Sinopharm-engedélyezés: Orbán olyan ENSZ-papírra hivatkozott, ami csak hónapokkal később született meg

Hosszas pereskedés után kiadta a gyógyszerhatóság (OGYÉI) a Sinopharm- és a Szputnyik-vakcinák engedélyezési dokumentumait a Transparency Internationalnek. A 24.hu beszámolója alapján az iratok alátámasztják, hogy a magyar szakembereknek mindkét vakcinával kapcsolatban aggályaik voltak.

„A kormány tudott erről abban a pillanatban, amikor elindították az oltási kampányt?” - kérdezte a 168 Óra munkatársa Orbán Viktortól a délelőtti kormányinfón. A miniszterelnök úgy kezdte a válaszát, hogy

„a kormány tudott róla, hogy a WHO kiadta és elismerte a kínai vakcinát (...)” Nem fejezte be, mert az újságíró közbekérdezett, de értelemszerűen arra utalt, hogy az Egészségügyi Világszervezet, a WHO is jóváhagyta a Sinopharm vészhelyzeti alkalmazását.

Ez valóban megtörtént, de nem az oltási kampány kezdetén, hanem májusban. Vagyis Orbán állításával ellentétben a kormány nem tudhatott erről az év elején. A magyar hatóság január 29-én engedélyezte a Sinopharm használatát, közvetlenül azután, hogy a kormány rendeletben lazított a feltételeken. (Orbán hetekkel korábban a rádióban sürgette az OGYÉI-t, hogy adja meg az engedélyt.) Az engedélyezés pillanatában nem ismertük a klinikai tesztek harmadik fázisának részletes eredményeit, viszont tudni lehetett, hogy időseken alig vizsgálták az oltóanyagot. Ennek ellenére itthon nekik is nagy számban beadták, és mint azóta kiderült, sok esetben nem termelődött megfelelő mennyiségű antitestjük.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A kiperelt iratok alapján a kínai helyszíni ellenőrzés során tizennégy hiányosságot állapítottak meg a magyar szakemberek, ezek kijavítását március 3-áig írták elő. Ezért nem is adtak ki GMP (good manufacturing practice – helyes gyártási gyakorlat) igazolást, ami a gyógyszer-engedélyezés alapfeltétele.

A kormányinfón többször is szóba került a Sinopharm, például amikor Orbán azt mondta, szívesen rendelne még keleti vakcinákat, de nincs rájuk szükség, mert az uniós beszerzések most már megfelelő ütemben jönnek.

„Én kínaival vagyok beoltva, és meggyőződésem, hogy az a legjobb, mindenki a saját hite szerint jár el. De most van valamennyi még raktáron, ki fogunk belőle futni, és utána most már csak nyugati vakcinát hozunk, mert az ütemezettebb és könnyebb beszerzés.” Nem derült ki, Orbán mi alapján mondja, hogy a kínai vakcina lenne a legjobb, egyáltalán milyen értelemben tartja a legjobbnak. A tudomány mindenesetre az ellenkezőjét állítja:

más, Magyarországon használt vakcinák magasabb hatékonyságot mutattak a klinikai teszteken,

a Kásler Miklós nevével fémjelzett kutatás szerint a Sinopharm mutatta a legrosszabb hatékonyságot a tavaszi hónapokban Magyarországon,

egy bahreini összevetésből is a Sinopharm jött ki a legrosszabbul,

egy nemzetközi vizsgálat szerint két Sinopharm lényegében nem működik az új, omikron variánssal szemben.

Ez nem jelenti azt, hogy a Sinopharm vakcinája felesleges lenne, de az adatok alapján semmiképp sem tűnik a legjobbnak.

Mindenfajta függelékek, diagramok

Szintén a 168 Óra kérdezte meg Orbántól, rendszeresen gyűjt-e a kormány adatokat a kórházban fekvő oltottak és oltatlanok arányáról. Azt mondta, nem a kormány, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), „ami minden adatot gyűjt és elemez”.

Míg más országokban folyamatosan közlik, milyen arányban fertőződnek meg vagy kerülnek kórházba oltott és oltatlan emberek, itthon ezt nem ismerjük. Gulyás Gergely szeptemberben azt mondta, az NNK-nál vagy a kórházaknál lehetnek ilyen adatok, novemberben megígérte, hogy nyilvánosságra fogják hozni, decemberben pedig közölte, hogy központilag nem tervezik összekapcsolni a szükséges adatbázisokat, de az NNK megteheti, ha akarja.