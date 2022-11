„Már értem, hogyan érezték magukat a németek a második világháború után”

Tbilisziben, Georgia fővárosában tele vannak az utcák falfirkákkal, amelyek mind azt üzenik az oroszoknak, hogy menjenek haza, az éttermekben és a kávézókban pedig táblákon hirdetik Ukrajna támogatását.

A Washington Post cikke szerint az elmúlt hónapokban több százezer orosz érkezett a hazájával határos országokba az elnyomás és a katonai behívók elől, és azért, hogy elkerüljék a szankciók következményeit. Az egyik legkézenfekvőbb, legközelebbi és leginkább csábító ország Georgia, és nem feltétlenül csak a jó idő, az ételek és a borok miatt, hanem mert oda vízum nélkül utazhatnak.

Georgiába érkező oroszok a határon Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

Ezt viszont nehezen kezelik most a grúzok. Főként azért, mert a mindössze 3,7 millió lakosú egykori szovjet köztársaság 1991 óta megpróbált minél jobban elszakadni Moszkvától, és minél közelebb kerülni a Nyugathoz. Igaz, az elszakadás nem volt egészen sikeres, miután 2008 augusztusában háború tört ki az oroszok és a grúzok között.

A 2008 áprilisában tartott NATO-csúcstalálkozó után lett igazán feszült a helyzet, amikor az Észak-atlanti Szövetség ígéretet tett arra, hogy Ukrajna és Georgia idővel csatlakozhat a szövetséghez. Vlagyimir Putyinnak az sem tetszett, hogy Miheil Szaakasvili grúz elnök vissza akart szerezni két elszakadt régiót Oroszországtól. Miközben Oroszország Abházia és Dél-Oszétia annektálására készült, Szaakasvili támadást indított a Dél-Oszétiában állomásozó orosz erők ellen.

A háború hivatalosan öt nap alatt véget ért, de a konfliktus maradt. Oroszország soha nem vonta ki csapatait Abháziából és Dél-Oszétiából, és az évek során elzárt Kreml-protektorátusokká alakította át őket, amelyeket függetlennek nevez.

Dél-Oszétiában katonai bázisokat építettek, a Georgiával közös határon őrtornyokat húztak fel és telefonzavaró berendezéseket telepítettek, azokat a grúzokat pedig, akik megpróbálják átlépni a határt, vagy csak túl közel kerülnek a kerítéshez, őrizetbe veszik. Néha szabadon engedik, de előfordul, hogy évekre bezárják őket.

Sok grúz nem is tud mit kezdeni azzal, hogy hónapok óta egyre több orosz keres menedéket abban az országban, amellyel 14 évvel korábban még harcoltak. A 23 éves Keto Urusadze a Washington Postnak azt nyilatkozta, „dühös, amiért az oroszok Georgiát választották menekülési útvonalnak”, miközben gyerekkorából még emlékszik rá, hogy éjjel álmából keltették fel azzal, hogy menekülniük kell.

Az országukat elhagyó oroszoknak nem maradt sok lehetőségük, miután a hazájukkal határos uniós országok megtiltották számukra a belépést. Maradt Kazahsztán és Georgia, és a kettő közül egyértelműen utóbbi a csábítóbb. Hogy mennyien érkeztek az országba, jól mutatja, hogy Tbilisziben az albérletek ára a háború kezdete óta közel 80 százalékkal emelkedett.

Nem csak a grúzok érzik magukat kellemetlenül az oroszok társaságában. A Georgiába érkezett oroszok közül a Washington Post cikke szerint sokan kényelmetlenül érzik magukat, ha anyanyelvükön beszélnek. „Nehéz itt lenni” – mondta a lapnak egy orosz, aki három napja érkezett az országba a testvérével, és épp egy co-working irodában ülve beszélgettek, ahol kitettek egy táblát azzal a felirattal: „Ukrajna győzni fog”, miközben egy másik táblán adományokat kérnek, amelyeket Kijevbe küldhetnek. A testvárpár egyik tagja úgy fogalmazott, tisztában vannak vele, hogy a kormányuk „véres poklot csinált”, és azt mondta: „Már értem, hogyan érezték magukat a németek a második világháború után.” A Georgiába érkező oroszok első tömege nagyrészt Putyin-ellenes értelmiségiekből állt, néhányan közülük a Tbilisziben tartott Kreml-ellenes tüntetésekhez is csatlakoztak, de a grúzok szerint a mostanában érkezettek többsége nem ideológiai megfontolásból hagyja el hazáját, egyszerűen csak nem akarnak meghalni a háborúban.

Oroszellenes tüpntetők Tbilisziben Ukrajna függetlenségének napján, 2022. augusztus 24-én Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

Nem véletlen, hogy vannak grúzok, akik már azt követelik, hogy orosz állampolgárok csak akkor léphessenek be az országba, ha előtte aláírnak egy papírt, miszerint elítélik Ukrajna invázióját és a diktátor Putyint.

„Nem engedhetjük, hogy agymosott orosz imperialisták kerüljenek a bárunkba” – olvasható a Tbilisziben található Daedana szórakozóhelyen kihelyezett űrlapokon. A bár egyik tulaja, Data Lapauri szerint „az oroszoknak nem jár a kiváltság, hogy kimaradjanak a kellemetlenségekből”. A bárba betérő orosz vendégeknek április óta ki kell tölteniük egy űrlapot, amelyben elismerik az orosz kormány bűneit. Lapauri elmondása szerint hat hónap alatt 2500 orosz töltötte ki és fogadta el a feltételeket, de legalább ugyanennyien fordultak ki a helyről, és mentek inkább máshova, amikor meglátták a papírt.

A Daedana sajátos módszere nyilván nem nyerte el mindenki tetszését, augusztusban megtámadták a hely weboldalát, majd több ezer egycsillagos Google-értékelést kapott, Instagramon pedig halálos fenyegetések is érkeztek.

Távolabb a fővárostól, a határnál nincs ekkora ellenállás. A Washington Post újságírója a helyi hatóságok és önkéntes járőrök segítségével ment ki az orosz határra egy kis faluba, amelynek egyik házát szögesdrót vágja el a többitől. A már Oroszországhoz tartozó házban Valia Vanisvili, egy 89 éves nő él egyedül. Elmondása szerint az otthona Georgiához tartozott, majd 2011-ben az orosz csapatok szögesdrótot húztak a birtokára, ami szó szerint kettévágta az életét. Az egyik oldalon ott van a háza, a tehenei és a csirkéi, a másik oldalon a birtoka egy része, a falu többi része és a lánya. Azt mondta, a lánya férjét egy héti fogva tartották, miután ott állt a kerítésnél a nő háza mellett. Emiatt a lányát is arra kéri, inkább meg se látogassa, nehogy őt is elvigyék. Vanisvili úgy fogalmazott, „még most is” figyelnek az oroszok, a házához közelben van az egyik bázisuk egy cirill betűs táblával: Dél-oszétiai Köztársaság.

Georgia egyébként elítélte Oroszország agresszióját, de közben elutasította a szankciók bevezetését, a grúz kormány pedig úgy döntött, fenntartják a vízummentes beutazást az oroszok számára, igaz, vannak jelentések, amelyek szerint már megtagadták a beutazást néhány ismertebb Putyin-kritikus orosztól.

Irakli Garibasvili grúz miniszterelnök annyit mondott, „a nemzeti érdekeket” védik, Eka Szepasvili grúz parlamenti képviselő pedig úgy fogalmazott, „pragmatikus és óvatos álláspontot” képviselnek Oroszországgal szemben. Sepasvili egyébként a Grúz Álom párt tagja volt, amelyet egy Oroszországban meggazdagodott oligarcha alapított.

Ukrajna melletti tüntetők Tbilisziben 2022. március 7-én Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

Az ellenzékiek szerint a Grúz Álom párt megpróbált békét kötni Putyinnal, miközben elfordította az országot a Nyugattól. Giga Bokeria, az Európai Grúzia – Mozgalom a Szabadságért nevű politikai párt vezetője úgy fogalmazott, szerinte Oroszország ahogy Ukrajna esetében, úgy „Georgia államiságát is el akarja pusztítani”.