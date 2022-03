Miért lett putyinista háborús szimbólum a Z?

Először februárban, még az orosz invázió hivatalos kezdete előtt tűntek fel képek az orosz hadsereg járműveire festett Z betűkről. Ez korábban nem volt bevett jelzés, Z nincs is az orosz ábécében. Mégis hamar egyértelmű lett, hogy ez most általánosan használt jelzés a hadseregnél.

A háború második hetére látszik, hogy a Z a háborús propaganda eszköze. Putyinista szimbólum/mém lett, amit már az emberek mozgósítására is használnak.

Ebben a videóban például már egységes Z-mintás pulóverekben vonulnak fel:

A szöveg arról szól, hogy az orosz hadsereg a nácizmus ellen harcol a „különleges katonai műveletben”, a II. világháború ügyét fejezi be, és az utcára hívja az embereket a fegyveres erők melletti kiállásként. „Oroszországért és Putyinért!” - skandálják a videó végén.

Volt olyan felvonulás, ahol már óriás Z-t is formáztak:

A Belgrádban tartott, Oroszország melletti kiálláson is megjelent a jelkép, az interneten pedig Putyin-párti felhasználók sora írja bele a Z-t a felhasználónevébe. Mi is beszámoltunk arról a hétvégén, hogy egy kazanyi gyerekhospice-házban is Z alakzatban állították fel az udvaron a gyerekeket, szülőket és dolgozókat:

Közben Ivan Kulijak orosz tornász Z betűvel a dresszén állt ukrán versenytársa mellé a dobogón.

De miért éppen Z?

A honvédelmi minisztérium közlése szerint a za pobedu (a győzelemért) a megfejtés, de lehetett olvasni arról is, hogy za rogyinu (a hazáért) és a za pravdu (az igazságért) - tulajdonképpen bármi -ért változatban működik, ami mozgósító motívumnak éppen ideális. Az orosz honvédelmi minisztérium az instagramján ügyel arra, hogy nemzetközi kontextusban is érthető legyen:

A járműveken a felfestésnek lehetett olyan célja is, hogy meg lehessen különböztetni a sok esetben azonos haditechnikával dolgozó ukrán hadsereg eszközeitől. Az orosz hadsereg pedig más betűket is alkalmaz az invázió során.

De mostanra egyértelműen a Z lett az, ami kiemelt jelentőséget kapott a jelképek között. Ukrán oldalról közben arról beszélnek: az, ahogy az oroszok egységesen használni kezdték a Z-t, a náci szimbolikára emlékezteti őket. (Gazeta.ru, Insider, Kamil Galeev)