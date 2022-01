Varga Judit nem a legnagyobb rajongója a kritikus kérdéseknek, most az új helyettesének Kövér Lászlóval kellett összefognia, hogy megkerüljék a válaszadást a parlamentben. Az LMP-s Ungár Péter arra akart rákérdezni írásban az igazságügyi miniszternél, hogy „nem tartja-e tiszteletlenségnek, hogy miközben sokaknak az alapvető élelmiszerek megvásárlása is problémát jelent, még a maximált áron is, Ön egy másfél millió forintos órával pózol?” A miniszter ugyanis egy Cartier Clé de Cartier órát villantva próbálta népszerűsíteni a sertéscomb és a csirkefarhát árának befagyasztását az oldalán.

Azonban Varga Judit válaszát egyelőre nem ismerhetjük meg, mert Kövér László házelnök visszadobta Ungár kérdését. Az elutasítás első mondatából kiderült, hogy Völner Pál utódja, Répássy Róbert panaszkodott Kövérnek, hogy az LMP-s képviselő kérdése szerinte „kormányzati feladatkört nem érint”, ezért kérte az indítvány visszautasítását.

Arra hivatkozott, hogy az Alaptörvény szerint a kormányhoz és a kormány tagjához a feladatkörükbe tartozó ügyekben lehet kérdéseket feltenni, és a miniszterhelyettes szerint a kérdés „a miniszter asszony 2022. január 12-én a Facebook-oldalára feltöltött fényképen viselt karórájára és annak értékére irányul, mellőzve az írásbeli kérdés Alaptörvényben meghatározott követelményeit”. Ezzel a kibúvóval Kövér László is egyetértett, ezért visszautasította a kérdést.