A lengyel kormány végül nem merte meglépni a jelenlegi helyzetben, Orbán Viktor viszont nem volt szívbajos a kormánytagok fizetésemelésével

„Arról szól ez a javaslat, hogy az állam magán kezdi a spórolást abban az időszakban, amikor nemzetközi nagy gazdasági válság idején ilyenfajta példamutatásra van szükség” - kezdte a Parlamentben Molnár Csaba, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter annak az előterjesztésnek az indoklását, amely egyebek között 15 százalékkal csökkentette a miniszterek fizetését. Történt mindez 2009. május 4-én.

A miniszteri fizetések 15 százalékos csökkentése a Bajnai-kormány egyik első intézkedése volt a válság idején. A Fidesz nem támogatta, mert kevésnek tartotta. Vissza akarták állítani ugyanis a kormánytagok fizetését a 7 évvel korábbi, 2002-es szintre. Ez 50 százalékos csökkentést jelentett volna.

Bajnai Gordon ekkor jelképes, 1 forintos összegért vállalta a kormányfői munkát. A fizetését visszautalta az államkincstárnak.

Az külön vicces volt, hogy amikor egy évvel később a Fidesz került hatalomra, megpróbálta eltörölni a Bajnai-féle 15 százalékos miniszteri bércsökkentés lehetőségét egy új jogszabályban. Amikor ezt kiszúrta az ellenzék, a frissen kormányra került Fidesz azzal védekezett, hogy majd egy másik jogszabály-módosításban lesz benne a miniszteri fizetések lefaragása. Végül nem volt másik jogszabály, hanem módosították a benyújtott javaslatukat, és nemhogy megőrizték a 15 százalékos miniszteri bércsökkentés lehetőségét, hanem annak határát felvitték 20 százalékra. Más kérdés, hogy nincs nyoma annak, hogy Orbán valóban élt volna a további miniszeri fizetéscsökkentéssel kormányra kerülve.

Annyiban a 13 évvel ezelőtti párhuzam nem állja meg a helyét, hogy akkor súlyos recesszióban volt az ország. Bajnai kancelláriaminisztere, Molnár Csaba a miniszteri fizetésekről szóló 2009-es parlamenti vitában azt mondta, hogy „a korábbi években, bár igaz, hogy az utolsó időszakban már csak kis mértékben, de mindig nőtt a magyar gazdaság. Az idei évre úgy számolunk, hogy körülbelül 5,5-6 százalékos visszaesés lesz, a miniszterek fizetésében pedig 15 százalékos csökkentést szeretnénk elérni. Képviselő úr, az van, amit ön kér, sőt annak a 2,5-3-szorosa. A várható éves gazdasági visszaeséshez képest lényegesen jobban csökken a miniszterek fizetése az előterjesztés alapján”.

Növekedés most van, bár a recesszió réme fenyegető. Ami jelenlegi probléma: az infláció. Erre mondta azt Nagy Márton miniszter, hogy nem megoldás a fizetések emelése, mert az inflációkövető bérek miatt csak gyorsulhat a drágulás. Gulyás Gergely miniszter egy júliusi kormányinfón is azt közölte, hogy nem most van itt az ideje béremelésekről beszélni, az elért eredményeket kell megőrizni. Ehhez képest jelentős béremeléseket hajtottak végre a kormányzati felső vezetők körében, Orbán Viktor 135 százalékos fizetésemelésével kezdve a sort.

Fizetésemelést tervezett a politikai elitben a lengyel kormány is, némileg fű alatt. Az ottani ellenzék által felerősített tiltakozások miatt, amiben például a tanárok nevetséges béremelésével hasonlították össze a vezető politikusoknak járó havi appanázs emelését, a lengyel kormány végül úgy döntött, hogy mégsem emeli meg a kormánytagok fizetését.

Lényegesen kisebb összegekről volt szó, mint amennyivel Magyarországon nőtt a politikusok fizetése idén.

Egy kiszivárgott tervezett szerint Andrzej Duda lengyel elnöknek bruttó 2 ezer zlotyval (170 ezer forinttal) nőtt volna a fizetése, amit végül is nem kap meg. Nálunk ugyanakkor Novák Katalin 313 632 ezer forinttal keres többet idén, mint tavaly Áder János.

A lengyel miniszterelnöknek és helyetteseinek 1600 zloty (136 ezer forint) emelés járt volna. Végül maradt Mateusz Morawiecki kormányfő havi fizetése 20 ezer zloty (1,7 millió forint). Itthon Orbán Viktor miniszterelnöki fizetését egy salátatörvénybe rejtve emelték meg kétmillió forinttal, 1,5 millióról 3,5 millióra júniusban.

A lengyel parlamenti képviselők és szenátorok ezer zloty emelést (85 ezer forint) kaptak volna, ha a felháborodás nem készteti meghátrálásra a kormányt. A magyar képviselők alapfizetése eközben minden probléma nélkül 105 600 forinttal emelkedett márciustól.

Gond nélküli politikusi fizetésemelés

Itthon több részletben ment le a politikusok idei béremelése. Elsőként a parlamenti képviselők vihettek haza többet márciusban. Ebben van egy automatizmus, így simán lehetett arra hivatkozni az emeléseknél.

A parlamenti képviselőik alapilletményét még 2018-ban hozzákötötték az éves bruttó átlagkeresethez. Egyszerű számítással növelik a fizetést minden márciusban: a KSH által megállapított előző évi bruttó átlagkeresetet (ez most 438 814 forint volt) beszorozzák hárommal. Idén ez úgy nézett ki, hogy a tavalyinál 105 600 forinttal magasabb, már 1 316 442 millió forint a képviselők bruttó alapfizetése. (A jogszabály úgy van kitalálva, hogy a képviselők pénze nem csökkenhet.)

A fenti grafikonban szereplő számoknál ugyanakkor sokkal jobban jártak a képviselők. Az 1,3 millió forint ugyanis csak a képviselők alap tiszteletdíja, amit könnyedén feljebb lehet tornázni az éves emelések nélkül is mindenféle szorzók alapján. Ha egy képviselő tagja egy állandó parlamenti bizottságnak, annak már rögtön 1,2-szeres szorzóval számolják a tiszteletdíjat. Ez minden mezei képviselő számára simán elérhető, és eléggé meg is éri: idén például havi 263 280 forinttal dobja meg az 1,3 millió forints bruttó fizetést egy parlamenti bizottsági tagság.

A bizottsági munka nagyon nem terheli meg a képviselők naptárát. Vegyük például a népjóléti bizottságot. Eddig összesen háromszor tartott ülést a parlament májusi megalakulása óta, legutóbb július elején, akkor 4 perc alatt végeztek, több képviselőt egy másik helyettesített. Most nyári szünet is van szeptemberig, de a megemelt fizetést ugyanúgy utalják.

Ha egy képviselő megcsíp egy alelnöki helyet is valamelyik parlamenti bizottságban, annak már 1,5-szeres a szorzója, vagyis összejön egy plusz félhavi, 658 200 forint.

Az alap 1,7-szeresét kapják a bizottságok elnökei, a frakcióvezető-helyetteseknek és a jegyzők. Ha visszatérünk az alapszámításhoz: ez már rögtön a 2021-es havi bruttó átlagkereset 5-szöröse, nem a háromszorosa.

A képviselő alapfizetés duplája, 2,6 millió forint a frakcióvezetők, az Országgyűlés alelnökei és a háznagy bruttó fizetése. Vagyis ők például nem 105 600 forinttal, hanem annak a duplájával, 211 200 forinttal keresnek többet bruttóban, mint tavaly.

Kövér László házelnökként az előző évi havi bruttó átlagjövedelem 8-szorosát kapja meg. Ez most 3 554 280 forint. Tavalyhoz képest 285 120 forinttal keres többet.

Novák Katalin államfői fizetése a házelnöki fizetéshez van kötve, annak 1,1-szerese. Ez most 3,9 millió forint.

Orbán sutyiban áttolt fizetésemelése

Egy salátatörvénybe rejtve, azt külön nem is bejelentve katapultálták a miniszterelnöki fizetést is a parlament elnökének a fizetéséhez. Így keres az eddigi 1,5 millió forint helyett már 3,5 millió forintot Orbán Viktor is.

Az igaz, hogy Orbán miniszterelnöki fizetése 2010 óta nem nőtt. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ugyanannyit vitt haza az elmúlt 12 évben. Parlamenti képviselőként neki is szépen növekedett a hivatalos jövedelme már eddig is.

A meredek, kétmilliós fizetést két dologgal indokolták. Egyrészt hogyan mutat az, hogy már a helyettes államtitkárok is többet keresnek, mint a befagyasztott 2010-es fizetésével a kormányfő. Mondták azt is, hogy mindig a ciklus elején nyúlnak hozzá a kormánytagok fizetéséhez. És volt egy másik érv: európai összehasonlításban a sornak szinte a legvégén volt Orbán miniszterelnöki jövedelme. Ez a logika persze számos szakmánál érdekes összevetésekre adhatna lehetőséget.

Orbán fizetésének felzárkoztatása az európai normákhoz jól sikerült. A lengyel kormányfő fizetésének a dupláját keresi meg például. Ráadásul ebben az összevetésben nem számolnak Orbán parlamenti fizetésével, ami egy 1,3 milliós plusz.

Orbán saját maga úgy csinált, mintha a fizetésének 135 százalékos emelése nem az ő döntése lett volna, hanem a javaslatot benyújtó Gulyás Gergelyé, és végülis a parlamenti többségé.

A lényeg: Orbánnak így a tavalyi 2,7 milliós bruttó összjövedelme most nyártól 4,9 millió forintra nőtt.



És a minisztereket sem hagyta az út szélén. Az új kormányban az eddigi 1 979 400 forintról 2 632 800 forintra emelte a miniszterek fizetését. Ez 33 százalékos emelést jelent, amely bőven meghaladja az éves inflációt és az átlagkereslet növekedését is. 2018-ig a köztisztviselői alapilletmény alapján számolták a miniszterek fizetését: a törvény szerint ennek 15,6-szorosa volt az alapfizetésük. Ez befagyott, így változtattak négy éve, és Orbán szabad kezet kapott a kormánytagok fizetésének a megállapításában. Ezzel akkor rögtön élt is, és felemelte a miniszterek fizetését 1,1 millióról 1,78 millió forintra. 2019-ben ez nőtt tovább, 1 979 400 forintra.

Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök 2018 óta következetesen az előző évi átlagbér hatszorosában határozza meg a miniszterek fizetését. Ez az országgyűlési alelnökök, a parlamenti frakcióvezetők és a háznagy szintje.

De ez nincs kőbe vésve, Orbán el is tér ettől. Az előző ciklusban a két tárca nélküli miniszter, Süli János és Mager Andrea fizetését állapította meg havi 5 millió forintban, (Sülinél ehhez jött még a parlamenti illemetménye is.) A mostani kormányban Nagy Márton és Csák János kapja meg ezt a kiemelt fizetést.

A kormánytagok kétharmada (Orbánon kívüli Semjén Zsolt, Gulyás Gergely, Lázár János, Nagy István, Navracsics Tibor, Rogán Antal, Szijjártó Péter, Varga Judit és Varga Mihály) parlamenti képviselő is, akik megkapják a képviselői alap tiszteletdíjat.

A kormánytag+parlamenti képviselő miniszterek keresete így a tavalyi 3,2 millióról majdnem 4 millióra nőtt mostanra.

És ha már nőtt a miniszterelnök és a miniszterek fizetése is, nem maradhattak ki az államtitkárok sem.

Egy lépésben 52 százalékkal emelte meg 16 államtitkárának illetményét Orbán, ami közel 700 ezer forintos fizetésemelést jelent számukra - írta a 24.hu. Azokról van szó, akik parlamenti képviselők is. Nekik az államtitkári illetményük eddig bruttó 1 millió 296 ezer forint volt, amit 1 millió 974 ezer 600 forintra emelt a kormányfő. Ráadásul visszamenőleges hatállyal, május végétől, a kormány megalakulásához igazodva.

Róluk van szó: Dömötör Csaba, Erdős Norbert, Farkas Sándor, Fónagy János, Hoppál Péter, Koncz Zsófia, Menczer Tamás, Orbán Balázs, Potápi Árpád, Rétvári Bence, Soltész Miklós, Süli János, Tállai András, Tuzson Bence, Vargha Tamás, Vitályos Eszter. A bruttó államtitkári és parlamenti összfizetésük így a tavalyi 2,5 millióról 3,3 millióra nőtt.

Erre mondta azt az 52 százalékos államtitkári fizetésemelés egyik kedvezményezettje, Dömötör Csaba államtitkár Tusványoson a 24.hu-nak némi mellébeszélés után, és sok ő-zés közben, hogy azt a megbiztatást, amit kapott és kaptak a választoktól, arra fogják felhasználni és azét fognak küzdeni, hogy mindenkinek emelkedjen a bére az országban, ahogy az elmúlt években ez történt. Hiszen ha a nettó árbevételeket nézzük, akkor az elmúlt évtizedek legjelentősebb emelkedése következett be, de ez véletlenül sem jelenti azt, hogy elégedettek lennének a mostani helyzettel, tovább emelésekre van szükség, még a mostani gazdasági helyzetben is.

Akik azokért az államtitkárokért aggódnak, akik nem parlamenti képviselők. Az ő illetményüket is felemelte Orbán 1,75 millióról 1,97 millióra. Így megszűnt a fizetésbeli különbség a parlamenti és a nem parlamenti képviselő államtitkárok között.