Az egykori tengerészgyalogos tudósítani ment Ukrajnába, de inkább a katonák kiképzését választotta

Büszkén jelentette be március 15-én a Task and Purpose nevű katonai tematikájú amerikai újság, hogy tudósítót küldenek Ukrajnába, ahol akkor már három hete zajlott az orosz invázió. A lap elsősorban olyan veteránokat alkalmaz, akik szolgáltak az Egyesült Államok hadseregének különböző haderőnemeiben. Ukrajnába Andrew Milburnt küldték, aki 2019-ben szerelt le 31 évnyi szolgálat után a tengerészgyalogságtól. Megjárta a ranglétrát: pályafutása végén az ISIS elleni különleges műveletek irányítója volt. Azóta kiképzéseket tart, és a tapasztalatairól különböző folyóiratokban, podcastokban számol be.



Milburn azonban nem sok cikket adott le az újságnak. Tudósítás helyett valami másba kezdett az ostromlott Kijevben. Hogy pontosan mi történt, azt a Newsweekbe írta meg.

„Az első héten négy-öt cikket írtam, de aztán ez az egész olyan komolytalannak tűnt; nem akartam megfigyelő lenni. Olyan emberek, akiket korábbi látogatásaimból ismertem, és akik most az ukrán hadseregben szolgálnak, segítséget kértek tőlem” – írja.

Az egykori különleges műveleti parancsnokról ukrán kapcsolatai megtudták, hogy mihez ért. Megkérték, tartson kiképzést a város védelmében részt vevő különleges osztagoknak.

„Kicsiben kezdtük – írja –, egy maroknyi sráccal, az ukrán különleges műveleti erők kiképzésével, az ellenállásra összpontosítva, mert Kijevben voltunk, és akkoriban a harc a külvárosban folyt, kevesebb mint 10 kilométerre tőlünk”.



Szűk egy héttel az érkezése után a Task and Purpose-nek küldött videójában még azt mutatta meg, hogyan tanulják az ukrán katonák a vállról indítható rakéták használatát egy szimulátor segítségével.

Hogy mostanra pontosan hány ukrán katonát képeznek ki társaival, nem derül ki a beszámolójából. De immár szervezetten, amerikai, brit és ukrán veterán katonák segítségével próbálják felkészíteni az ostromlott ország fegyvereseit az ellenállásra. Sok olyannal foglalkoznak, akik önkéntesként, bármiféle katonai tapasztalat nélkül érkeznek.

„Alapvető taktikai kiképzést biztosítunk, például hogy hogyan kezeljük a fegyvereket anélkül, hogy lelőnénk magunkat. Az egyszerű eljárásokkal kezdjük, mert sokan azt hiszik, hogy felkészültek, de nem tudják, hogyan kell taktikailag mozogni anélkül, hogy észrevennék őket, vagy nem értik az álcázást és az alapvető fegyverkezelést vagy alakzatokat. Volt némi mesterlövészképzés, de ez is inkább lövészkiképzés volt” – fogalmaz.

Neve is van a csapatának: Mozart Group. Többen felvetették, hogy a zeneszerzős név alapján úgy tűnik, mintha a hírhedt Wagner Grouppal szemben jöttek volna létre. Ez az orosz zsoldosalakulat régóta fontos szereplője Oroszország külföldi kavarásainak, a hírek szerint Ukrajnában is ott vannak, sőt magára Zelenszkij elnökre vadásznak. A Forces News Youtube-csatorna is a Wagnerrel hasonlította össze őket, amikor videóinterjút csinált Milburnnel.

Az összehasonlításról a veterán tengerészgyalogos azt mondja, talán hiba volt a névválasztás.

„Mi nem vagyunk zsoldosok, mint az orosz wagneresek. A céljaink és a működésünk teljesen más. Nem akarom, hogy bárki azt higgye, hogy hasonlítunk rájuk. Megvetjük azt a szervezetet”.

A Mozart Groupnak komoly weboldala van. Azt állítják, nincs kapcsolatuk az ukrán vezetéssel, kizárólag Ukrajna katonai szervezeteivel van, elsősorban a különleges műveleti erőkkel. Az oldalon nyolc témakörben határozzák meg az általuk nyújtott „szolgáltatásokat”. Ezek a kiképzés, a logisztika, a sebesültek ellátása, robbanószerek hatástalanítása, civilek kimenekítése, az információs műveletek, a nyílt forrású hírszerzés és elemzések készítése.

Milburn rendszeresen jár a frontvonal közelében. Erről azt mondja, nem vesz részt fegyveres műveletekben, olyan katonai osztagokkal tartja a kapcsolatot, ahol az általa kiképzett emberek teljesítenek szolgálatot, vagy akik a tanácsát kérik egy-egy művelet végrehajtásában. Ezekben az esetekben videókat is készít, amiket a twitterén rendszeresen közzétesz. Bucsában is az elsők között járt, amikor a harcok véget értek.

„Az oroszok visszavonulása után az elsők között voltam Bucsában, láttam az otthagyott holttesteket, köztük gyerekekét is. A háborúban történnek ilyen dolgok. Ha a katonák idegesek, könnyen lövöldözni kezdenek, de úgy tűnik, hogy itt nagyon-nagyon tudatos módon öltek civileket. Embereket hurcoltak el otthonaikból és öltek meg, nőket erőszakoltak csoportosan pincékben, és aztán kivégezték őket. Az ukránok keze sem vértelen, de nehezen tudom őket hibáztatni, mert elképzelem, hogy mi lenne, ha mindez az én országomban történne olyan családokkal, akiket ismertem” – számolt be ottani tapasztalatairól.



Andy Milburn többször kihangsúlyozta: semmilyen kapcsolata nincs az USA hivatalnokaival, a kormányzattal, vagy a hadsereggel. Az ukránok kitartását csodálja, és azt gondolja, ez hosszú háború lesz, ami legalább egy évig tarthat.