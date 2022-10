Eltávolítják Mussolini fotóját az olasz gazdaságfejlesztési minisztériumból

„A vitákat elkerülendő” eltávolítják a fasiszta diktátor, Benito Mussolini fotóját az olasz gazdaságfejlesztési minisztérium épületéből - jelentette be a tárca leköszönő minisztere, Giancarlo Giorgetti. Azt, hogy a fotó még mindig a falon lóg, a CGIL szakszervezet hozta nyilvánosságra, miután közigazgatási dolgozók megerősítették a dolgot.

Benito Mussolini Fotó: Roger-Viollet

A szenátus új elnöke, Ignazio La Russa szerint, aki a most kormányra kerülő, szélsőjobboldali Olasz Testvérek párt társalapítója, és nem mellesleg fasiszta emléktárgyakat gyűjt, a döntés jó példa az eltörlés kultúrájára. La Russa elárulta, hogy a védelmi minisztériumban is van még fotó a diktátorról.



Giorgetti elmondta, hogy a fotó egy kiállítás része volt, amely a minisztérium római székhelyének 90. évfordulója alkalmából tartottak, és a minisztérium összes korábbi miniszterének fényképét is tartalmazta. Mussolini 1932-ben a vállalatok minisztere volt. Az is kiderült, hogy a Palazzo Chigiben, a miniszterelnök hivatalos rezidenciájának „miniszterelnöki galériájában” is lóg egy Mussolini fotó. (Guardian)