot az emigráns tibeti kormány "kulturális népirtásként" értékeli, hiszen nagy mértékben megváltoztatta a megszállt ország etnikai összetételét.

Kína hasonló kultúrarombolásban van legnyugatibb tartományában, Hszincsiangban is, ahol a helyi muszlim népesség, az ujgurok tagjait koncentrációs táborokban nevelik át, illetve kényszerítik munkára szülőföldjüktől távol, miközben a tartományba nagy számban telepítenek be han kínaiakat.

"Kínával kollaborálva a NOB bűnrészessé válik a Kínai Kommunista Párt bűneiben" - mondta a tibeti diákok tiltakozását szervező TYAE kampányigazgatója, Tenzing Dhokhar a Reutersnek.

A Reutersnek nyilatkozó szemtanúk békésként jellemezték a tüntetést, amit a rendőrök három óra után kezdtek feloszlatni. A NOB közleményében ugyanakkor azzal vádolta a tüntetőket, hogy erőszakkal próbáltak behatolni a székházukba, eközben egy biztonsági őr is megsérült. "A NOB mindig is tekintettel volt minden, az olimpiához közvetlenül kapcsolódó aggály meghallgatására, és többször is kapcsolatba léptünk a békés tiltakozókkal világossá téve álláspontunkat. Erőszakos tüntetőkkel viszont, akik megpróbálnak behatolni az épületbe és megsebesítenek egy biztonsági őrt, nem állunk szóba" - írta közleményében a NOB. (Via Reuters)