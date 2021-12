A Lázár János-féle Ménesbirtok Csányi cégétől veszi a műtrágyát, de annak is duplájára ment az ára

A Lázár János felügyelte Nemzeti Ménesbirtok a műtrágyát a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó KITE Zrt-től vásárolja, a tonnánkénti átlagár 2022-ben 198 ezer forint lesz, miközben idén 81 ezer volt - írja az Átlátszó.

Vagyis az emelkedés több mint kétszeres.

A dolog azért izgalmas, meg a kormánypropaganda és több kormánypolitikus napok óta arról beszélnek, hogy a hazai műtrágyaárak drasztikus emelkedése a piac jelentős részét uraló Bige László kartellezésének köszönhető.

Nagy István agrárminiszter például ilyenket nyilatkozott a napokban az Indexnek:

“Ki vagyunk szolgáltatva az importnak, itthon pedig annak az egy üzemnek, amely műtrágyával foglalkozik. Ez a baloldali milliárdos, Bige László kezében van, aki nyíltan fenyegeti és zsarolja a magyar gazdákat, és a tőlük beszedett pénzből nyíltan finanszírozza a baloldal és annak kijelölt miniszterelnök-jelöltjének kampányát. Felháborító az is, hogy a magyar gazdák kárára nyerészkedik, és az is, hogy a magyar gazdák pénze annak a baloldalnak a kampánykasszájába vándorol, amely kormányzása alatt is mindig a magyar gazdák ellen volt.”

Csakhogy az Átlátszó cikke szerint a piacon nincs nagy különbség a műtrágyaárak között, azon a tenderen, aminek a végén a KITE lett a Ménesbirtok beszállítója, Bige cége nem is indult, a 2022-es átlagár mégis több mint duplája az ideinek.

(Nagy miniszter becslése szerint a Bige-féle Nitrogénműveké mint egyetlen hazai gyártóé az itthon eladott műtrágya 50-55 százaléka, a többi import.)

A tényfeltáró oldal megemlíti azt a személyi összefonódást, hogy Csányi Sándor fia, Attila, a Bonmafarm csoport vezérigazgatója, ott ül annak az alapítványnak a kuratóriumában, ami megkapta a Ménesbirtok részvényeinek 100 százalékát. Eközben az állami cég az ő családi érdekeltségüktől szerzi be a műtrágyát.

Az Átlátszó cikkében idézett piaci szereplők szerint a vad áremelkedés okai a következők lehetnek: