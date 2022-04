Luhanszk megyében minden kórházat megsemmisítettek az oroszok

A NATO főtitkárát a háború lehetséges lezárásáról is kérdezték a NATO miniszteri csúcstalálkozóján. Jens Stoltenberg szerint a háborúnak úgy lehet legegyszerűbben véget vetni, ha Oroszország véget vet neki. "A legegyszerűbben úgy zárhatjuk le a háborút, ha Putyin elnök visszavonja csapatait, véget vet a háborúnak, tárgyalóasztalhoz ül és komoly diplomáciai erőfeszítéseket tesz arra, hogy megoldást találjunk" - mondta.

Szerinte ugyanakkor ha reálisan szemléljük az eseményeket, akkor "nem látjuk jelét annak, hogy Putyin elnök megváltoztatta volna végső célját, vagyis Ukrajna ellenőrzését és a jelentős katonai diadal elérését". Stoltenberg szerint az orosz átcsoportosítások alapján súlyos harcokra számíthatunk a Donbászban, ezért is jutottak csütörtöki egyeztetéseiken arra a szövetségesek, hogy sürgősen növelni kell az Ukrajnának adott támogatást. Azt is mondta, hogy a NATO készen áll az elnyúló, hónapokig, vagy akár évekig tartó konfliktusra is. Arra figyelmeztetett, hogy mindez persze további szenvedést, még több halált és pusztítást jelent az ukrán népnek, egyben fennáll annak a veszélye is, hogy a háború eszkalálódik, és más országokra is átterjed. "A NATO pedig pont ennek az eszkalációnak a megelőzésére fókuszál" - mondta. (Via The Guardian)