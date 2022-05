A Sziget nem mondja vissza Nina Kraviz fellépését

A hétvégén írtunk arról, hogy több fesztivál is visszamondta Nina Kraviz fellépését, mivel az elektronikus zenei színtér több szereplője szerint a világhírű orosz dj és énekes – akinek korábban Putyin-párti megjegyzései is voltak – nem határolódott el eléggé az Ukrajna ellen indított háborútól.

Nina Kraviz a Coachellán 2019. április 19-én. Fotó: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella/AFP

Megkérdeztük a Sziget szervezőit, hogy a budapesti fesztiválon végül fellép-e Nina Kraviz, ezt válaszolták:

„A Sziget - története során - a maga eszközeivel mindig a béke pártján állt, most is kiállunk a béke mellett és elítélijük az orosz háborús agressziót. Azonban nem hiszünk a kulturális embargóban, fesztiválunk több mint 50 országból érkező fellépői között lesz számos orosz és ukrán művész, így Nina Kraviz is. Mindemellett - a lehetőségeink szerint - korábban is kiálltunk, és kiállunk az ukrán nép mellett, részt vettünk például a #StopWar nemzetközi koncert-maraton lebonyolításában és a fesztivál ideje alatt a Music Saves Ukraine kampányhoz is csatlakozunk.”