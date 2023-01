Most épp a kereskedőket gyanúsítják a drágulás miatt, de ők is ártatlannak vallják magukat

Az elmúlt kb. egy évben számos okot lehetett hallani, hogy mi eredményezi az Európa-bajnok hazai inflációt.

A teljesség igénye nélkül:

a kormány osztogatása a választások előtt,

a gyenge forint,

az élelmiszeripari magas importhányad,

a lakossági energiaárak emelése,

az ársapkák,

az aszály,

az ár-bér spirál,

a háború,

a szankciók,

a világjárvány,

a profitéhes cégek.

A lista tovább bővült, ugyanis a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) előbb bejelentette, hogy

hatósági eljárásban vizsgálja az élelmiszer-kiskereskedelmi piaci szektort, valamint piaci jelzéseket értékel annak ellenőrzésére, hogy közrejátszhat-e versenyjogsértés, vagy versenytorzulás az élelmiszerárak kiugró emelkedésében.



Ezt kiegészítve pedig a GVH gyorsított ágazati vizsgálatot indított a tej és tejtermék piacán, a szervezet gyanúja szerint a verseny korlátozása vagy torzulása is hozzájárulhatott az árak emelkedéséhez.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség természetesnek tartja, hogy a GVH ilyen magas infláció esetén vizsgálatokat indít és tiszteletben tartják a hatóság döntéseit, ugyanakkor Vámos György azt mondta, hogy a fogyasztói árak emelkedését a kereskedelemben döntő részben a feldolgozói átadási ár emelkedése okozta. Tehát a kereskedők is ártatlannak vallják magukat az inflációban, hiszen eleve drágán kapják az árusítható termékeket. A Tej Terméktanács januári piaci helyzetelemzésében is az olvasható, hogy a KSH által a havi fogyasztói átlagárakra közzétett statisztika alapján a feldolgozói átadási árak emelkedését a fogyasztói árakba is átvezették. „Az átadói árak növekedését meghaladó mértékben emelkedtek a fogyasztói árak a gyümölcsjoghurt és természetesen a hatósági árral érintett fogyasztói tej kivételével, ahol csökkentek az árak. Éves szinten megduplázódtak az árak a trappista és a vaj esetében, amelyeknél a fogyasztói árak 20, illetve 35 százalékkal haladják meg a feldolgozói értékesítési árak növekedésének mértékét” - olvasható a jelentésben. Tehát a trappista és a vaj esetében a fogyasztói ár sokkal jobban emelkedett a feldolgozói átadói árnál. A drágulás hatására pedig a hatósági áras tejen kívül valamennyi kategória eladásai csökkentek, különösen a korábban preferált 1,5%-os UHT tejé, de hasonló mértékű (20 százalékos) a visszaesés a tehéntúrónál és a gyümölcsös joghurtnál is 2022-ben.

Messze még az infláció vége, de a KSH decemberi adatai szerint a margarin ára 1,6 százalékkal csökkent. Ez azért lehet érdekes, mert tavaly először a margarin ára drágult éves alapon legalább 60 százalékkal, a KSH adatai már júliusban 65,8 százalékos áremelkedést mutattak. A margarin azonban decemberre már kidrágulta magát, sőt a KSH szerint novemberről decemberre minimálisan olcsóbb lett.

A saját méréseink is némi optimizmusra adhatnak okot, de ez persze nem reprezentatív, így kár belőlük komolyabb következtetéseket levonni. Mindenesetre egy augusztus elejei vásárláskor

egy 500 grammos kagylótészta 849 forintba,

egy 450 milliliteres kakaó 525 forintba,

egy félkilós félbarna kenyér 439 forintba,

4 darab sós kifli pedig 780 forintba,

került a Spar egyik budapesti boltjában. Két hónappal később, tehát október elején ugyanabban a boltban

egy 500 grammos kagylótészta 979 forintba,

egy 450 milliliteres kakaó 579 forintba,

egy félkilós félbarna kenyér 589 forintba,

4 darab sós kifli pedig változatlanul 780 forintba,

került.

Most január 23-án pedig ugyanabban a boltban

egy 500 grammos kagylótészta ára 979 forint,



egy 450 milliliteres kakaó ára 448 forint,



egy félkilós félbarna kenyér ára 629 forint,



4 darab sós kifli ára pedig 780 forint



volt. Tehát a kagylótészta és a kifli ára változatlan maradt, a kakaó még az augusztusinál is olcsóbb lett, pedig nem akciós, egyedül a kenyér drágult tovább.