Mi történt Varga Judit arcával?

A miniszterek sorából Varga Judit igazságügyi miniszter azzal tűnik ki, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter mellett ő a leghangosabb, ha a „magyar érdekeket” kell védeni.

Persze Szijjártóhoz hasonlóan Varga is inkább influenszerféle: már az államtitkári kinevezése után egy dekázós videóval jelentkezett, miután pedig miniszter lett, azt mondta, fogalma sincs, miért alakult ez így, ő csak szereti a hazáját, és mindennap elmondta a belga és francia barátainak, hogy a nyugati újságok hazudnak.

Csakhogy a jelek szerint még ez sem mindig megy, mert amikor valami kellemetlen dologról lenne szó, hirtelen nyoma sincs a hatalmas arcnak, sőt, ilyenkor jön a kussolás meg a bujkálás.

Miután kiderült, hogy Magyarországon az izraeli Pegasus kémszoftverrel figyeltek meg embereket, a megfigyelések elrendelésére jogosult Igazságügyi Minisztérium vezetője elmenekült az RTL Klub kamerái elől. (Másnap a Facebookon háborgott azon, hogy kérdezni próbálták.)

Amikor meg a Parlament igazságügyi bizottsága hallgatta meg a beszámolóját, a fideszes többség leszavazta, hogy az ellenzék kérdezhesse az ügyben, majd amikor a folyosón odament hozzá Tordai Bence, Völner Pál egy füzettel takarta ki a kamerát, Varga pedig azt mondta, minden kérdésre válaszolt már.

Közel két hete derült ki, hogy a füzetet tartó Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát, a miniszter helyettesét hivatali vesztegetéssel gyanúsítja a Legfőbb Ügyészség. A fideszes képviselő azonnal lemondott a kormányzati tisztségéről (és a Mahosz éléről is), a Parlament felfüggesztette a mentelmi jogát, házkutatást tartottak nála, és ki is hallgatták gyanúsítottként. (A képviselői mandátumáról persze Simonka Györgyhöz és Boldog Istvánhoz hasonlóan Völner sem mondott le, hogy akár lebukott bűnözőkkel együtt is, de megmaradjon a Fidesz-KDNP kétharmada.)

Varga Judit azóta sem reagált arra, hogy a helyettese évek óta rendszeresen, milliós tételekben vehetett fel kenőpénzeket. A miniszter csak annyit jelentett be, hogy Répássy Róbert az új államtitkár, és még csak nem is utalt arra, miért kellett felkérni.

Vargáról a Facebookon naponta többször is posztolnak imidzsfotókat EU-ellenes kirohanásokkal kísérve, és a miniszter a Diósgyőr nagyköveteként nemrég valamiért kiállt a Fradi mellett is, de egyetlen árva szóval sem említette a Völner-ügyet.

A jelek szerint Varga Judit a kavarás és összevisszabeszélés (4 CEU van!) vagy a kormányra jellemző safespace-harcos hiszti helyett most is a TEK receptjét („Mondjál kevesebbet, akkor nem tudnak beléd kötni!”) választotta. Nyilvános programjai nincsenek, kérdésekre nem reagál, arcoskodás helyett most lapít, láthatóan megvárná, hogy elüljön a téma.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Ez az állampolgárok szemszögéből a legkevésbé sem, de Varga Juditéból tökéletesen érthető, hiszen kétféle magyarázat lehet arra, mi történt:

Varga Juditnak fogalma sem volt arról, hogy kicsoda a helyettese, évekig nem tudta, hogy a közvetlen munkatársa bűncselekményekkel gyanúsítható. Eszerint a miniszter alkalmatlan a feladatára, le kellene mondania. Varga Judit tudta, mi történik, de szemet hunyt felette. Eszerint a miniszter szintén bűncselekményekkel gyanúsítható, tehát indokolt lenne vizsgálat alá vonni, és minimum lemondania.

Az ellenzék persze lemondásra szólította fel.

Az igazságügyi miniszter egyébként márciusban még – természetesen nem a magyar kormány, hanem az EU tevékenységével kapcsolatban – ezt a kérdést tette fel: