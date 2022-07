Gyermekkereskedők hurcolták Nagy-Britanniába Sir Mo Farah-t

"Éveken át csak próbáltam kizárni" - mondta a BBC-nek Sir Mo Farah, az öt- és tízezer méteren négyszeres olimpiai bajnok brit futólegenda arról, hogy gyerekkereskedők hurcolták Nagy-Britanniába szülőföldjéről, Szomáliából.

Sir Mo Farrah 2015-ben a Diamond League londoni versenyén. Fotó: STEVEN PASTON/DPPI via AFP

Elbeszélése szerint Huszein Abdi Kahinként született, Mohammed Farah-nak csak azok keresztelték el, akik Dzsibutiba hurcolták, ahonnan aztán kilencéves korában csempészték be Nagy-Britanniába. Ott gyerekként munkára kényszerítették, cselédként dolgozott.

"De nem lehet örökké kitörölni" - mondta a BBC és a Red Bull Studios közös dokumentumfilmjében, amiben nyilvánosan is előállt a történetével. A dokumentumfilmet szerdán mutatják be, a BBC News már előre megtekinthette. Beszámolójuk szerint Farah arról is vall, hogy a szülei még sose voltak Nagy-Britanniában, anyja és két testvére most a szakadár Szomáliföldön él egy tanyán. Apja haláláról is beszélt, akivel kósza golyó végzett a Szomáliföld elszakadásakor kirobbant harcokban, amikor Farah még csak négy éves volt.

Elbeszélése szerint családjától nyolc-kilenc éves korában szakították el, ahonnan egy korábban sosem látott nő vitte magával Nagy-Britanniába. A nő, aki még csak nem is rokona, azt állította, hogy Frrah majd a rokonaival élhet Európában. Azt mondta neki, hogy majd Mohamedként mutatkozzon be. Hamis iratokat adott neki, amikben a fényképe mellett a "Mohamed Farah" név szerepelt.

Amikor megérkeztek Londonba, a nő elkobozta tőle azt a cetlit, amin a rokonai elérhetősége volt. "a szemem láttára tépte szét és dobta ki. Abban a pillanatban éreztem, hogy bajban vagyok" - mesélte Sir Mo, akit ezután munkára kényszerítettek. "Ha ételt akartam a számban", házimunkát kellett végeznie és gyerekekre felügyelnie. A nő pedig azt mondta, hogy "ha valaha újra látni akarod a családod, akkor tartod a szád", mesélte. "Igen gyakran csak bezárkóztam a fürdőszobába, és sírtam" - mesélte.

Évekig iskolába se járhatott, végül 12 évesen iratkozott be a Feltham Community College hetedik osztályos évfolyamába, ahol azt mondták a tanárainak, hogy szomáliai menekült. Sarah Rennie, egy volt tanára szerint Sir Mo gyakran loncsosan, gondozatlanul érkezett az iskolába, érzelmileg és kulturálisan is elidegenedett kisgyerek volt. Azok, akik a szüleinek állították magukat, még szülői értekezletekre se jártak.

A kis Farah az atlétikában talált menedéket. Tornatanára, Alan Watkinson szerint "az egyetlen nyelv, amit érteni látszott, a testnevelés és a sport nyelve volt". Sir Mo szerint a sport az életet jelentette, "az egyetlen dolog, amivel ki tudtam szabadulni ebből, a futás volt". Farah végül Watkinsonban találta meg a bizalmasát, akinek el merte mesélni a történetét. A tornatanár kapcsolatba lépett a gyámüggyel, akik aztán kiemelték Sir Mót, és egy szomáli családnál helyezték el. "A valódi családom még mindig hiányzott, de attól a pillanattól kezdve minden jobb lett" - mesélte az olimpikon. Később Watkinson segített neki brit állampolgárságot szerezni is.

A dokumentumfilmben megszólaló jogász, Alan Briddock szerint Farrah technikailag csalással szerzett állampolgárságot, hiszen még csak nem is ez az igazi neve. Elvben a hatóságok akár meg is foszthatnák állampolgárságától, de szerinte Sir Mo esetében erre kicsi az esély, hiszen lényegében gyerekkereskedelem áldozata volt. Faraht gyerekként munkára kényszerítették, és ő maga közölte az illetékes hatóságokkal, hogy valójában nem is úgy hívják, ez Briddock szerint mind olyan enyhítő körülmény, ami megóvhatja őt attól, hogy megfosszák az állampolgárságától. (Via BBC)