Lám, az enyhe télben kibújik a föld alól a forint!

Jó reggelt! Tegnap mínusz 53 fokkal riogattam a nyájas olvasót, erre mit lép világegyetem? Azt mondja: tessék, itt van a mínusz 263 fok!

4 fontos cikk:

Érvek az ukrán győzelem mellett

photo_camera Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Timothy Snyder történeti munkái alapján írta meg Ács Dániel nemrég a holodomorról szóló letaglózó cikkét, de a sztártörténész állította össze az autoriter rendszerben élőknek szóló útmutatót is, ami a 2018-as választás után nagyon nagyot ment a 444-en. Most 15 érvet sorakoztat fel amellett, hogy Ukrajnának kell győznie a háborúban. A legfontosabb a népirtással felérő megszállás megállítása, de vannak más tényezők is. Orosz vereséggel lehetne leginkább megállítani a további háborúkat, és megakasztani a zsarnokság terjedését.



Hetek óta arról szól a leghangosabb vita Európában, hogy a német kancellár miért nem engedélyezte, hogy az ukrán hadsereg Leopard tankokat kapjon. Sok jel szerint a lengyelek szerdán megkapják a zöld utat, hogy a sajátjaikból 14-et átadhassanak. A holnapra tervezett német bejelentés önmagában nem jelent fordulatot a háborúban, de ha mások is követik a példát, az már megfordíthatná a kilátásokat. Az amerikaiak is hajlanak rá.

Érvek az orosz győzelem mellett

photo_camera Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Bencsik András expedíciót szervezne a Sajtóklub tagjaival Moszkvába, Szentpétervárra, Novoszibirszkbe, hogy bemutassák, hogyan élnek az oroszok. Egy TikTok-videó lelkesítette fel őket. Persze lehetne gazdasági adatokkal is érvelni, hogy miért nem oly' rózsás a helyzet, de Tóth-Szenesi Attila publija sokkal elegánsabb, és a Szovjetunióért rajongó nyugatiak kontextusába helyezi ezt a szégyenteljes történetet.



Az mindenesetre biztosan nem segíti az ukránok ügyét, hogy hatalmas korrupciós botrányba keveredtek magas rangú állami vezetők, Zelenszkijék tucatnyi ukrán politikai vezetőt menesztettek kedden.

A NATO bővítésének akadozása is rossz hír. A tagságra aspiráló svéd kormányfő szorgalmazta, hogy mielőbb állítsák helyre Törökországgal, amely a Korán-égetés miatt nem támogatja Svédország NATO-csatlakozását. Törökország felfüggesztette a török–svéd–finn háromoldalú mechanizmust is.

Családbarát társadalom

photo_camera Fotó: CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library via AFP

A KSH Népességtudományi Intézetének Kohorsz '18 című kutatásából úgy tűnik, szülés után csak növekszik azoknak a családoknak az aránya, ahol kizárólag a nő mosogat, takarít és intézi a bevásárlást. Várandósság alatt a megkérdezett nők 61 százaléka, szülés után fél évvel 64 százaléka mondta, hogy csakis ő mosogat. A takarításnál ugyanez 54-60 százalék.



Annyira rossz, hogy már jó

photo_camera Fotó: MTI

A jegybank szerint az embereknek annyira nem lesz pénzük vásárolni, hogy azt talán már a kereskedők is figyelembe fogják venni az árazásnál. Januárban még emelkedik az infláció, utána jöhet a fordulat.

A kamatdöntés hatására felszívta magát a forint, az eurót tegnap délután 391 forinton jegyezték. Ugyanakkor a kormány gyengülő forintot vár az átírt költségvetésben.

A Nagy Nevettető

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Mármint itt nem Szily riporterre gondolok, hanem a kameraérzékeny Ryanair-vezérre, akinek budapesti sajtótájékoztatóját élénk színekkel rajzolta meg a Laci. A reklámtáblát magasba tartva elkezdett némán tátogni és hülye arcokat vágni. (Mármint a repcsis ripacs, nem horgász identitású szerzőnk!) Volt mindenféle figura: a „Belufizott a Fogatlan Fószer”-től, a „Hirtelen Megujjazták Mr Beant”-ig. Bankó Gábor és kamerája közelről tekintette meg az embert, aki mindenkinél durvábbakat mondott Nagy Mártontól és Gulyás Gergelyről.



Tanárhét

Egy tatai általános iskolában a tanárok 90 százaléka sztrájkot hirdetett, de az intézményvezető inkább tanítás nélküli munkanapot rendelt el.

A Qubit ma két nagyobb anyaggal is megemlékezett a sztrájkhét sztártémáiról. A középiskolai felvételiknél arról értekeznek, hogy súlyos árat fizethetnek a gyerekek a szülők álmaiért. Tudósítottak továbbá egy kerekasztal-beszélgetésről, amelyen elhangzott: az elit mindig meg fogja szervezni a színvonalas oktatást a gyerekeinek, a kormány pedig csak a saját értelmiségi rétegének kinevelésében érdekelt.

És még négy erős anyag