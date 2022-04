Luhanszk megyében minden kórházat megsemmisítettek az oroszok

A szigetország tömegével adott útlevelet orosz állampolgároknak befektetések fejében. Magyarországon is működött hasonló program, a letelepedési államkötvények vásárlói szerezhettek magyar, vagyis lényegében európai uniós útlevelet, amivel aztán szabadon mozoghattak az EU területén, de Zelenszkij egyelőre a magyar letelepedési kötvényprogramról még nem beszélt. Talán ha a magyar parlamentben is felszólalhatna, amire elég kevés esély látszik a pillanatnyi magyar-ukrán viszony fényében, különös tekintettel arra, hogy Szijjártó külügyminiszter azokban a napokban, amikor egyre több részlet derül ki az orosz hadsereg által elkövetett tömeggyilkosságokról, Ukrajna vezetőit vádolta azzal, hogy túlmentek minden határon, csak mert arra szólították a magyar kormányt, hogy végre foglaljon világosan állást, hogy kinek az oldalán áll az orosz-ukrán háborúban.

Zelenszkij ugyanis a ciprusi parlament ülésére videón bejelentkezve szólított arra, hogy vonják vissza azokat a ciprusi útleveleket, amiket orosz befektetőknek adtak a magyar letelepedési államkötvényhez hasonló sémájukban. "Hálás vagyok erkölcsi kiállásukért, hogy az orosz invázióra reagálva megtiltották az orosz hajók kikötését" - mondta, majd azt kérte, hogy számolják fel az aranyútleveleket, vonják vissza a kettős állampolgárságot, "kivéve azoktól, akik bizonyítottan nem okoznak kárt Ukrajnának".

A parlament ülése után Nikosz Anasztaziadész ciprusi államfő be is jelentette, hogy az EU szankciólistáján szereplő négy orosz ciprusi útlevelét már be is vonták. Ciprus amúgy 2020 novemberében felszámolta aranyútlevél-programját, miután az Al Jazeera egy dokumentumfilmjében leleplezte, hogy egy büntetett előéletű kínai üzletember közvetítők útján próbált ciprusi útlevelet szerezni. Ezután vizsgálatot kezdtek, mely felderítette, hogy a 6779 ciprusi aranyútlevél mintegy felét illegálisan adták ki. (Via The Guardian)