Megsemmisítették a Micsoda család! című mesekönyv miatt kirótt 250 ezer forintos büntetést

Tavaly a Pest Megyei Kormányhivatal 250 ezer forintra büntette a szivárványcsaládokról szóló Micsoda család! című mesekönyv egyik forgalmazóját, a Líra Csoporthoz tartozó Líra Kiskereskedelmi Kft.-t. A cég bírósághoz fordult, a Budapest Környéki Törvényszék pedig most kimondta, hogy a büntetés jogtalan volt. A kormányhivatal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, ezt azonban a Kúria elutasította. Így jogerős: a kormányhivatal büntetése jogtalan volt. Erről a Szivárványcsaládokért Alapítvány számolt be Facebook-oldalán.

Bejegyzésükben azt írják, nagyon örülnek annak, hogy „két bíróság is kimondta: Magyarországon nincs helye büntetésnek azért, ha egy mesekönyvben olyan kisgyerekes családok szerepelnek, amelyekből több ezer él hazánkban”.

Szerintük „az érintett családoknak a jogerős ítélet különösen annak fényében fontos megerősítés, hogy az elmúlt években több intézkedés is hátrányosan érintette és megbélyegezte őket: legyen az az Egyenlő Bánásmód Hatóság felszámolása, az iskolai erőszak elleni érzékenyítő foglalkozások betiltása, az őket érő joghátrányokról szóló társadalmi célú hirdetések korlátozása, vagy a népszavazási kampányban elhangzó valótlanságok”.

Hozzátették még, hogy „minden kisgyerek megérdemli, hogy egy mesében saját magára és a szüleire ismerhessen”, és nem értették, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal „miért akar rekordösszegű bírságot kiszabni ezért, vagy miért ment el egészen a Kúriáig annak érdekében, hogy büntethessen”.

Bejegyzésüket azzal zárják, hogy mivel „a politikusok elvileg azt szeretnék, hogy a gyerekek neveléséről a szülők dönthessenek”, szerintük „egy ilyen mesekönyv épp, hogy segítséget ad az ilyen beszélgetésekhez”.