Úgy tűnik, hogy a legtöbb amerikai diplomatát mégsem az oroszok, hanem a stressz taszította Havanna-szindrómába

Talán mégse Oroszország vagy más, ellenséges hatalom betegítette meg az amerikai diplomatákat a világ több pontján. 2017 óta érkeznek hírek rejtélyes módon megbetegedő amerikai diplomatákról, akik rendre hasonló tünetekről számolnak be, és akik az alapos orvosi vizsgálatok alapján valóban károsodást szenvedtek. Az első ilyen eseteket Kuba fővárosában, Havannában tapasztalták, ahol nem csupán az Egyesült Államok nagykövetségén, hanem a kanadai nagykövetség közeli épületében dolgozók körében is jelentkeztek különös megbetegedések.

Azóta a világ számos pontjáról jelentettek hasonló rejtélyes megbetegedéseket, például az USA kantoni konzulátusáról Kínából, illetve Moszkvából is, ahol a CIA fedett műveleteit irányító Marc Polymeropoulos a hotelszobájában észlelte az időközben Havanna-szindrómára keresztelt tünetegyüttest.

Az Egyesült Államok havannai nagykövetsége. 2016-ban először itt jelentkeztek diplomatáknál olyan rejtélyes tünetek, amiket eleinte kollektív pszichózis hatásának tudtak be, de azóta kiderült, hogy valamilyen, agykárosodást okozó, talán energiafegyverrel elkövetett támadás okozhatta. Fotó: Yamil Lage / AFP

Összességében mintegy ezer amerikai követségi dolgozó szenvedett valamilyen fokú károsodást - és bár eleinte az is felmerült, hogy valójában tömegpszichózis áldozatai, a Pennsylvania Egyetem Agytrauma Központjának orvosai 44 áldozat MRI-vizsgálata alapján arra jutott, hogy "[v]alami történt ezeknek az embereknek az agyával", tüneteiket "nem képzelgés" okozza. Akármi is történt velük, az kimutatható változásokat okozott az agyukban.

Nem csoda, hogy egyre többen és egyre komolyabban gyanakodtak ellenséges ármánykodásra, szónikus fegyverrel elkövetett, célzott támadásra. Öt évnyi vizsgálódás után azonban az amerikai hírszerzés, a CIA végül mégis arra jutott, hogy az esetek többségét nem Oroszország vagy más rivális (nagy)hatalom ármánykodása, hanem környezeti hatások, stressz, vagy korábban diagnosztizálatlan betegségek okozhatták. De a New York Times részletes beszámolója szerint nem minden eset hátterét sikerült még feltárni. Egy, a CIA vizsgálatainak eredményeit ismerő, névtelenül nyilatkozó kormánytisztviselő szerint van két tucatnyi eset, amelyek a legjobb eséllyel adhatják nyitját, ha mégis egy ellenséges hatalom támadása okozta volna a rejtélyes megbetegedéseket.

Erre amúgy eddig semmilyen konkrét bizonyítékot nem sikerült találni. A Times cikke szerint az FBI, a Pentagon és más kormányszervek most a havannai és a bécsi, illetve pár egyedi esetre koncentrálják vizsgálataikat.

Arra amúgy mostanáig nem találtak semmilyen konkrét bizonyítékot, hogy szándékos külső behatás okozta volna a megbetegedéseket. A CIA és az amerikai kormány hivatalosan soha nem is vádolt ezzel semmilyen idegen hatalmat, bár azért akadtak kormánytisztviselők, főleg a hadügyminisztériumban, akik addigi ismereteik alapján az orosz titkosszolgálatok szerepét emlegették. Sőt, még William J. Burns, a CIA igazgatója is tett erre utaló megjegyzéseket, amikor decemberi moszkvai látogatásán, ahol elsősorban Ukrajna lerohanásának várható következményeire figyelmeztette orosz partnereit, azt is megemlítette, hogy ha a rejtélyes megbetegedésekről is kiderülne, hogy az oroszok állnak a hátterükben, annak is lesznek következményei.

Burns most a jelentés megjelenése után arról beszélt, hogy a Havanna-szindróma összetett problémáját "elemzői szigorral, szakmai alapossággal és együttérzéssel" vizsgálják, egyben jelezte azt is, hogy a szindrómától szenvedő munkatársai tünetei valódiak. A CIA most nyilvánosságra került jelentését ugyanis az érintett károsultak nem fogadták kitörő lelkesedéssel, közleményükben jelezték, hogy az nem lehet a végső szó az ügyben. Burns a bírálatra válaszul jelezte, hogy "folytatjuk az esetek vizsgálatát, és világszínvonalú orvosi segítséget nyújtunk az arra szorulóknak".

A vizsgálat tehát még nem zárult le, és a CIA most kiadott jelentése sem állítja, hogy kizárható a támadás. Csupán annyira jutottak, hogy a megbetegedések többsége természetes okokra vezethető vissza, ám a még feltáratlan hátterű eseteknél indokoltak a további vizsgálatok, amelyek akár arra is bizonyítékot adhatnak, hogy azokat valóban szándékos külső behatás okozta. Az áldozatok körében még mindig az a legnépszerűbb elmélet, hogy energiafegyverrel támadták őket. A CIA azonban eddig nem talált erre sem tárgyi bizonyítékot, sem utalást a rivális hatalmak lehallgatott kommunikációjában. Ugyanakkor a CIA egyik illetékese szerint egyelőre még semmilyen eshetőséget, így ezt sem zárták ki.