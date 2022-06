Az orosz egyház vezetőjét védve blokkolja az újabb szankciókat az Orbán-kormány

A magyar kormány újra megvétózta a hatodik, Oroszországot sújtó uniós szankciós csomagot - írja az EUrológus. Ezúttal nem a magyarok energiabiztonsága vagy ilyesmi miatt, hiszen Orbánék kibulizták, hogy felmentést kapjanak az olajembargó alól, hanem amiatt, mert

az EU befagyasztaná az orosz ortodox egyházat vezető Kirill pátriárka vagyonát.

Kirill pátriárka és Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL METZEL/Sputnik via AFP

Az egyházfő Putyin feltétlen támogatója és tanácsadója, különösen ami a nyugatellenes kőkonzervatív ultravallásos retorikát illet. Kirill az orosz-ukrán háború, pontosabban ugye a különleges katonai hadművelet kapcsán olyanokat mondott szentbeszédeiben, hogy az orosz invázió a „melegfelvonulások” terjedésének megfékezésére irányult, és hogy ennek a konfliktusnak metafizikai jelentősége van.

Ezért is került be azok közé, akiknek a vagyonát az EU befagyasztaná. A magyar kormány korábban már jelezte, hogy ezt nem támogatja, mert keresztényüldözés, gondolom, most viszont a magyar diplomaták oda is csaptak az asztalra. Szerdán reggel kellett volna az uniós nagyköveteknek végleges formába öntenie a szankciós csomagot, ekkor jelezte a magyar nagykövet, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy Kirill rajta van a listán. A tárgyalás emiatt félbeszakadt. A kormány egyelőre nem válaszolt az EUrológus kérdéseire az ügyben. (HVG)