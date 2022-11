Lengyelországot és a Barátság kőolajvezetéket is rakétatalálat érte

Kijevből jelentkezett be Facebookon a Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc.

„Itt vagyunk Kijevben, amit éppen az oroszok rakétáznak. Nemrég csapódott be egy rakéta, alig 300 méterre innen, de én és kollégáim is, Bedő Dávid és Tompos Márton is biztonságban vannak” - mondta.



„Képviselőtársaim és én is biztonságban vagyunk, folytatjuk az ukrán utunkat. Elkötelezettek vagyunk egy európai Ukrajna létrejötte mellett, mert ez a magyar érdek is – ezt akarjuk megmutatni az ukrán vezetésnek is” - írja. A lengyel nép felé együttérzésüket fejezték ki a két halálos áldozattal járó rakétataláltat miatt.