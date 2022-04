A volt elnök unokaöccse, angol sztárcsapatok és magyar szál is akad Montenegró legnagyobb online fogadási botrányában

Kobe Bryant, Steve Nash, Robbie Fowler. A Fun88, aminek a felsorolt világsztár sportolók valamennyien a brandnagykövetei voltak, nem kispályás játékos az online szerencsejáték-piacon, amit jelez, hogy a szájt az angol Premier League-ben szereplő Newcastle United mezszponzora is. Ennek fényében talán meglepő, hogy a cég montenegrói szerencsejáték-engedélyén hazánk fiának, Kodolányi Endrének az aláírása látható 2021 októberéből, különösen, hogy a férfi a 444-nek azt állította, évek óta nem dolgozik a cégben.

A FUN88 ismert angol futball klubbok szponzora.

Hogy ez hogyan történhetett, egyáltalán, miért egy montenegrói magánvállalkozás magyar ügyvezetője osztogatott online szerencsejáték-licenceket Montenegróban, annak a montenegrói Szervezett Bűnözést és Korrupciót Felderítő Hálózat (LUPA) oknyomozói a 444-gyel együttműködésben több hónapon át tartó kutatással jártak utána.

A vizsgálat kezdete óta már hat év telt el, de a montenegrói Különleges ügyészség még mindig nem zárta le előzetes nyomozását az E-Gambling Montenegró ügyében. Ezt maga Sanja Jvičević különleges ügyész erősítette meg a LUPA újságíróinak. "Az üggyel kapcsolatban arról tájékoztathatom, hogy a Különleges Ügyész Hivatala több kupacnyi iratot halmozott fel előzetes nyomozása során. Ezeket igazságügyi gazdasági és pénzügyi szakértő is elemezte, ez alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy nemzetközi jogsegélyhez kell folyamodnunk, amit már folyamatba is léptettünk" - mondta az ügyész.

Az ügy kezdetei még a 2015-ben hamis szerencsejáték-engedélyek kiadásával több millió eurós értékben elkövetett nemzetközi csalás gyanújával indult nyomozásnál is régebbre nyúlnak vissza. Az E-Gambling Montenegro 2012. április 20-án kapta meg az engedélyt szerencsejáték szervezésére, bő három hétre rá, 2012. május 14-én pedig ki is bocsátotta első internetes szerencsejáték-szervezési licencét. De míg a többi hasonló szerencsejáték-szervező csak egy oldalt nyithatott, az E-Gambling abban a kivételes helyzetben volt, hogy 21 szerencsejáték-oldalt licencelhetett és szedhette be az engedélyekért járó licencdíjat, ezzel gyakorlatilag átvéve a montenegrói Szerencsejáték-felügyelet, vagyis lényegében az állam szerepét.

Ebben szerepet játszhatott a cég és a montenegrói vezetés közötti rendkívül szoros családi kötelék is. Az E-Gamblingot alapító két offshore-cég egyikének, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Royale Online Limitednek az a Milovan Maksimović az ügyvezető igazgatója, aki a montenegrói elnök, Milo Đukanović unokatestvére. Ezt a tényt Maksimović 2015-ben, a nyomozás megindulásakor takargatni próbálta, de több dokumentum is igazolja, ahogy az is, hogy a cég nevében ő írt levelet Radoje Žugić egykori pénzügyminiszternek, a Montenegrói Nemzeti Bank jelenlegi elnökének.

A cég jogi képviselője az ismert ügyvéd, az elnök nővére, Ana Đukanović. A magyar szál is a kezdetektől jelen van, az E-Gambling társalapítója és 55,5 százalékos tulajdonosa a Seychelle-szigeteken bejegyzett Merig International, aminek éveken át Sárdi László, a Montenegrói Kereskedelmi Bank (CKB) igazgatóhelyettese volt az igazgatója.

A vizsgálatok már folyamatban voltak, amikor 2016. április 1-én egy újabb magyar szereplő bukkant fel a történetben. Ekkor alapította Kodolányi Endre a londoni székhelyű E-GAMBLING.COM Limitedet, ami a jelenleg is működő E-Gambling oldal üzemeltetője. Kodolányi megkeresésünkre megerősítette, hogy ő alapította a céget, ami "tanácsadói tevékenységgel" foglalkozott", ahogy azt is, hogy "valóban ügyvezetője volt" az E-Gambling Montenegrónak, bár elmondása szerint az a vállalkozás "több éve nem működik".

"Meglepett, amit írt, hogy büntetőeljárás van folyamatban a céggel kapcsolatban, mert erről nincs tudomásom, igaz évek óta nem dolgozok a cégben" - írta megkeresésünkre, hozzátéve, hogy a működésük alatt "voltak ellenőrzések, melyeknek megfeleltünk, és nem kaptunk semmilyen elmarasztalást".

Azt is elismerte, hogy ismeri Maksimovićot, "de nem nagyon tartom vele a kapcsolatot, talán évente 1-2x, ha beszélünk röviden", írta.

Az E-Gambling papíron valóban már több mint két éve nem működik, 2020. február 27-én szüntette be tevékenységét, 35 olyan szájttal együtt, amelyek a cégtől kapták működési engedélyüket. A történet azonban mégsem ért véget, a játékengedélyek kereskedelme tovább folyt, mert bár az E-Gambling Montenegró ugyan beszüntette a tevékenységét, a cég hivatalos honlapjával majdnem azonos, a cég logójával díszített E-gambling.com weboldal a mai napig elérhető, nyitóoldalán még az online szerencsejáték-engedélyezést hirdeti - bár a link, amin a kérelmet lehetne leadni, már nem üzemel. A cikk elején említett világcég, a Fun88 például 2021-én kapta meg az E-Gambling Montenegro fejlécével díszített, Kodolányi aláírásával hitelesített engedélyét, hogy weboldalával Montenegróban is szerencsejátékot szervezhessen 2021. október 7. és 2022. október 7. között.

Szerencsejáték engedély Kodolányi Endre aláírásával 2021-ből. A férfi a 444-nek azt állította, évek óta nem dolgozik a cégben.

A montenegrói cégnyilvántartásban pedig két cég is szerepel, amelyek mind a mai napig online szerencsejáték-oldalakat működtetnek az E-Gamblingtől kapott engedélyükkel. A sonya és Serpil cégek mögött ugyanaz az offshore cég, a Stars Media Holding áll, aminek papíron a 84 éves szövőnő, Vukosava Mirotić az ügyvezetője. Ez a tény még őt magát is meglepte, amikor a LUPA oknyomozói felkeresték Podgoricai otthonában. "Én nem vagyok igazgató, fogalmam sincs mit csináltak. Azt mondták írjam alá, ez csak formalitás" - mesélte. "Még csak azt se tudom, hogyan kell használni egy okos telefont" - mesélte két online kaszinó igazgatója.



A nyomozás azonban nagyon döcögősen halad. Mirotić állítja, hogy őt még egyszer se hallgatta meg az ügyészség az E-Gambling Montenegro ügyében. Ahogy nem siettek Ilja Vukčević, a montenegrói Szerencsejáték-felügyelet egykori igazgatójának meghallgatásával sem. Vukčević 2016-ban, egy évig vezette a felügyeletet. Regnálása idején kezdeményezte az E-Gambling Montenegró szerencsejáték-szervezői koncessziójának visszavonását. "Ezután egy sor kérdést kaptunk a hatóságoktól, amikre természetesen válaszoltunk is, és át is adtuk az összes kért iratot. Én csak egy évig voltam a felügyelet vezetője, hogy azóta mi történt, azt nem tudom. Csak annyit mondhatok, hogy a Különleges Ügyész hivatala 2021 decemberében állampolgárként idézett be tanúként az ügyben" - mondta.

Szerzők: Vladimir Otašević, Jovo Martinović, Marko Vešović és Király András

Közreműködött: Erdélyi Péter

Ezt a cikket az Investigative Journalism for Europe (IJ4EU - Oknyomozás az EU-nak) támogatta. Az anyagban leírtak és a szerzők véleménye nem egyezik szükségszerűen a támogatókéval.