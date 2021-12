Ungár: Hagyjuk a vulgárpolitológuskodást, Gyurcsány Ferencre szükség van

Ungár Péter a párt társelnökét, Kanász-Nagy Mátét megelőzve került az LMP választási listájának az élére.

Bár a párt eredményei nem fényesek, 4 biztos befutó helyet kérnek az ellenzéki listán.

Ungár nyíltan meleg politikusként üzent a homofób kampánynak részt vevő meleg fideszeseknek, hogy nem dobáljanak téglával az üvegházban.

Pegazus-ügyben a nemzetbiztonsági bizottság tagjai hallgatási csapdában vannak.

A feles többséggel végrehajott alkotmánymódosítást nem támogatják.

Interjú Ungár Péterrel és Kanász-Nagy Mátéval.

A hétvégén az LMP kongresszusa szavazott arról, hogy kiket jelölt az ellenzéki közös listára. Hogyan alakult úgy, hogy a párt társelnökét, Kanász-Nagy Mátét megelőzte az országos elnökség titkára, Ungár Péter?

Ungár Péter: Így döntött a kongresszus.

De ennek mi lehet az oka?

Ungár: A pártvezetésben már 2018-ban is jelenlévők közül tulajdonképpen csak ketten maradtunk Schmuck Erzsébettel. Az Erzsi a másik társelnöke a pártnak, de mivel egyéni jelölt lesz a jövő évi választáson, nem került fel a listánk elejére.

Ha ön nyert volna a szombathelyi előválasztáson Czeglédy Csaba ellen, akkor nem is került volna a lista élére?

Ungár: Szerintem akkor jelen állapot szerint nem szerepelhettem volna a lista elején.

Ez ki volt mondva?

Ungár: Félig ki volt mondva. A legtöbb párt ezt alkalmazza, a Momentumnál és az MSZP-nél sincs befutó helyen a listán egyéniben induló jelölt.

Kanász-Nagy Máté: Próbáltam megelőzni Pétert, nem sikerült, gratulálok neki az első helyért, én lettem a második. Nálunk elég bonyolult szavazási metódus volt, de maximálisan érvényesült a kongresszus akarata, elég egyértelmű döntések születtek a listás helyezésekről.

A párt egyik társelnöke, Schmuck Erzsébet elindult az előválasztáson, végül verseny nélkül lett jelölt, valamennyi ellenzéki párt támogatta Nagykátán. A másik társelnök, Kanász-Nagy Máté miért nem szállt versenybe?

Kanász-Nagy: Alapvetően csak Budapesten tudtam volna elindulni. Újpesten vagyok alpolgármester, az elég hülyén nézett volna ki, ha egy vidéki körzetet keresünk nekem. Adta volna magát Újpest, hiszen ott politizálok, viszont semmiképpen nem akartunk a szövetségi rendszer miatt Varju Lászlóval szembe menni. Így gyakorlatilag nem volt rá lehetőség, hogy elinduljak. Volt rá ambícióm, volt rajta gondolkodás, de végül azt a döntést hoztuk közösen, hogy én az előválasztásból kimaradok.

Mivel számolnak, hány biztos befutó kell a közös ellenzéki listán, hogy legyen frakciója az LMP-nek?

Ungár: Négy.

Miután 5 fő az alsó határ, akkor ezek szerint a 4 egyéni jelöltjük közül csak egynél számolnak biztos győzelemmel?

Ungár: Ami nagyon biztos, az Csárdi Antal győzelme a Budapest 1-es választókerületben.

Kanász-Nagy: A korábbi megállapodások alapján nekünk valóban négy biztos befutós lista hely jár, ez alá nem tudunk menni.

Márki-Zay bejelentette, hogy az Új Kezdetre is számít az új pártja építésénél. Ami különös helyzet, mert az Új Kezdet elnöke, Hohn Krisztina jelenleg az LMP parlamenti frakciójában ül, és az LMP egyik egyéni jelöltje lesz tavasszal. Ha nyer, melyik frakcióba fog beülni?

Ungár: Hohn Krisztina a Telexnek nyilatkozott legutoljára, hogy az LMP-frakciójába fog ülni.

Dehát ő annak a pártnak az elnöke, akivel megállapodásra készül Márki-Zay.

Ungár: Igen, de Hohn Kriszta nyilatkozott arról, hogy ő az LMP-frakciójába fog ülni. Én is többször beszéltem vele erről, és már nem nagyon tudja, hogy milyen formátumban közölje a világgal ezt, kiírta Facebookra, lenyilatkozta. Nem tudom, hogy mi kell még a világnak, postagalamb, füstjel, hogy közölje: marad itt.

Egyébként támogatják, hogy Márki-Zay Péternek legyen saját frakciója?

Ungár: Erről és a listahelyekről éppen zajlanak tárgyalások, az álláspontunkat ott mondjunk majd el.

Hogyan néz ki egy ilyen alkudozás? Milyen ütőkártyák vannak az LMP kezében, hogy jár neki a 4 biztos befutó hely? Az EP-választás 2 százaléka biztosan nem ilyen, ahogy a közvélemény-kutatási adatok sem. Akkor mi az, amivel lehet érvelni?

Kanász-Nagy: Nem lenne elegáns, ha ezeket az ütőkártyáinkat, érveinket az egyeztetések helyett a nyilvánosságnak közölnénk.

Mégis, ha a nyilvánosságnak kellene érvelni, mik lennének ezek az ütőkártyák?

Kanász-Nagy: Évekkel ezelőtt elkezdődött ez a közös gondolkodás, és talán pont egy éve jutottunk el addig a megállapodásig, hogy az együttműködés minden szereplőjének - akkor 6 pártról volt szó - lesz külön frakciója a következő Országgyűlésben, mégpedig saját jogon. Ebből az is következik, hogy miután az előválasztáson eldőltek, hogy kik indulnak egyéniben, a biztos befutónak számító körzetek mellé biztosítani kell annyi listás helyet, hogy meglegyen a frakció. Nagyon egyszerű a matek a mi esetünkben: 1+4=5, tehát nekünk 4 listás helyet kell biztosítani a korábbi megállapodás alapján.

A négy egyéni jelöltjük közül Csárdi Antal 2018-ban is nyert a Budapest 1-ben, Hohn Krisztina Gödöllőn indul, ahol a fideszes jelölt 46 százalékkal nyert legutóbb, Schmuck Erzsébet körzetében, Nagykátán 50 százalékot kapott a kormánypárti induló. Ezek nem nyerhetetlen körzetek.

Ungár: Úgy tudnám összefoglalni, amit a Máté elmondott, hogy a kasszától való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Ez egy megállapodás volt.

Tehát jó időben szállt be az LMP az összefogásba?

Ungár: Ezt majd a végén fogjuk tudni eldönteni. Ha Márki-Zay Péter esetében hetedik frakciójáról beszélünk, abból formállogikailag következik, hogy már 6 van, tehát nincs olyan szereplő, aki ezt nem így gondolná.

Mi az a három téma, amit markánsan az LMP tud bevinni az ellenzéki összefogásba? A leghangsúlyosabbat, a zöld témát viszi a Párbeszéd is.

Kanász-Nagy: Az ellenzéki együttműködésnek és a leendő közös kormányzásnak az LMP lesz a zöld lelkiismerete. Mi arra készülünk, hogy az asztalra csapunk már most is, pláne a közös kormányzás során, ha olyat látunk, ami a zöld értékeket sérti. Ebben az együttműködésben többek között a zöld célokat akarjuk érvényre juttatni. Van, amit másként látunk, mint a többi szereplő, mondjuk az atomenergia kérdésében, egy zöldpárt számára evidencia, hogy ki kell vezetni az atomenergiát Magyarországról. A közös programban szerepel, hogy a Paks 2 szerződést fölülvizsgáljuk. Bezáratnánk a szennyező Mátrai Erőművet, támogatjuk a fizessenek a szennyezők elvet, fontos a zöldfelületek védelme, beépítési stop, hosszasan lehet sorolni. Most az autós közlekedés kapcsán szintén kialakult egy vita a benzinár befagyasztását illetően …

Ungár: … amiben a miniszterelnök-jelölttel megegyező álláspontot képviselünk.

Kanász-Nagy: Igen, ebben maximálisan zöld álláspontot képvisel. Vannak viták, de megyünk előre és érvényesíteni akarjuk ezeket a célokat.

A három közül akkor ez egy téma.

Ungár: Részben a kérdés Párbeszédre vonatkozó részére hadd reagáljak. Értelemszerűen az LMP-ből jönnek, és nagyon sok olyan ember van ott, aki ért is a zöldpolitikához meg komolyan is gondolja. Én azért megkérdőjelezném egy politikai közösség zöld elkötelezettségét, amelynek a miniszterelnök-jelöltje, akit amúgy mi is támogattunk, azzal turnézza végig a médiát, hogy nincs társadalmi támogatottsága a zöldpolitikának Magyarországon. És ha még két témát kellene mondani: mi egy rendszerkritikus párt vagyunk. Én szociálpolitikai ügyeket viszek primer módon, de a Máté is szociálpolitikus alapvetően. Értelemszerűen mi például azt gondoljuk, és nem mindenki osztja ezt az ellenzéki együttműködésen belül, hogy az újraelosztás egy jó dolog, olyan embernek, mint én, nagyobb adót kell fizetni, és ebből a szociális ellátórendszert kellene finanszírozni. A munka definíciójával kapcsolatban is társadalmi változások kellenek, én nagyon fontosnak tartom a gondoskodó munka megfizetését, és más szociálpolitikai szempontokat is. És a harmadik, ami szerintem szintén fontos, és ennek nem feltétlenül ez a ciklus volt a legtermékenyebb talaja, hogy kell egy olyan a hat vagy hét együttműködő félből, aki konszenzuskereső, és a hideg polgárháború helyett, ami az elmúlt 30 évben van Magyarországon, sokkal inkább a nemzeti megbékélés felé viszi el. Az LMP-ben ennek van hagyománya.

Lehetett hallani Karácsony Gergelyék részéről egy olyan tervről, miszerint frakciószövetség jönne létre az MSZP, Párbeszéd és az LMP között jövő tavasztól a parlamentben. Ezt hogy kell elképzelni?

Ungár: Szerintem sehogy.

Nem lesz?

Ungár: Karácsony Gergely egyeztetés nélküli, csupán tájékoztatással ellátott visszalépése az előválasztás második fordulójában lezárta ezt a folyamatot.

Hogy tudták meg a visszalépést?

Kanász-Nagy: Október 6-án a Belvárosban összegyűltünk pártvezetők, jelöltek, LMP-sek, P-sek, MSZP-sek, ahol a Gergely a nyilvánosság előtt és zárt körben is azt mondta, hogy meg fogjuk csinálni, menni fog ez a dolog, meg fogjuk nyerni az előválasztást, mert nagyon jó a kommunikációnk, sok erőforrás áll rendelkezésre, satöbbi, satöbbi. Majd jött a másnap, amikor ennek az ellenkezője történt, elkezdtek szivárogni a hírek politikusoktól, hogy visszalépés lesz. Velem végül személyesen kora este közölte személyesen, hogy visszalép, de addigra a belső körökben ez már gyakorlatilag köztudott volt.

Ungár: Az LMP, mint párt, a Demokratikus Koalíciótól, mint párttól tudta meg, hogy ez fog történni.

Utólag nem bánták meg, hogy nem indítottak saját miniszterelnök-jelöltet az előválasztáson?

Kanász-Nagy: Hát utólag, ez a mi lett volna, ha.

Az LMP nem indított főpolgármester-jelöltet sem az előválasztáson.

Kanász-Nagy: Ott nyert Karácsony Gergely.

Értem, de azon az előválasztáson sem indult LMP-s jelölt. Ez is lehet az oka, hogy hiányzik egyfajta karakter jelenleg az LMP-ből. Ez nyilván egy lehetőség arra, hogy valaki felépítse magát, vagy még jobban felépítse magát, akár egy miniszterelnök-jelölti vitában vagy megjelenítsen a pártjának fontos témákat. Ez egy kihagyott ziccernek tűnik.

Ungár: A Mátéval mind a ketten 30 körüliek vagyunk, szerintem nem feltétlenül kell miniszterelnök-jelöltnek ennyi idősen elindulni. Ebből a szempontból konzervatív vagyok.

A Fekete-Győr szereplése neki nem használt ...

Ungár: Ez egy tényállítás.

De a Momentum megjelenhetett a miniszterelnök-jelölti vitán, voltak olyan témák, amikből jól jöttek ki, mint Tóth Csaba megbuktatása Zuglóban.

Ungár: A Momentum sikeres volt az előválasztáson. Én nem fogom egy másik pártnak a személyi döntéseit kommentálni, csak azt tudom mondani, hogy amikor előjött nálunk ez a kérdés, az volt az álláspontunk, hogy a 30-as éveink elején nem kell ilyen dolgot bevállalni. A főpolgármester-keresésnél pedig amúgy volt egy jelöltünk, aki egy időben majdnem elindult az előválasztáson, aztán mégse.

De Puzsér Róbert nem LMP-s politikus volt.

Kanász-Nagy: Persze, visszanézve lehet azt mondani, hogy lehetett volna építeni egy miniszterelnök-jelöltet. De volt egy kínálkozó alkalom, hogy Karácsony Gergely készült erre a feladatra, az volt a mondás, hogy van egy olyan szövetségi rendszer mögötte, amely sikerre tudja vinni. És mivel ő egy zöld jelölt, az LMP-ben kezdte a politizálását, egy zöld főpolgármester, az egész zöld ügyet tudjuk egy még magasabb szinten képviselni vele.

Az előválasztáson ettől még el lehetett volna indulni önállóan.

Kanász-Nagy: De az egy kiváló konstrukciónak tűnt, hogy Karácsony Gergely megnyerni az előválasztást, miniszterelnök lesz, mi ebben a szövetségi rendszerben egyből a kormányzás középpontjába kerülünk, és a zöld ügyek maximális képviseletet kapnak.

Nem az LMP-frakció kritikája, hogy az előválasztáson elindult a képviselőcsoport egyik jelenlegi tagja, Demeter Márta, de jelezte hogy ha nyer és bejut a parlamentbe, akkor 2022-ben a Jobbikhoz csatlakozik?

Ungár: A kormányváltás és a Jobbikkal való nagyon szoros szövetségi viszony miatt erre a kérdésre nem szeretnék nyilvánosan válaszolni.

A Jobbikhoz való közeledés mennyire tűnik sikeresnek?

Ungár: Most már mindenki közeledik mindenkihez.

Ok, de az LMP hangsúlyozottan az ellenzéki összefogásnak nem a DK-s sarkában próbál elhelyezkedni, és volt egy látványos közeledés a Jobbik felé.

Ungár: Először is, a DK-val nagyon korrekt viszonyunk van. Másodszor mi voltunk az a párt - hogy ideidézzem Tamás Gáspár Miklós és Schiffer András nyílt levelezését a Heti Világgazdaságból -, amely soha nem mondta azt, hogy ne álljunk szóba a Jobbikkal, ne üljünk le velük tárgyalni. A Jobbikkal való összefogásról Karácsony Gergely, még mint LMP-s politikus beszélt először 2011-ben, technikai koalíciót emlegetve.

Akkor belefért volna, hogy Demeter Márta átüljön a Jobbikba?

Ungár: Akkor most mégis elmondok erről egy mondatot: nekem nem a ténnyel volt önmagában problémám.

Hanem ahogy megtudták?

Ungár bólogat.

Az előválasztás óta az ellenzék mintha teljesen leállt volna a kampánnyal, nem érezni, hogy kitartana a lendület. Ennek mi az oka? Márki-Zay mintha kicsit magára lenne hagyva, a pártok mintha nem szakítanák szét az istrángot.

Kanász-Nagy: Az egyéni körzetekben nagyon komoly munka folyik, legalábbis a mi körzeteinkben mindenképpen. Nyilván egy új helyzetet teremtett, hogy „kivülről jött” a nyertes miniszterelnök-jelölt. Amíg az összecsiszolódás szervezeti szinten nem történik meg, és most a kampánystruktúrára, meg egyéb, a választók számára kevésbé izgalmas dolgokra gondolok, addig a kampány nem tud valóban berobbani. Nekünk az a feladatunk, hogy minél hamarabb összeálljon ez az egész konstrukció, ez a csapat, az üzenetek.

Ez mit jelent egyébként a gyakorlatban? Egy párt, konkrétan az LMP miben tudja támogatni Márki-Zayt?

Kanász-Nagy: Van egy közös kampánycsapat, azt fel kell tölteni a megfelelő emberekkel. Ezen dolgozunk, de most már gyakorlatilag készen van, és most már tényleg csak napok kérdése, és be fog robbanni ez a kampány.

Október 23-án kifejezetten kínos volt a Békemenet szervezettségéhez és létszámához képest az ellenzéki közös rendezvény. Azóta nem is sikerült erőt demonstrálni.

Ungár: A napokban lesz ilyen. Szerintem nem feltétlenül a tömegrendezvények időszakát éljük, járványügyileg. Azért az előválasztás nagyon sokat kivett az összes résztvevő pártból. Ennek ellenére az előválasztás egy politikai siker volt, a résztvevők számát tekintve is, és értékeljük azt is, hogy ez a dolog egyben maradt. Ha mondjuk másfél vagy két éve ültünk volna itt, ezt nagyon sokan megkérdőjelezték volna.

De nem érzik úgy, hogy az előválasztás lendületét nem sikerült kihasználni az elmúlt másfél hónapban?

Ungár: Akkor fogjuk tudni, ha április 3-a után látjuk a számokat. Az LMP a sikerhez azzal is hozzájárulhat, ha a két Kelet-Pest megyei körzetet, a nagykátait meg a gödöllőit, megnyerjük, amik azért erősen jobboldali körzetek. Azokkal eléggé hozzájárulunk a kormányváltáshoz.

Felvillant egy vita Márki-Zay és Gyurcsány Ferenc között a napokban. Gyurcsány szerint arra kérte őt Márki-Zay, hogy ne kampányoljon, ezért nem is fog, Márki-Zay szerint ilyet nem mondott. Hogy néz ki egy összellenzéki egyeztetés, együttműködés?

Ungár: De ha jól tudom, ez négyszemközti beszélgetés volt.

Igen, de ha ott van az összes párt, és a kampánystratégiáról van szó, érezni-e azt, hogy van az ellenzékben két pólus, a DK-hoz közeli és az attól távoli, valahol van a Márki-Zay, vagy ezek elsimítható nézeteltérések?

Kanász-Nagy: Ez egy hat vagy 7 szereplős együttműködés, ahol minden szereplőnek maximálisan nyomni kell a gázpedált, és mindenkire szükség van, a saját táborát igenis mindenkinek mozgósítania kell. Nehezen tudom elképzelni, hogy vannak olyan vezetők, akik kicsit előrébb vannak, vannak, akik kicsit hátrébb. Ezt közösen, egymást kezét megfogva kell végigvinnünk.

Ungár: A DK-nak van a legtöbb egyéni jelöltje, tehát remélem, hogy a DK elnöke részt vesz a kampányban.

Bár ugye az LMP sem feltétlenül nagy híve magának Gyurcsány Ferencnek.

Ungár: A DK-ban először is nem csak Gyurcsány Ferenc van. És van egy ellenzéki együttműködés, a DK-val ezen belül korrekt viszonyunk van, egy rendkívül fegyelmezett, szavatartó és tisztességes partnernek ismertük meg.

Szervezetileg nyilván szükség van a pártra, de Gyurcsány személye jelenthet valamilyen tehertételt.

Ungár: Eufemisztikus az a megfogalmazás, hogy egy jobboldali közegből jövök. Tudom, hogy milyen Gyurcsány megítélése, főleg a magyar politika jobboldalán, de a magyar nép úgy döntött, hogy a DK a legnagyobb ellenzéki párt, és annak a tudatában döntöttek így, hogy tudták, hogy ki Gyurcsány Ferenc, és ő vezeti a pártot. Tudjuk, hogy ez a 10 millió politológus országa, de hagyjuk a vulgárpolitológuskodást. Gyurcsány Ferencre szükség van. Személyileg is.

Az ellenzéken belül a legnagyobb vita most a feles alkotmányozásról van. Az LMP mit gondol erről?

Kanász-Nagy: Azt, hogy vannak törvények, amiket feles többséggel lehet megváltoztatni, és vannak kétharmados jogszabályok, ilyen a kétharmados alaptörvény, amit nem lehet felessel módosítani. Arra készülünk, hogy kétharmados többséget szerzünk, és a választási rendszer sajátosságai miatt erre igen jó esély van. Nagyon reméljük, hogy ennek a vitának a végére a választók pontot tesznek és kétharmados felhatalmazással fogunk alkotmányt módosítani.

És ha mégsem?

Ungár: Nem támogatjuk a feles alkotmányozást.

A gendernépszavazással mi a terv? Beleáll az ellenzék vagy ignorálni fogja?

Ungár: Elindult egy egyeztetési folyamat a pártok és a témával foglalkozó civil szervezetek között, az LMP ebben szervező, központi szerepet tölt be. Mit jelent a beleállni? Van egy személyes tanításom erről. Amikor jött a migrációs történet, akkor az LMP-nek volt egy, a médiában sok szempontból félreértelmezett, de a Fidesz érveit nagyon megértő, sőt több dologban osztó álláspontja. Majd mit csinált a Fidesz a 18-as kampányban? Kirakták Szél Bernadettet drótvágóval a kezében Vona Gáborral, Gyurcsány Ferenccel meg azt hiszem Soros Györggyel. Tehát azt, hogy értsük meg, hogy a Fidesz mit mond, azt a tracket én ennél a plakátnál abbahagytam, mert semmi értelme nincs. Értelemszerűen nincs élő, lélegző ember a magyar ellenzékben, aki óvodásokat szeretne átműttetni. Egy Örkény egyperces ennek a tagadása. A személyes véleményem a Fidesz által kreált népszavazásról, hogy azzal létező létező társadalmi problémákat fedjen el. Egy mondatban összefoglalva: nem a buzik miatt kettő és fél év az átlagos idősotthoni várólista Magyarországon.

Az már látszik, hogy mi lesz az ellenzék egységes álláspontja arról, hogyan szavazzanak a követőik?

Ungár: Mi az ellenzéknek azt a javaslatot fogjuk tenni - csak még meg kell várni, hogy a beszélgetések után formálisan is lezáruljon a civil szervezetekkel az egyeztetés -, hogy az érvénytelen szavazásra buzdítsunk. Tehát ne a bojkottra, hanem az érvénytelen szavazásra. Ugyanis mivel ez egy napon lesz az országgyűlési választással, ezért az érvényességi küszöbbel való politikai játszadozásnak nincs értelme. De az érvénytelen szavazás egy politikai aktus, amivel a szavazók ki tudják fejezni, hogy mit gondolnak erről az uszítókampányról. Illetve van az a kisebb probléma, hogy ha nem vesszük fel a szavazólapot - vagyis aláírjuk, hogy átvettük az országgyűlésit és nem írjuk alá, hogy átvettük a népszavazásit - akkor listát lehet összeállítani az ellenzéki szavazókról.

Volt ez a példája a népszavazásról, hogy aki üvegházban lakik, ne dobáljon féltéglát. Ez mire vonatkozott pontosan?

Ungár: Arra, hogy azért az az álszentségnek egy rendkívül magas foka, ha valaki úgy csinál egy homofób kampányt, ha közben nem kifejezetten heteroszexuális.

Ezt a lebegtetést nem először mondja. Lesz ennél konkrétabb, lehet olyan pillanat, amikor nevekkel is elő fog állni?

Ungár: A világban mindig volt a melegmozgalmon belül erről vita. Amerikában volt példa outoltatatásra. Én azért tartom egy jó kompromisszumnak a két álláspont között a lebegtetést, mert mindenki tudja, a másik oldalon is, hogy igazat mondok, de senkinek a konkrét magánéletébe nem megyek bele.

Ezt magánbeszélgetésekben jelzik is?

Ungár: Vannak, akik azzal védekeznek, hogy attól még, hogy ő buzi, tényleg fél a genderideológiától, amit én nem pontosak tudok, hogy definíció szerint mit is jelent. Meg azt is mondják, hogy zavaró, mennyire erőszakosan jelennek meg az LMBTQ-szálak a Netflixen, ami amúgy engem is zavar, csak szerintem nem feltétlenül kell 30 milliárdot elkölteni erre a vitára. Írjon egy publicisztikát vagy mondja le a Netflix előfizetését. Dehát hazudnak önmaguknak. Én értem, hogy a kérdések pro forma nem homofóbok, de ez a kampány mi lesz, ha nem homofób?

A koronavírus elleni kötelező oltásról mit gondolnak?

Kanász-Nagy: Hajlanánk rá. Az egészség a legfontosabb, és mindenkinek addig terjed a szabadsága, amíg a másikét nem veszélyezteti, márpedig aki nincsen beoltva, az veszélyezteti mások szabadságát, egészségét azzal, hogy ő valószínűleg jobban tud fertőzni. Mondok egy konkrét példát. Újpesten, mint népjóléti alpolgármester szembesültem ezzel a helyzettel, de az összes fővárosi önkormányzat is így van ezzel, hogy elindult a gondolkodás a munkatársak kötelező oltásáról. Kizárólag munkaerőpiaci okai voltak, hogy ez nem történt meg, mert akár két kolléga elvesztése a szociális gondozó rendszerben vagy két óvodapedagógus kiesése már azt jelenti, hogy az intézményeket nem tudjuk működtetni. Ellenzéki szinten is van nagyon komoly támogatottsága, hogy legyen kötelező az oltás, nagy kérdés, hogy ezzel mit fogunk csinálni.

Pegazus. A parlament nemzetbiztonsági bizottságának tagjaként hogy látja, mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, hogy van egy egyre terebélyesedő botrány, újabb és újabb részletekkel, de hallgatásra vannak kötelezve az ügyben?

Ungár: A világ abszurditása volt, hogy Vadai Ágnes feltett egy kérdést Pintér Sándornak, amire a belügyminiszter azt mondta, hogy zárt ülésen válaszol. Ezután úgy döntött a fideszes többség, hogy Vadai - aki megfigyelőként vett részt az ülésen, de át van világítva - nem hallgathatja végig a választ, amit Pintér akart adni.

Két dolog. Szerintem a beszerzés kérdéséről kollektívan, ellenzéki politikusok és szavazók, pattanjunk le. Nem ez az ügy. Mindenki is beszerezte ezt, amivel amúgy semmi baj nincs, kormányváltás esetén is lennének a szolgálatoknak különböző szoftverei arra, hogy megfigyeljenek embereket. Itt a kérdés Varga Judit politikai felelőssége. Nem tájékoztatták a közvéleményt, hogy mi alapján adtak politikai felhatalmazást a különböző emberek megfigyelésére. Értelemszerűen nemcsak Pegazussal lehet megfigyelni, mert lehallgatni száz éve lehet bárkit. De itt az derült ki, hogy Varga Judit össze meg vissza adott engedélyeket mindenféle politikai alapon, nem pedig azért, mert valóban nemzetbiztonsági érdekek igazolták.

De ezt ki tudják deríteni? Lehet tudni egyáltalán, hogy kiket figyeltek meg?

Ungár: Azt tudom erről elmondani, ami megjelent a médiában. Nagyon erősen kétlem, hogy Gödöllő polgármestere egy nemzetbiztonsági kockázat lenne, mert feltételezem, hogy nemzetbiztonsági szempontból az, hogy a Szada felé menő elkerülő hol lesz bekövetve, ez nem feltétlenül érdekes kérdés.

De a nemzetbiztonsági bizottság tagjai hozzáférhetnek ahhoz az információhoz, hogy kiket figyeltek meg?

Ungár: Lista nincs.

És nem is lesz?

Ungár: Erre már nem tudok válaszolni.

De ha lenne, mit tudnának vele kezdeni?

Ungár: Meg tudnánk nézni.

Ok. De a közvélemény felé mit tudnának ebből kommunikálni?

Ungár: Semmit.

De akkor ez egy olyan csapda, amivel nem lehet mit kezdeni.

Ungár: Pontosan.

És ez nem olyan ügy, ami miatt érdemes lenne akár államtitkot sérteni?

Ungár: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi számít ma Magyarországon államtitoksértésnek. Úgy látszik, a magyar jogértelmezés szerint ha valakinek az intellektuális képességei nem engedik azt, hogy az államtitkot pontosan értelmezze, akkor megsértheti. Ez ugye a Kósa Lajos-ügy. De ha én mondanék ebben az interjúban fele annyit, mint amit Kósa Lajos mondott, akkor holnap azt olvasnánk a Magyar Nemzetben, hogy elindult ellenem az eljárás államtitoksértés miatt. A legtöbb országban, ahol volt Pegazus-ügy, ott azért valami nyilvános tájékoztatást adtak a nemzetbiztonsági szervezetekért felelős politikusok. Értem, hogy nem mondhatnak el mindent, de azért legalább a sajtóban felmerülő nevekre reagálhattak volna, hogy Gémesi György esetében ezért kellett megfigyelni vagy mondják azt, hogy hazugság a megfigyelés. De miniszter olyat nem mondhat, mint Varga Judit, hogy a helyettesem - akivel azóta tudjuk, hogy mi történt - írta alá. Ilyen felelős miniszter nem mondhat.

De ők elárulhatnánk, hogy miért figyeltek meg embereket?

Ungár: Persze, a titokgazda feloldhatja a titkot.