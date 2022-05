A lengyel szenátus felmondatná a MOL terjeszkedését

A lengyel parlament felsőháza elfogadott egy törvénytervezetet, amely felmondatná az állami Lotos nevű olajcég és a MOL közötti szerződést, 417 lengyelországi benzinkút eladásáról. A két cég már január elején megegyezett az üzletről, de a lengyel szenátorok többsége szerint az ukrán-orosz háború miatt érvényteleníteni kell a megállapodást.

Az ellenzéki Polgári Platform (ennek elnöke Donald Tusk) által benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a MOL túlságosan orosz befolyás alatt áll. Itt egyrészt arra gondolhatnak, hogy 3,4 százalékos tulajdonrésze lehet a Budapesten élő Rahimkulov-testvéreknek a cégben; illetve arra, hogy a MOL a háború óta is elsősorban Oroszországból vásárol olajat. A MOL magyarországi és szlovákiai finomítói is orosz olajra vannak kalibrálva, ezért a cégnek nem áll érdekében más forrásokra támaszkodni. A MOL szerint az átállás más típusú olajra 2-4 évig tartana és több száz millió dollárba kerülne. A MOL arra biztatja a magyar kormányt, hogy lehetőség szerint ne támogassa az EU-ban, hogy Oroszországot olajembargóval is büntessék.

Annak ellenére, hogy a szenátus megszavazta az üzlet felmondását, a lengyel kormány várakozása szerint a megállapodást még nyélbe lehet ütni. A felsőházban ugyanis az ellenzéki képviselők vannak többségben, 53-46 arányban. A MOL-üzlet felmondását 53-45 arányban szavazták meg, tehát igennel csak ellenzékiek szavaztak. Ahhoz, hogy a törvénytervezetből igazi törvény legyen, az alsóháznak is el kellene fogadnia, ám ott már a kormányoldalnak van több szavazata.

A kormány egyébként szintén oroszellenes retorikával érvelt a Lotos - MOL üzlet mellett. Az egész megállapodás onnan indult ki, hogy a két nagy állami befolyás alatt álló energetikai céget, a Lotost és a PKN Orlent egyesítik, viszont az Európai Bizottság ezt csak azzal a feltétellel engedte, ha a cégcsoport megválik néhány érdekeltségétől, nehogy monopolhelyzetbe kerüljön. Ezért a Lotos eladta az olajfinomítója 30 százalékát a szaúdi állami olajvállalatnak, míg a benzinkútjai 80 százalékát a MOL-nak. A lengyel kormány szerint az ellenzék a szenátusban végső soron a két cég egyesülésének meghiúsítására szavazott - és ez oroszbarát gesztus az értékelésük alapján, mert csak az egyesülés után lesz olyan erős a lengyel energetikai szektor, hogy végleg lemondhasson az orosz kőolajról.

Az állami vagyon kezeléséért felelős lengyel miniszter magabiztosan állítja, hogy a törvénytervezet az alsóházon már nem megy át, a szerződés marad, és a MOL hamarosan átveheti a 417 lengyelországi benzinkutat. (energia.pl / gazetaprawna.pl)