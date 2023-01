Értem, hogy másra is lehet költeni a pénzt, de a Vodafone most volt eladó – válaszolta Nagy Márton arra a kérdésre, hogy miért nem inkább a pedagógus-béremelésre költöttek

A gazdaságfejlesztési miniszter interjúja, amelyet a Mandinernek adott, az élelmiszerárstop mellett más témákban is érdekes válaszokat rejt. A hvg.hu szemléje szerint azt is megkérdezték Nagytól, hogy miért érte meg inkább a Vodafone-ügyletet nyélbe ütni 660 milliárdból, mint mondjuk pedagógus-béremelést végrehajtani.

A miniszter szerint egyrészt azért, mert a a Vodafone felvásárlása az eredetileg bejelentettnél végül tíz százalékkal kevesebb lett, másrészt a Vodafone-ügylettel a fő tulajdonosból, a 4iG-ből nemcsak nemzeti, hanem regionális szempontból is jelentős cég válik. A hvg.hu szerint ehhez hozzátette: