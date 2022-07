A Ryanair főnöke kivételesen nem magyar, hanem brit kormánytagokat idiótázott le

"Túl olcsó lett a repülés" - közölte az olcső légiközlekedés úttörője, a világ tán legnagyobb fapados légitársaságának vezére, Michael O'Leary. Az elműlt hetekben előbb Nagy Márton gazdaságfejlesztési, majd Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert is leidiótázva a magyar közbeszédet is uraló O'Leary most arra figyelmeztetett, hogy a tarifák a következő öt évben emelkedni fognak, mert a légitársaságok a növekvő költségeik miatt már nem profitábilisak.

Michael O'Leary egy márciusi sajtótájékoztatóján Londonban. Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

"Túl olcsó lett, az van. Egészen abszurdnak találom minden alkalommal, amikor Stanstedbe repülök, hogy többe kerül beutazni London belvárosába, mint amibe a repülőút került" - mondta a Financial Timesnak. Jóslata szerint a tartósan magas olajárak és a környezetvédelmi illetékek miatt légitársasága átlagos jegyára 40 euróról 50-60 euróra növekedhet.

Továbbá káoszt is jósol, bár ezért részben már a brit kormányt és a "katasztrofális" brexitet hibáztatja, ami miatt a brit légitársaságok már nem tudnak Európából toborozni munkatársakat. Bár a probléma pont a Ryanairt kevésbé sújtja, de riválisuk, az EasyJet csak júniusban nyolcezer állásra jelentkezőt volt kénytelen elutasítani az állampolgársága miatt. "EZ kétségtelenül az egyik elkerülhetetlen következménye a brexit nevű katasztrófának" - mondta. "Visszalépni a kozös piactól csak azért, hogy azt mondhassák, megcsinálták a brexitet, az idiotizmus csúcsa. De hát idiótáktól mi mást várhattunk volna" - mondta.

Nagy-Britanniában az idei nyár egyik jellemző kísérőjelensége a légiközlekedési káosz. A légitársaságok nem győzik erővel a két járványév után megugró forgalmat, a munkaerőhiány miatt sorra kénytelenek törölni járataikat. Csütörtökön és pénteken hatalmas torlódás volt a Heathrow-n, ahol egy ideje a csomagok is folyamatosan elkeverednek. (Via The Guardian)