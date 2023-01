Európa csak ámulhat azon, hogy mennyire drágulnak a magyar élelmiszerek

Nagyot futott december végén a Világbank statisztikája, miszerint a magyar élelmiszer-infláció a tizedik legmagasabb a világon. Nincs több európai ország a top tízben – hacsak nem soroljuk ide Törökországot –, így nem meglepő, hogy az EU-ban is messze a magyar adat a legrosszabb.

Az Eurostat alapján novemberben 49 százalék volt a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP), egy év alatt ennyivel drágultak az élelmiszerek. (A HICP nem sokan különbözik a magyar statisztikai hivatal által közölt inflációs adattól, előnye, hogy összehasonlítható más országokkal.)

Ahogy mindenhol, nálunk is 2021-ben indult a drágulás, köszönhetően a járvány okozta válságnak és a globális ellátási láncok problémáinak. A nemzetközi hatások mellett a jegybank a költségvetési hiányt okolta akkoriban.

Magyarországon már ekkor jelentős mértékben drágultak az élelmiszerek, fokozatosan megelőzve a térségbeli országokat. Kivételt jelentett Litvánia, ahol egészen 2022 júliusáig rosszabb volt a helyzet.

Tavaly év elejére annyira elszaladtak az árak, hogy a választásokra készülő Orbán Viktor ársapkát jelentett be hat alapélelmiszerre (a benzint ekkor már hónapok óta hatósági áron adták, egészen néhány héttel ezelőttig). Az ideiglenesnek szánt intézkedés azóta is velünk van, sőt bővült a lista.

Az egyik érvcsoport szerint az ársapkák lehetővé teszik, hogy az alacsony jövedelmű emberek is hozzáférjenek a legfontosabb élelmiszerekhez. Másfelől sok boltban korlátozott mennyiségben kaphatók ezek a termékek, ha egyáltalán. Ráadásul a jegybank elemzője szerint az ársapkák az év végére 3-4 százalékponttal emelték az inflációt, mivel a kereskedők más termékeken keresztül hajtották be a veszteségeiket.

Miközben a cukor például olcsóbb maradt, a tojás több mint duplájára drágult, a krumpli ára majdnem 50 százalékkal nőtt. Novemberben mindkettőt felvették az ársapkás élelmiszerek listájára, így most már a szeptember végi áron vehetjük őket, legalábbis meghatározott típusaikat.

A tavalyi év első felében a kormány „háborús inflációról” beszélt, elfedve, hogy az ukrajnai orosz invázió előtt is jelentős volt a drágulás.

Ha nem csak az élelmiszereket nézzük, 2021 augusztusa és novembere között a magyar infláció volt a legmagasabb az Európai Unióban, amit aztán valóban fokozott a februárban indított háború.

Később az Oroszországra kivetett uniós szankciókat kezdte okolni a kormány. „Amint vége van a szankcióknak, azonnal csökkenni fognak az élelmiszerárak” – mondta Orbán Viktor 2022 szeptemberében, pedig már 2021 júniusában nálunk volt a legmagasabb az élelmiszer-infláció az EU-ban, az ársapkák bevezetése idején pedig a harmadik helyen álltunk.

Amikor erről kérdeztük Gulyás Gergely minisztert a kormányinfón, egyrészt az aszályra hivatkozott, másrészt kitartott amellett, hogy a szankciók nélkül felére csökkenne az infláció mértéke. Elemzők inkább a gyenge forintot és az élelmiszeripar magas importhányadát szokták emlegetni, de a jegybank alelnöke újabban a cégeket is hibáztatja a profitéhségük miatt.

Kenyér, zöldség, gyümölcs, hús, sör, minden nagyon drágul

Egy év alatt a kenyér ára is csaknem megduplázódott, a 83 százalékos drágulás példátlan az EU-ban. Az utánunk következő balti államok 40 százaléknál tartanak, de találunk környékbeli országokat, ahol az emelkedés a 30 százalékot sem éri el.

Szerencsére lassul a növekedés mértéke, mivel úgy tűnik, helyreállt a világ gabonaellátása. Olcsóságot viszont hiába várunk, az elmúlt évek kenyérárai nem fognak visszatérni, mondta nemrég Berta László gabonakereskedelmi szakértő a 444-nek.

A gyümölcsök, a zöldségek és a húsfélék inflációjában is EU-rekorderek vagyunk. Utóbbiak 40 százalékkal drágultak egy év alatt, de a gyümölcsök is 30-cal. Mindez úgy, hogy a csirkemellen és a sertéscombon is ársapka van.

A sör ehhez képest csak 25 százalékkal lett drágább, ami szintén a legmagasabb az EU-ban: minden más országban 20 százalék alatt van ez az adat.