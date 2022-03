Feljelentést tesz az ellenzék, mert Erzsébetvárosban és Terézvárosban is furcsa egyezések vannak a Fidesz és kisebb pártok ajánlóívein

Különös egybeeséseket talált az egyesült ellenzék a Budapest 5. számú (Terézvárost és Erzsébetvárost magába foglaló) választókerületben leadott ajánlási íveken. A Fidesz és a kisebb pártok ajánlóíveit nézték át és hasonlították össze.

Szanyiék és a Fidesz

Rácz Szilárd veselkedett neki az indulásnak az összekapaszkodó Thürmer és Szanyi párt nevében. Nem sikerült összegyűjteni 500 ajánlást, 208 név szerepelt csak az ajánlóívein. Ezek jóval több mint fele (127) a fideszes jelölt, Kovács Balázs Norbert ajánlóívein is szerepel. (Lehet, hogy több egyezés is van, nem tudták átnézni az összes ajánlóívet.)

Ez önmagában nem csalás, előfordulhat, hogy a papíron távoli világnézet ellenére a szélsőbalos és a fideszes politikust is támogatja valaki. 56 esetben ugyanakkor különbözött az aláírás.

További szinergia, hogy nem csak a begyűjtött nevek között vannak átfedések. Az egyik leadott íven aláírásgyűjtőként ugyanaz a név szerepel a Munkáspárt-ISZOMM papírján, mint a Fideszén. Vannak teljesen ugyanolyan kézírású ívek, de azokon nem azonos a gyűjtő neve.

És még egy furcsaság: ugyanaz a halott ember jelölte mindkét párt politikusát.

A kerületben összellenzéki jelöltként induló Oláh Lajos szerint egyértelműen látszik, hogy a Fidesz saját aktivistáival gyűjtött aláírásokat a Munkáspárti-ISZOMM jelöltje számára is, hogy amaz elindulhasson a választáson, hátha ezzel szavazatokat vesz el az ellenzéktől. A fideszes oldalról volt erre fogadókészség, fideszes aktivisták tömegesen szerepelnek a Munkáspárt-ISZOMM ajánlóívein.

Gattyánék ívei

Megnézték a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom ajánlásait is. A MEMO-s Major Gergely Róbert 861 ajánlását adták be, a választási iroda 511-et fogatott el. Ez a szám még csökkent, miután többen csekkolták, hogy kiknek az ajánlóívén szerepel a nevük, és jelezték, hogy ők nem írtak alá Gattyánéknak. Így is maradt 505 ajánlás, ami elég ahhoz, hogy Major elindulhasson.

Itt alaposan nem tudták átnézni az íveket, mert a lakossági bejelentések miatt a rendőrségi elvitte az íveket. Azok között, amit a rendelkezésükre álló három óra alatt Oláh Lajosék át tudtak nézni, 26 olyan ajánlás szerepel, ahol az adatok stimmelnek, de az aláírások nem. Ezek is kellettek ahhoz, hogy meglegyen az 505 ajánlás, és Major ott lehessen a szavazólapon. Ezen felül sok közös név van a MEMO és a Fidesz listáján.



Oláh szerint 11 olyan név van, ami a Fidesz, a Thürmer-Szanyi-féle jelölt és Gattyánék listáján is szerepel, de három eltérő aláírással.



Gődényék aláírásai

A harmadik párt, aminek az ajánlóíveit csekkolták, a Gődény-féle Normális Élet Pártja. Ezeken több elhunyt adata is szerepel, van, aki 120 éve született. Vannak a leadott ívek között olyanok, amiket a NÉP-esek maguk húztak át. Ezeken ABC-sorrendben szerepelnek a nevek, ami elég életszerűtlen utcai aláírásgyűjtésnél. 20 esetben találtak olyan nevet, ami másik jelölt ívén is szerepel, de az aláírás más.

Itt annyi a furcsaság, hogy az már a Választási Bizottságnak is sok volt, és feljelentést is tett. Ezeket az íveket is vizsgálja a rendőrség.

(A fideszes jelölt, Kovács Balázs Norbert ajánlásai között minimum 4 halott adatai szerepelnek, Oláh szerint ez is egyértelmű jel, hogy a Fidesz is másolta korábbi adatbázisból az ajánlásainak egy részét.)

Oláh bejelentette, hogy az általa a választási bizottságba delegált tag feljelentést tesz több bűncselekmény gyanúja miatt.