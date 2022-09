Erős Pistával kínoztak egy bekötött szemű orosz hadifoglyot magyarul beszélő ukrán katonák

Itt egy nemrég előkerült, igen erős hangulatú háborús videó, ami nincs fél perc hosszúságú sem, mégis többet mesél ennek a kelet-európai féltestvérháborúnak az abszurditásáról és számtalan rétegéről, mint sok órányi harctéri tudósítás.

АААААААААААА! Закарпатський угорець із 128-ї бригади дає спробувати руснявому полоненому справжній смаколик - ерош пішту. Це той гострий перець що я юзаю у готовці. І це пизда. Кречууууу pic.twitter.com/6fgV1drAST — 🇺🇦Швайнокарась-Бодя🇵🇱 (@Gadzhega) September 4, 2022

A filmen a poszt szövege szerint a 128-as munkácsi rohamdandár egyik kárpátaljai magyar származású katonája látható, amint szívatásból Erős Pistával kínál meg egy bekötözött szemű orosz hadifoglyot.



"Na, hajrá, próbáld ki! Hátha kimegy belőled az orosz szellem. És végre ember lesz belőled" - mondja a főszereplő katona magyarul, miközben az orosz hadifogoly szájába rakja a jól megpistázott kekszet - talán Albert kekszet? -, hogy utána a katonatársai ukránul még azt mondják, miközben az orosz a csípős krémet köpködi kifele, hogy "és adjatok neki szalonnát is", illetve a legvégén azt, hogy "vizet adjatok"

Hogy hiteles-e a videó, azt ilyen messziről 100 százalékosan képtelenség ellenőrizni. De az ellenőrizhető, hogy a 128-asok között sok kárpátaljai ukrán és más nemzetiségű, így magyar származású katona is szolgál. Korábban több cikkünkben esett szó erről, például amikor az alakulatnál szolgáló Traski Viktor matematikus a kelet-ukrajnai frontról küldött videóban köszönte meg a Magyar Tudományos Akadémia díját. A 128-asok mostanában Herszon környékén vesznek részt az ukrán ellentámadásban. Ahol nyilvánvalóan ejtenek orosz foglyokat. Szeptember 2-án írtunk arról, hogy a 128-asok közül az utóbbi napokban hét kárpátaljai katona is elesett, ezért 2-án gyásznapot rendeltek el a térségben. A cikkben felsorolt áldozatok egyikének is magyaros hangzású vezetékneve van. Kárpátaljai születésű szakértőnk szerint a videóban hallható kiejtés és a használt szórend arról árulkodik, hogy a videó nem látható, ukránul beszélő szereplője is kárpátaljai. És eleve: ki tudna kitalálni olyan jelenetet, amiben valaki Albert kekszre kent Erős Pistát ad egy megkötözött fogolynak, miközben az oroszságról értekezik magyarul, ukrános akcentussal?